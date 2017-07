Ultima ora

19:56Calcio: Genoa, 17-0 in amichevole e Simeone segna 7 gol

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Genoa scatenato nella prima amichevole stagionale disputata contro la rappresentativa della Valstubai, nel ritiro austriaco a Neustift. I rossoblù hanno vinto 17-0 e tra i protagonisti c'è soprattutto Giovanni Simeone, autore di sette reti segnate tutte nella ripresa. Doppiette per Hiljemark, Pandev e Salcedo, a segno anche Pellegri, Rigoni, Cofie e Morosini. Juric ha provato moltissimi elementi della rosa compreso l'ultimo arrivato Bertolacci, in campo nella prima frazione, e i due nuovi acquisti Zukanovic e Spolli. Intanto, in mattinata ha sostenuto le visite mediche Lapadula che, a breve, raggiungerà i nuovi compagni in ritiro. La società ha intanto lanciato la nuova campagna abbonamenti dal titolo "sarò sempre con te", che partirà domani con la prima fase dedicata alle prelazioni per i vecchi abbonati sino al 29 luglio, mentre dal primo agosto sarà attiva la vendita libera. Gli Ultrà hanno diffuso una nota in cui invitano i tifosi ad attendere il passaggio di proprietà prima di abbonarsi.

19:49Ambiente: Romina Power sostiene protesta contro depuratore

(ANSA) - AVETRANA (TARANTO), 15 LUG - "Questo é uno dei mari più belli d'Italia secondo me e lo stanno cominciando a scoprire ormai in tanti, anche dall'estero. Addirittura Trump si sta scomodando a venire in Puglia quest'estate, incoraggiato dalla figlia, che si è innamorata di questa regione. Io dico: abbiamo una cosa bellissima e l'andiamo a sciupare così? Ci sono altre soluzioni per i reflui". Lo ha detto Romina Power incontrando, per ringraziarle ed incoraggiarle, le madri e le donne di Avetrana che ad Urmo Specchiarica (Taranto) hanno più volte fermato pacificamente le ruspe impegnate nella costruzione del depuratore consortile di Manduria e Sava, a ridosso di una splendida riserva naturale, e sono state denunciate dalle forze dell'ordine. L'attrice statunitense ha scelto la zona come una delle mete delle sue vacanze estive e da tempo sostiene la protesta dei cittadini contro la localizzazione dell'impianto e l'ipotesi di scarico emergenziale in mare dei reflui.

19:47Uranio: Pili, ecco prove smaltimento bombe nell’Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Una lunga serie di carichi di bombe da smaltire dirette in Sardegna, il primo nel 1986 - oltre 89 tonnellate di ordigni, 1.141 colli e 15 carri con esplosivi provenienti dalla Sicilia - e l'ultimo nel 2008. La denuncia arriva dal deputato di Unidos, Mauro Pili, che durante una diretta Facebook ha divulgato documenti sull'uso dei poligoni nell'Isola. "I carichi erano destinati dagli Stati maggiori dell'Esercito e dell'Aeronautica - spiega - materiale pericolosissimo come lo definiscono i report riservati della Difesa". Cioè, denuncia il parlamentare sardo, "documenti che dovevano scomparire tra i segreti di Stato e che, invece, ora emergono dal lavoro in commissione d'inchiesta". Nel corso della diretta Pili ha mostrato e pubblicato i documenti dai quali si evincono "tutti i dettagli relativi al primo grande carico che dalla Sicilia è stato trasportato in Sardegna". In particolare, "emerge una relazione legata all'ispezione tecnica presso il 115° deposito sussidiario di Vizzini (Sicilia) dalla quale si evince non solo il quantitativo e la tipologia dei materiali da smaltire ma anche l'urgenza dell'azione". Nei documenti si parla di "materiali dichiarati fuori uso e destinati alla distruzione in quanto pericolosi, ragioni di riservatezza ne sconsigliano l'alienazione con metodologie diverse che non siano il brillamento in ambito forze armate". Quindi, fa notare il deputato, "quelle che sino al 2008 si sono svolte a Quirra non erano esercitazioni ma smaltimento illecito. Questi documenti sono già a disposizione della commissione d'inchiesta Uranio - svela Pili - e costituiscono il fondamento di un capitolo verità che deve essere ancora scritto". Quel che è certo, dice il deputato, è che "lo Stato ha utilizzato la nostra terra come una colonia per fare di tutto". Ma ora, avverte, "serve uno scatto d'orgoglio per perseguire i colpevoli, l'ultimo fatto è del 2008, quindi non prescritto, e soprattutto la mancata bonifica, reato pienamente in essere. La Sardegna deve essere risarcita sia sul piano penale che civile". (ANSA).

