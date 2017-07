Ultima ora

23:47Erdogan, i golpisti indossino uniformi come a Guantanamo

(ANSA-AP) - ISTANBUL, 15 LUG - Nel discorso tenuto davanti alla folla - decine di migliaia di sostenitori che sventolavano bandiere turche sull'ex ponte del Bosforo, ribattezzato dei Martiri del 15 luglio a Istanbul per l'anniversario del fallito colpo di Stato dello scorso anno - il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che vorrebbe che le centinaia di persone sotto processo per il golpe indossassero in tribunale un'"uniforme", "come quella dei detenuti a Guantanamo". Nei giorni scorsi un ex soldato sotto processo per aver cercato di catturare o uccidere lo stesso Erdogan la notte del colpo di Stato, si è presentato nell'aula del tribunale indossando una maglietta con la scritta "eroe" suscitando indignazione.

23:40Terremoti: Grecia, scossa di magnitudo 5.3 al largo di Creta

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Un terremoto di magnitudo 5.3 si è verificato al largo dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferisce il Centro sismologico Eeuromediterraneo (European-Mediterranean Seismological Centre, Emsc). L'epicentro del sisma è stato individuato a 69 chilometri dalla capitale Heraklion e ad una profondità di circa 15 km.

23:39Calcio: 7-0 al Trento, Milik già in forma Champions

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - E' un Milik già in forma Champions la buona notizia nella vittoria del Napoli che batte 7-0 il Trento nella seconda amichevole stagionale. Il polacco, entrato nell'intervallo, segna una doppietta impreziosita da una perla in rovesciata su assist di Insigne. Buone notizie anche da Ounas che ha giocato il secondo tempo, realizzando anche la sua prima rete in maglia azzurra, il momentaneo 6-0 su assist di Jorginho. Tutta la rosa impegnata, con Mertens centravanti titolare a inizio match. Proprio il belga apre lo score con un tiro da fuori area. Gli altri gol portano la firma di Giaccherini, Chiriches e Callejon. Il presidente azzurro De Laurentiis è sembrato ottimista sull'obiettivo scudetto: "E' l'anno buono. Abbiamo acquistato e tenuto tutti, Maurizio Sarri è un maestro di vita per i giocatori, nel Napoli non ci sono screzi né malumori". Battuta anche sula campagna acquisti faraonica del Milan cinese: "Sono molto contento, è un campionato con sei teste di serie".

22:12Calcio: amichevoli, Verona-Triestina 4-0

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Verona ha battuto 4-0 la Triestina nell'amichevole giocata a Mezzano (Trento). I gialloblù hanno collaudato gli schemi tattici, attenti a giocare con passaggi rapidi e a due tocchi, come da indicazioni di mister Pecchia. Grazie alla girandola dei cambi, tutti i calciatori hanno avuto la possibilità di mettere minuti nelle gambe. Due le reti per tempo: nel primo tempo Pazzini e Valoti (29' e 40'), nella ripresa Zuculini e Luppi (3' e 19'). Bene i nuovi innesti, soprattutto Verde e Cassano: il primo si è dimostrato pericoloso in più occasioni, mentre il secondo ha dato prova di classe e tecnica, confezionando un assist pregevole per la rete di Luppi.

22:06Gerusalemme: riapre la Spianata Moschee

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Domani pomeriggio Israele riaprirà la Spianata delle Moschee (il Monte del tempio in ebraico) tra rafforzate misure di sicurezza dopo aver sbarrato gli accessi per due giorni in seguito all'attacco terroristico costato la vita a due soldati israeliani. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu in un comunicato diffuso in serata. Lo riporta l'edizione online di Haaretz.

21:55Musica: paura per spray peperoncino a concerto Gué Pequeno

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - E' stato uno sconosciuto, che con tutta probabilità ha spruzzato dello spray al peperoncino, a creare minuti di paura nel concerto di Marracash & Gué Pequeno che si è tenuto la scorsa notte nella spazio 'Carroponte' a Sesto San Giovanni al confine con Milano: lo hanno reso noto oggi gli organizzatori. Alcuni spettatori hanno accusato bruciore a occhi e gola, ma niente di grave. L'aspetto davvero pericoloso è che si sarebbe potuta ingenerare una fuga generalizzata con effetti simili a quelli che si sono determinati a Torino durante la finale di Champions Juve-Real Madrid vista in piazza dai tifosi. Per fortuna l'ampia area verde a fianco a dove si è svolto lo show e l'immediato intervento degli addetti hanno scongiurato serie conseguenze e la situazione si è subito normalizzata. Gli organizzatori parlano di "gesto sciocco e irresponsabile".

21:42Ippica: premier Emirati a ippodromo Pisa

(ANSA) - PISA, 15 LUG - Lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi e Governatore di Dubai, è arrivato in serata all'Ippodromo di San Rossore di Pisa in occasione della terza edizione del Toscana Endurance Lifestyle in programma fino a domani. Lo sceicco, primo sostenitore della manifestazione e grande appassionato di endurance, è arrivato per assistere personalmente alle visite veterinarie preliminari di gara. Domani si terranno infatti le competizioni clou dell'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. Il prestigioso circuito voluto dal premier degli Emirati (il più importante al mondo), che anche l'anno scorso ha preso il via da San Rossore, conterà una serie di eventi internazionali al massimo livello in tutta Europa, e si concluderà nel gennaio 2018 a Dubai International Endurance City, in quello che a livello mondiale è considerato il "tempio" della specialità.