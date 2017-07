Ultima ora

18:20Isis: Al Arabiya, tunisino il successore di al-Baghdadi

(ANSAmed) - TUNISI, 15 LUG - Jalaluddin al-Tunisi, attuale leader Isis in Libia, sarà il successore di Abu Bakr al-Baghdadi alla testa dell'organizzazione terroristica dello Stato islamico (Isis). Lo scrive la tv saudita Al Arabiya, sottolineando che "tra i pochi leader rimasti, Jalaluddin al-Tunisi è il più qualificato a prendere il posto di al Baghdadi". Nei giorni scorsi la notizia della morte di Abu Bakr al Baghdadi era stata confermata dalla stessa organizzazione che annunciava a breve anche la nomina di un successore. "Il vero nome di Jalaluddin al-Tunisi, tunisino come indica il nome, è Mohamed Ben Salem Al-Ayouni nato nel 1982 nella regione di Msaken nei pressi di Sousse. Emigrato in Francia negli anni '90, ottenne la cittadinanza francese prima di rientrare in Tunisia nei giorni della rivoluzione. Nel 2011 dalla Tunisia partì per la Siria per partecipare alla guerra". Secondo Al Arabiya, "nel 2014 annunciò di essersi unito all'Isis... di cui divenne uno dei più importanti leader, molto vicino ad Abu Bakr al-Baghdadi".

18:18Donna uccisa a Bari, compagno resta in carcere per omicidio

(ANSA) - BARI, 15 LUG - Resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 32enne barese Marco Basile, accusato di aver ucciso con una profonda coltellata alla gola la sua compagna convivente Donata De Bello, 48 anni. Nell'udienza di convalida del fermo dinanzi al gip de Tribunale di Bari Alessandra Susca, Basile - difeso dall'avvocato Stefano Remine - ha sostenuto che era la donna ad impugnare il coltello e che si sarebbe ferita da sola mentre lui la abbracciava. Su richiesta del pm Giuseppe Dentamaro che coordina le indagini dei Carabinieri, il giudice ha convalidato il fermo e ha disposto il carcere. Nei prossimi giorni, però, saranno valutate, anche su sollecitazione della difesa, le condizioni di salute mentale del 32 e quindi la possibilità di un collocamento in una struttura psichiatrica. Intanto questa mattina, nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, è stata eseguita l'autopsia sul corpo della vittima che chiarirà cause, tempi e modalità del decesso.

18:15Migranti:sindaco S.Salvo, governo sordo a richieste comunità

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 15 LUG - Nessun razzismo, ma la consapevolezza che chi fugge non può essere aiutato con la semplice ospitalità e che il fenomeno sta esplodendo. E' stata diretta Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, che ha spiegato perché è contraria all'arrivo di 50 migranti parlando con i giornalisti proprio davanti alla struttura che dovrà accoglierli, un ex albergo nella zona industriale non lontana dal mare. Con lei altri sindaci, imprenditori e commercianti. Nulla contro i migranti né contro il prefetto di Chieti, Antonio Corona, "che fa solo il suo dovere", ma, ha detto Magnacca, "siamo contro il governo che consente di ospitare persone che poi ciondolano intere giornate nelle nostre città". Una protesta civile "contro un governo sordo alle richieste della comunità e cieco rispetto alla realtà. Cosa accade, troviamo loro il lavoro che non possiamo assicurare nemmeno ai concittadini? Il progetto ospitalità del governo è fuori da ogni controllo. Questa non è più un'emergenza, è diventato un fenomeno strutturale".