19:42Calcio: Inter ko 2-1 col Norimberga, squadra Serie B tedesca

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Prima sconfitta per l'Inter di Luciano Spalletti, battuta 2-1 dal Norimberga, squadra della Serie B tedesca, nell'ultima amichevole organizzata nel ritiro di Riscone di Brunico. Doppio vantaggio del Norimberga, in appena 15' di ripresa: entrambe le reti nate da due errori d'impostazione. Ne approfittano prima Gislason, che batte con un diagonale Padelli, entrato al posto di Handanovic, poi Ishak, lasciato libero in area da Nagatomo. Inutile la rete di Eder che in velocità dribbla il portiere tedesco e appoggia in rete accorciando solo le distanze. Una partita vivace con un legno colpito da entrambe le squadre e tante occasioni sciupate sotto porta. Esordio con la maglia dell'Inter per Borja Valero e Skriniar, Icardi non convocato, perché infortunato, assente anche Ivan Perisic che è tornato in Croazia per curarsi da un ascesso. Maglia numero 10 affidata a Joao Mario, scelta che ha fatto discutere molto i tifosi nerazzurri sui social network.

19:39Calcio:’Bobo summer cup’,Vieri tra foot volley e solidarietà

(ANSA) - CERVIA (RAVENNA), 15 LUG - Ha preso il via a Cervia la 'Bobo Summer Cup 2017', evento sportivo organizzato e promosso da Bobo Vieri e dedicato al foot volley, con un obiettivo di solidarietà: insieme all'associazione di Andrea Ranocchia, l'organizzazione sta raccogliendo i fondi necessari (40mila euro) per il ripristino del campo sportivo di Ussita dove si allenerà e giocherà la squadra di Visso, comune marchigiano colpito dal terremoto dello scorso anno. Da oggi hanno cominciato a sfidarsi le prime 24 squadre selezionate negli ultimi mesi direttamente da Vieri; altre 48 squadre scelte online si affronteranno, sempre al Fantini Club, il 22-23 e 25-26 luglio. Il team vincitore raggiungerà la finale di domenica 30 luglio, dove la coppia da battere sarà quella formata da Vieri e da Alessandro Cattelan, anchorman di Sky. (ANSA).

19:36Egitto: inquirenti, attacco Hurghada ispirato dall’Isis

(ANSA) - IL CAIRO, 15 LUG - L'uccisione di due turiste tedesche in un resort a Hurghada, sul Mar Rosso, potrebbe essere stata ispirata dai continui appelli dell'Isis a uccidere in Egitto cristiani e turisti. Lo rivelano fonti vicine agli inquirenti che stanno interrogando da ieri al Cairo il killer. Si chiama Abdel-Rahman Shaaban, ha 29 anni e si è laureato in economia all'università di Al Azhar, il principale centro teologico-accademico dell'islam sunnita. Per il momento non c'è stata alcuna rivendicazione ma secondo le autorità l'azione porta la firma del gruppo Hasm, una costola dei Fratelli Musulmani, messo fuorilegge e dichiarato gruppo terrorista mesi dopo il rovesciamento di Mohamed Morsi nel 2013.

19:24Si tuffa per salvare due giovani, annega operatrice sociale

(ANSA) - CAPACCIO-PAESTUM (SALERNO), 15 LUG - Una operatrice sociale è annegata oggi, nel mare di Paestum (Salerno), mentre tentava di salvare due ragazzi in difficoltà a causa delle cattive condizioni del mare. La donna, Raffaella Esposito Alaia, di 34 anni, residente a Sant'Anastasia, nel Napoletano, è deceduta in località Torre di Mare. Secondo una prima ricostruzione, la donna - da questa mattina alloggiata in un camping della zona insieme a una quarantina di minori della comunità di tutela per minori di Acerra (Napoli), presso la quale lavorava - si sarebbe tuffata in mare, in un tratto di spiaggia libera, per aiutare due giovani ospiti della comunità in difficoltà. A soccorrere la donna e i due minorenni sono stati il titolare e un bagnino di un lido adiacente. Recuperati i due giovani, per l'operatrice sociale non c'è stato nulla da fare: quando è stata strappata alla furia del mare, era già morta. (ANSA).