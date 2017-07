Ultima ora

13:17Incendi: nuovo rogo ad Alà dei Sardi, subito spento

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Un Canadair ed un elicottero dell'antincendio regionale sono entrati in azione questa mattina per spegnere le fiamme che si sono riaccese ad Alà dei Sardi. Il fuoco è stato domato in breve tempo. Squadre al lavoro anche nell'area quartese di Molentargius per un incendio di piccole proporzioni. La Protezione Civile ha diramato un bollettino con rischio "arancione" in diverse aree della Sardegna.

13:11Capotreno aggredita da stranieri: ancora nessuna denuncia

(ANSA) - SASSARI, 16 LUG - Non ha ancora presentato alcuna denuncia la capotreno di 55 anni che ieri mattina è stata vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di nigeriani mentre controllava i biglietti a bordo del treno regionale 26981 che da Porto Torres porta a Sassari. Trenitalia ha ricostruito quanto accaduto a bordo del convoglio sentendo la stessa protagonista. Si è trattato, secondo la ricostruzione, di una aggressione verbale, un diverbio. La capotreno stava controllando i biglietti quando ha raggiunto il gruppo di stranieri, circa una decina di persone, molti dei quali erano senza ticket. Solo alcuni di loro si sarebbero agitati, iniziando a inveire contro la donna. In queste fasi concitate, la capotreno sarebbe stata sfiorata su un braccio o su una gamba, nessun palpeggiamento quindi, precisa Trenitalia riferendosi alla ricostruzione fornita ieri dai sindacati. La donna è poi andata in cabina dal macchinista e ha avvertito, come avviene sempre in queste occasioni, la Polizia ferroviaria. Al momento, conferma Trenitalia, non è stata presentata alcuna denuncia e la capotreno non si è fatta visitare in ospedale. La Polizia già ieri aveva identificato tutti gli stranieri coinvolti nella vicenda.(ANSA).

13:01Venezuela: al via referendum opposizione contro Maduro

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - L'opposizione venezuelana vota oggi in referendum non ufficiale per aumentare la pressione contro il presidente Nicolas Maduro e il suo progetto per la creazione di un'Assemblea costituzionale che secondo i suoi avversari trasformerà il paese in una dittatura, visto che avrebbe il potere di riscrivere la costituzione e sciogliere istituzioni statali. Il referendum, nel quale si chiede anche ai cittadini se vogliano le elezioni anticipate e se si debba mantenere l'attuale costituzione, è stato definito illegale e privo di senso da Maduro, il quale ha invece fissato un referendum ufficiale sul nuovo organismo legislativo per il 30 luglio Il voto inizia alle 7 locali, in circa 2.000 seggi in tutto il Paese. Il Venezuela, schiacciato da una pesante crisi economica, è teatro di proteste dell'opposizione da tre mesi, durante le quali ci sono stati quasi 100 morti.

12:53In Calabria dopo incendi arriva pioggia, calo temperature

(ANSA) - CATANZARO, 16 LUG - Dopo giorni di incendi, su gran parte della Calabria è arrivata la pioggia. Molto intensa nel reggino, con una bomba d'acqua su Scilla che ha allagato le strade del paese, e più lieve nelle altre parti della Calabria. Il fenomeno ha ridotto le temperature anche, a Reggio, di dieci gradi rispetto ai giorni scorsi. Nel cosentino, dopo la pioggia, gli incendi attivi sono 3, a Trebisacce, Papasidero e Grisolia, e sembrano non destare preoccupazioni. Alcuni allagamenti di strade, sottopassi e scantinati si sono verificati a Reggio Calabria. I danni maggiori si sono verificati a Scilla dove in un'ora, ha riferito il capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi, sono caduti 100 millilitri di pioggia. Sul posto stanno intervendo i mezzi della protezione civile - che ieri aveva diramato l'allerta meteo - per rimuovere i detriti mentre la macchina dei soccorsi è già attiva con il responsabile provinciale e squadre di volontari. L'Anas, intanto, ha riaperto un tratto della statale 18 chiuso per una frana.

12:44Nuoto: Mondiali, Arianna Bridi bronzo nella 10 km

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - L'Italia vince la medaglia di bronzo nella 10 km di fondo femminile ai Mondiali di nuoto. Merito di Arianna Bridi, che ha chiuso al terzo posto (al fotofinish sulla brasiliana Cunha) nella nella gara vinta dalla francese Aurelie Muller, davanti alla ecuadoregna Samantha Arevalo. Quinta l'altra azzurra Rachele Bruni.

12:28Migranti: da ue ok a codice Italia per le Ong

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Via libera dell'Ue al codice di condotta delle Ong per i soccorsi in mare ai migranti. E' quanto si apprende da fonti qualificate del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'ok è arrivato nella giornata di giovedì 13 luglio a Bruxelles, dove si è svolta una riunione a cui ha partecipato una delegazione del nostro Paese, rappresentanti di Frontex e della Commissione europea. L'incontro ha permesso di condividere un testo il quale prevede regole che consentiranno di disciplinare l'attività svolta dalle Ong nel Mediterraneo centrale. Il codice, secondo quanto finora trapelato, rappresenta un vero e proprio decalogo con indicazioni ben precise: dal divieto di entrare nelle acque libiche a quello di trasferire i migranti soccorsi su altre navi, dalla regolamentazione dei segnali luminosi alla dichiarazione delle fonti di finanziamento, dal possesso di certificazioni di idoneità tecnica all'obbligo di trasmettere le informazioni utili alle autorità di polizia italiane per l'attività investigativa.

11:39Migranti: sindaco messinese, prepariamo documento unitario

(ANSA) - CASTELL'UMBERTO (MESSINA), 16 LUG - "Con gli altri sindaci dei Nebrodi che parteciperanno oggi alla riunione nell'aula consiliare di Castell'Umberto cercheremo di trovare soluzioni e proporre un documento unitario da presentare al Prefetto. I migranti devono essere spostati al più presto". Lo dice il sindaco di Castell'Umberto Vincenzo Lionetto Civa che ieri insieme ad alcuni cittadini ha inscenato una protesta davanti all'albergo 'Canguro' di Sinagra dove si trovano 50 migranti. Il sindaco ha spiegato che la protesta è nata perchè secondo lui la Prefettura doveva informare i comuni sull'arrivo dei migranti. La situazione nell' ex hotel dove si trovano i migranti a Sinagra (Me) è tranquilla non è in atto alcuna protesta", afferma il capo di Gabinetto della Prefettura di Messina Caterina Minutoli. "Non sappiamo ancora se e quando - prosegue il funzionario - saranno spostati i migranti, al momento non vediamo l'esigenza di questa scelta. Ascolteremo cosa i sindaci avranno da comunicarci dopo la riunione".