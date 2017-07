Ultima ora

10:02Droga: 12000 piante canapa indiana scoperte nel reggino

(ANSA) - TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA), 16 LUG - Dodicimila piante di canapa indiana sono state scoperte dai carabinieri a Taurianova. Le piante, di altezza variabile da 1 a 3 metri, erano in 12 serre situate in contrada Castagneto, in un fondo agricolo di proprietà dell'azienda floricola "Mediterranea", attualmente gestita da un curatore fallimentare nominato dal tribunale di Palmi. Inoltre, in alcune cavità ricavate dall'accumulo di rami i militari hanno trovato una tenda da campeggio con dentro 153 sacchi di marijuana da 1 kg pronti per la cessione. Dalle piante sarebbe stato possibile ottenere 6.000 kg di droga per un valore sul mercato di di 8-9 milioni di euro. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di San Martino di Taurianova e della Compagnia di Taurianova, con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e il 4/o Reggimento a cavallo. Nel corso di un controllo, i militari, insospettiti dal forte odore di marijuana, sono entrati nel fondo scoprendo una vera e propria azienda per la produzione dello stupefacente.

09:23Autobrennero chiusa per disinnesco ordigno bellico

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Il traffico sull'autostrada del Brennero e sulla linea ferroviaria è stato interrotto per consentire il disinnesco di un residuato bellico in Alta Valle Isarco, in Alto Adige. Le operazioni si svolgono nel Comune di campo di Trens nei pressi del confine del Brennero. Sono 600 le persone che sono state evacuate nelle immediate vicinanze dell'ordigno. Le operazioni hanno preso il via nel primo mattino. L'autostrada del Brennero sarà chiusa fino alle 9:45 tra i caselli di Bressanone - Val Pusteria e di Vipiteno. Anche la Statale del Brennero è stata chiusa nella medesima area. La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra gli abitati di Fortezza e di Vipiteno fino alle 9:45.

09:14Filippine: gruppo Abu Sayyaf sequestra 4 operai

(ANSA) - JOLO, 16 LUG - Una ventina di presunti terroristi del gruppo filo-Isis Abu Sayyaf hanno rapito poco dopo la mezzanotte di sabato (ora locale) quattro operai di una scuola di Patikul, nella provincia meridionale filippina di Sulu: lo hanno reso noto funzionari del Paese. Nella notte di domenica, inoltre, 14 detenuti - inclusi sospetti combattenti di Abu Sayyaf - sono evasi da un carcere di Jolo, la principale città della provincia di Sulu. Tre sono stati uccisi e un quarto e' stato catturato.

05:31Usa: McCain assente, Senato rinvia su Obamacare

WASHINGTON - Il Senato rinvia il tentativo di revocare e sostituire Obamacare atteso per la prossima settimana. Lo ha comunicato il leader della maggioranza repubblicana Mitch McConnell, dopo l'annuncio che durante il voto di un nuovo testo sarebbe stato assente dall'aula il senatore dell'Arizona John McCain, avendo appena subito un intervento. Altri due senatori repubblicani hanno annunciato di opporsi al testo, con 52 senatori repubblicani su 100 il tentativo sarebbe quindi fallito.

04:53Usa: Comey scrive libro, “su leadership e ricerca verita’”

WASHINGTON - James Comey, l'ex direttore dell'Fbi licenziato dal presidente Donald Trump lo scorso maggio, sta scrivendo un libro "su leadership e ricerca verita'", sulla sua esperienza professionale compreso il breve ma burrascoso in cui ha guidato il bureau investigativo all'inizio dell'amministrazione Trump. Lo scrive il New York Times, secondo cui Comey ha gia' un agente ma non ha ancora firmato un contratto e ha gia' avuto incontri con case editrici. Secondo quanto scrive il giornale gia' la prossima settimana potrebbe essere decisiva per la scelta di un editore e tutte le maggiori case editrici si sono dette interessate.

04:47Russiagate: media,Kushner voleva parlare a Trump di incontro

WASHINGTON - Gli avvocati di Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e tra i suoi piu' stretti consiglieri alla Casa Bianca, avrebbero cominciato a lavorare gia' lo scorso giugno ad una strategia circa le mail poi emerse nei giorni scorsi sull'incontro tenuto nel giugno 2016 alla Trump Tower a New York con il figlio del presidente, Donald Jr, e una avvocatessa russa, in cui Kushner compare in copia. Lo riferisce la Cnn citando fonti.

04:43Usa: protesta al Congresso, tutte senza maniche

WASHINGTON - Senatrici e deputate, repubblicane e democratiche, insieme per sfidare le regole sull'abbigliamento in vigore al Congresso degli Stati Uniti che vietano a chi lavora a Capitol Hill di indossare abiti senza maniche, donne e uomini. La protesta e' scattata dopo che una serie di donne al Congresso sono state redarguite perche' il loro abbigliamento non era conforme alle indicazioni. Persino a giornaliste e' stato impedito di entrare nella 'lobby', l'area dove la stampa puo' avere accesso ai politici. Cosi' la deputata Jackie Speier si e' fatta 'capofila' del movimento e venerdi' ha postato su Twitter una foto di un gruppo di colleghe vestite con abiti senza maniche, dando anche un titolo alla mobilitazione: ''Venerdi' senza maniche''.