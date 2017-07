Ultima ora

21:31Golf: Scottish Open, crolla Paratore

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Renato Paratore, 63/o con 223 (69 73 81, +7) colpi, ha ceduto ed è finito in bassa classifica dopo il terzo giro dell'Aberdeen Asset Management Scottish Open (European Tour), quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si conclude sul percorso del Dundonald Links (par 72), a Troon in Scozia. Si è formato al comando un terzetto con 207 (-9) composto dall'australiano Andrew Dodt e dagli inglesi Ian Poulter e Callum Shinkwin, quest'ultimo in vetta nel secondo turno con altri compagni. Al quarto posto con 209 (-7) l'altro inglese Andy Sullivan e al quinto con 210 (-6) lo svedese Johan Carlsson, l'irlandese Paul Dunne e il neozelandese Ryan Fox. Hanno chance di competere per il titolo anche lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il nordirlandese Graeme McDowell e gli statunitensi Rickie Fowler e Matt Kuchar insieme ad altri cinque concorrenti all'ottavo posto con 211 (-5). Il montepremi è di sette milioni di dollari (circa 6.163.000 euro con prima moneta di 1.019.362 euro).

21:26Calcio: Fiorentina, 11-0 in amichevole con Trentino

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - La Fiorentina ha battuto il Trentino Team 11-0 nella seconda amichevole dei viola nel ritiro di Moena in Val di Fassa. A segno Maxi Olivera, Hagi (2), Babacar, Vitor Hugo, Meli, Schetino, Gori, Baez, Cristoforo e Maganjic. Al termine della gara l'allenatore Stefano Pioli ha annunciato che "la gerarchia dei portieri è chiara: Sportiello sarà il titolare, l'ho detto anche ai diretti interessati. Le gerarchie ci sono sempre, io sono abituato così. C'è chi parte più avanti e più indietro. Dipende poi come lavorano. Giovani? Sono contento del loro lavoro, mi piace molto Meli. Resterà? Vedremo". Poi sul futuro di Kalinic e sul possibile arrivo di nuovi giocatori: "Ha avuto un permesso per motivi familiari, mi auguro sia una situazione che si possa risolvere nei prossimi giorni. Ci sono situazioni aperte, spero si chiudano a breve - ha ricordato Pioli - Qualcosa in difesa arriverà: come centrali siamo con Astori, Hugo e Milenkovic, sicuramente un quarto centrale dovrebbe arrivare".

21:13Venezia: Redentore ‘blindato’ ma la città è in festa

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Venezia attende la 'Notte famosissima' con decine di migliaia di persone giunte in città, ma sarà una Festa del Redentore più 'blindata' che mai, a causa del rischio terrorismo. Il protocollo di sicurezza è stato implementato per la prima volta con un sistema di varchi presidiati e conta-persone per limitare a 70mila le presenze massime. Piazza San Marco e le fondamenta strategiche per assistere allo spettacolo dei fuochi artifiali sono transennate per mantenere libere le via di fuga. Una 'stretta' applicata sull'acqua, dove le barche sono state divise per stazza; le più grandi ai margini del Bacino, le più piccole all'interno. Bloccata fin dal pomeriggio la vendita di alcolici, vietato l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro. In città però si fa già festa, con le barche trasformate in banchetti galleggianti, e le lunghe tavolate piene di cibo e bevande, abellite da luminarie, lungo i canali e nelle rive principali che si affacciano sul Bacino di San Marco, in attesa dei 'foghi' a mezzanotte.

20:58Egitto: killer Hurghada ha parlato con le vittime

(ANSA) - IL CAIRO, 15 LUG - Prima di accoltellarle a morte, il killer aveva conversato in perfetto tedesco con le due turiste nel resort a Hurghada, sul Mar Rosso. Lo riferiscono fonti vicine agli inquirenti che stanno interrogando il 29enne Abdel-Rahman Shaaban. Dopo aver colpito le due tedesche con un grosso coltello da cucina, il killer e' scappato dentro all'hotel dove ha ferito altre quattro donne. Alle guardie di sicurezza e agli impiegati del resort che lo inseguivano avrebbe urlato: "state indietro, non ce l'ho con gli egiziani!".

20:43Libia: riapre l’aeroporto Bengasi

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'aeroporto internazionale di Bengasi, nell'est della Libia ha riaperto dopo tre anni di guerra tra rigide misure di sicurezza. Lo riportano i media internazionali. I primi aerei a decollare sono partiti in direzione di Tripoli, Amman e Kufra, sud est della Libia. Altri voli decolleranno per Tunisi, Istanbul e Alessandria. Al momento ad operare ci sono solo compagnie di stato libiche come Libyan Airlines e Afriqiyah Airways. La riapertura dello scalo ere stata annunciata dal generale Khalifa Haftar a inizio mese quando aveva proclamato la "liberazione totale" di Bengasi, tre anni dopo aver lanciato una vasta operazione militare per riconquistare la città, roccaforte della rivoluzione libica del 2001.

20:42Calcio: amichevoli, 11-0 Samp nella prima uscita stagionale

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Attaccanti protagonisti nella prima uscita stagionale della nuova Sampdoria di Marco Giampaolo che, contro i dilettanti del Sellero Novelle, vincono e convincono: 11-0, davanti ad oltre 3 mila tifosi. Tutte e quattro le punte sampdoriane a segno: poker di Bonazzoli, tripletta per Caprari, doppiette per Quagliarella e Balde. Giampaolo ha ruotato tutti gli uomini, a esclusione dell'ultimo arrivato Kownacki, con il solo Praet in campo per più di un tempo. Prossima amichevole sabato 22 luglio, contro il Feralpisalò, formazione che milita nella Lega Pro.

20:39Calcio: Spalletti, Perisic? Ascesso si vedeva a occhio nudo

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - "Perisic? Viene in Cina con noi, a meno che non cambi qualcosa. Ha davvero un ascesso, era visibile anche ad occhio nudo". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo l'amichevole contro il Norimberga, persa 2-1, conferma che l'attaccante croato ha lasciato stamattina il ritiro a Riscone di Brunico, per un ascesso. "Ha preferito andarsi a curare dal medico personale, che in futuro prenderà accordi con un medico milanese per essere controllato a Milano", spiega l'allenatore. Perisic è nel mirino del Manchester United con cui il giocatore avrebbe già un accordo. L'Inter chiede almeno 55 milioni di euro e, se il club inglese non dovesse soddisfare le richieste dei nerazzurri, Perisic partirà insieme all'Inter per la tournée in Cina e a Singapore.