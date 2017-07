Ultima ora

05:31Usa: McCain assente, Senato rinvia su Obamacare

WASHINGTON - Il Senato rinvia il tentativo di revocare e sostituire Obamacare atteso per la prossima settimana. Lo ha comunicato il leader della maggioranza repubblicana Mitch McConnell, dopo l'annuncio che durante il voto di un nuovo testo sarebbe stato assente dall'aula il senatore dell'Arizona John McCain, avendo appena subito un intervento. Altri due senatori repubblicani hanno annunciato di opporsi al testo, con 52 senatori repubblicani su 100 il tentativo sarebbe quindi fallito.

04:53Usa: Comey scrive libro, “su leadership e ricerca verita’”

WASHINGTON - James Comey, l'ex direttore dell'Fbi licenziato dal presidente Donald Trump lo scorso maggio, sta scrivendo un libro "su leadership e ricerca verita'", sulla sua esperienza professionale compreso il breve ma burrascoso in cui ha guidato il bureau investigativo all'inizio dell'amministrazione Trump. Lo scrive il New York Times, secondo cui Comey ha gia' un agente ma non ha ancora firmato un contratto e ha gia' avuto incontri con case editrici. Secondo quanto scrive il giornale gia' la prossima settimana potrebbe essere decisiva per la scelta di un editore e tutte le maggiori case editrici si sono dette interessate.

04:47Russiagate: media,Kushner voleva parlare a Trump di incontro

WASHINGTON - Gli avvocati di Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e tra i suoi piu' stretti consiglieri alla Casa Bianca, avrebbero cominciato a lavorare gia' lo scorso giugno ad una strategia circa le mail poi emerse nei giorni scorsi sull'incontro tenuto nel giugno 2016 alla Trump Tower a New York con il figlio del presidente, Donald Jr, e una avvocatessa russa, in cui Kushner compare in copia. Lo riferisce la Cnn citando fonti.

04:43Usa: protesta al Congresso, tutte senza maniche

WASHINGTON - Senatrici e deputate, repubblicane e democratiche, insieme per sfidare le regole sull'abbigliamento in vigore al Congresso degli Stati Uniti che vietano a chi lavora a Capitol Hill di indossare abiti senza maniche, donne e uomini. La protesta e' scattata dopo che una serie di donne al Congresso sono state redarguite perche' il loro abbigliamento non era conforme alle indicazioni. Persino a giornaliste e' stato impedito di entrare nella 'lobby', l'area dove la stampa puo' avere accesso ai politici. Cosi' la deputata Jackie Speier si e' fatta 'capofila' del movimento e venerdi' ha postato su Twitter una foto di un gruppo di colleghe vestite con abiti senza maniche, dando anche un titolo alla mobilitazione: ''Venerdi' senza maniche''.

04:37Usa: commuove cucciolo di giraffa Julius, vive un solo mese

WASHINGTON - Il cucciolo di giraffa Julius non ce l'ha fatta. Lo ha comunicato in queste ore il Maryland Zoo di Baltimora dove Julius era nato lo scorso 15 giugno, ma da subito la sua vita era aggrappata ad un filo. Il responsabile dello zoo, Don Hutchinson, nel dare la notizia ha sottolineato che l'intero staff, tra veterinari e assistenti degli animali, ha fatto tutto il possibile in una lotta contro il tempo nel tentativo di tenere Julius in vita, ma non e' bastato. Era troppo fragile: fin dalla nascita non era stato in grado di imparare a nutrirsi dalla madre Kesi e non aveva anticorpi a sufficienza per difendersi dalle malattie.

04:31Senegal: crolla muro a stadio calcio Dakar, 8 morti

ROMA - Otto persone sono morte e decine sono rimaste ferite nel crollo di un muro allo stadio Dempa Diop di Dakar in Senegal al termine della finale di campionato. Lo riferisce la Bbc. Secondo media locali è scoppiata una rissa tra tifosi rivali e la polizia è intervenuta con il lancio di gas lacrimogeni che avrebbero creato il panico tra gli spettatori che si sono dati alla fuga.

23:47Erdogan, i golpisti indossino uniformi come a Guantanamo

(ANSA-AP) - ISTANBUL, 15 LUG - Nel discorso tenuto davanti alla folla - decine di migliaia di sostenitori che sventolavano bandiere turche sull'ex ponte del Bosforo, ribattezzato dei Martiri del 15 luglio a Istanbul per l'anniversario del fallito colpo di Stato dello scorso anno - il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che vorrebbe che le centinaia di persone sotto processo per il golpe indossassero in tribunale un'"uniforme", "come quella dei detenuti a Guantanamo". Nei giorni scorsi un ex soldato sotto processo per aver cercato di catturare o uccidere lo stesso Erdogan la notte del colpo di Stato, si è presentato nell'aula del tribunale indossando una maglietta con la scritta "eroe" suscitando indignazione.