18:13Violenza sessuale su figlioletta, arrestato nel vicentino

(ANSA) - VICENZA, 15 LUG - Un 37enne residente nel bassanese (Vicenza), accusato di aver abusato sessualmente per oltre sei anni della figlia, ora quindicenne, è stato arrestato oggi dai carabinieri. L'incubo per la ragazzina sarebbe iniziato quando aveva appena 7 anni, e sarebbe andato avanti fino alla fine del 2015. Solamente nel maggio dello scorso anno, a scuola, al termine di una lezione in classe sulla violenza di genere ed in particolare sugli abusi sessuali compiuti dai genitori nei confronti dei figli, un'insegnante ha notato la ragazzina molto turbata. Una volta messa a suo agio, la minore ha iniziato a raccontare all'insegnante a cos'era costretta dal genitore, che da tempo si era separato dalla madre dell'adolescente. Secondo quanto emerso, in occasione delle visite della minorenne nella nuova casa del padre, nei fine settimana, l'uomo approfittava dell'assenza della sua nuova compagna per abusare ancora della figlia.

18:13Tornata in mare Mirella, tartaruga curata a Acquario Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - È tornata in mare questa mattina Mirella, l'esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta curata dallo scorso 29 maggio presso l'Acquario di Genova. Il rilascio è avvenuto al largo del monte di Portofino nell'Area Marina Protetta alla presenza dello staff dell' Acquario di Genova, del personale della Capitaneria di Porto, guidato dal comandante Pettorino e di circa 120 persone. L'escursione di rilascio ha l'obiettivo di sensibilizzare ed educare il pubblico alla conservazione, alla gestione e all'uso responsabile degli ambienti acquatici attraverso la conoscenza e l'approfondimento delle specie animali e dei loro habitat hanno spiegato gli studiosi dell'Acquario. Il ricavato dell' iniziativa verrà devoluto alla Fondazione Acquario di Genova Onlus per i progetti di salvaguardia e conservazione di tartarughe e testuggini, tra cui il progetto della tartaruga palustre endemica della Liguria Emys orbicularis ingauna e l' attività di pronto soccorso Caretta caretta. Il rilascio è avvenuto grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto, che ha messo a disposizione del personale dell'Acquario di Genova due motovedette.(ANSA).

18:11Morta in luna park: amica, si è aperto roll bar

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 LUG - Una serie di concause potrebbe aver provocato l'incidente in cui ieri sera al luna park di San Benedetto ha perso la vita Francesca Galazzo, caduta dalla giostra estrema 'Sling Shot'. Secondo quanto avrebbe riferito alla polizia l'amica che era salita con lei nella capsula gravitazionale, quando sono state lanciate verso l'alto una gamba di Francesca sarebbe scivolata fuori, circostanza confermata anche dalle testimonianze di chi dal basso stava seguendo l'evoluzione dell'attrazione. La ragazza avrebbe tentato di ritirare dentro la gamba ma a quel punto, per cause ancora al vaglio della magistratura, il roll bar che aveva sulle spalle, a sua volta agganciato alla barra orizzontale, si sarebbe aperto. La donna ha cercato di restare agganciata all'imbracatura imbottita, ma quando la capsula ha ruotato di 360 gradi non ce l'ha più fatta a tenersi ed è scivolata verso il basso, senza che il secondo presidio di sicurezza, la cintura, riuscisse a trattenerla.

18:08Incastrata in porte metro:acquisiti video, indaga Procura

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Acquisiti dagli investigatori i video delle telecamere di videosorveglianza che immortalano gli istanti in cui una donna bielorussa di 43 anni viene trascinata dalla metro mercoledì sera a Roma. Del caso si occupa la polizia che nei giorni scorsi ha inviato un'informativa alla procura che ha aperto un'indagine sulla vicenda. In uno dei due video che riprende più da vicino la cabina del conducente della metro, si vede lo stesso che fermo in stazione controlla più volte nello specchio retrovisore le persone che salgono e scendono prima di ripartire mentre porta qualcosa alla bocca, sembra mangiare. Intanto Atac ricorda che da subito "è stata costituita una commissione di inchiesta, che sta procedendo con gli organismi di vigilanza (Ministero Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio) preposti a valutare tutti gli elementi per la corretta ricostruzione dei fatti e le effettive responsabilità".