15:42Clima: Macron, mia ‘offensiva glamour’ ha ammorbidito Trump

(ANSA) - PARIGI, 16 LUG - Il presidente francese Emmanuel Macron si è preso il merito della parziale apertura di Donald Trump verso l'accordo sul clima di Parigi. L'ho ammorbidito con un'offensiva glamour', ha scherzato il capo dell'Eliseo in un'intervista al Jorunal du Dimanche parlando della recente visita in Francia del presidente americano e della consorte Melania. "I nostri paesi sono amici, quindi dovremmo esserlo anche noi", ha dichiarato il presidente riferendosi al primo incontro con Trump a Taormina sembrato teso e freddino. A Parigi i due leader "si sono conosciuti meglio, Trump mi ha ascoltato sul clima e ha assicurato che cercherà di trovare una soluzione nei prossimi mesi", ha raccontato Macron. Il presidente francese ha riconosciuto che la visita di Trump è stata organizzata in modo da dare agli americani "un'immagine più forte" della Francia dopo il periodo buio degli attentati.

15:38Iran: arrestato il fratello di Rohani

(ANSA) - TEHERAN, 16 LUG - Il fratello e consigliere del presidente iraniano Hassan Rohani, Hossein Fereidoun, è stato arrestato per non meglio precisate questioni finanziarie. Lo scrive l'agenzia semiufficiale Tasnim, citando un portavoce del ministero della Giustizia. Fereidoun - che ha cambiato il suo cognome anni fa - potrebbe tornare in libertà su cauzione, ha precisato la fonte.

15:29Fiamme a Capalbio, evacuati 2 campeggi

(ANSA) - CAPALBIO, 16 LUG - Un incendio scoppiato stamani nel territorio del comune di Capalbio (Grosseto), nella zona del Padule del Chiarone, al confine col Lazio, ha comportato, in via precauzionale, l'evacuazione di due campeggi, uno a Pescia Romana (Viterbo) e uno a Capalbio. Stop poi alla circolazione dei treni sulla linea Tirrenica e interrotta l'Aurelia. Sul posto, a coadiuvare il lavoro dei vigili del fuoco e volontari, anche due mezzi aerei. Il sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, ha spiegato che il "forte vento" ha spinto velocemente le fiamme lungo il canale del Chiarone e che poi, "saltata" la ferrovia, hanno attaccato la pineta. E "a creare problemi è stato anche molto il fumo".

15:26Venezuela: Papa, preghiamo per questo amato Paese

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 LUG - Raduno a piazza San Pietro per l'Angelus, con bandiere e striscioni, dei venezuelani che vivono in Italia. E Papa Francesco ha rivolto loro un saluto particolare alla fine dell'Angelus: "Un saluto speciale rivolgo alla comunità cattolica venezuelana, rinnovando la preghiera per il vostro amato Paese". Oggi il popolo venezuelano si raduna in Venezuela ma anche in tutte le città del mondo dove ci sono emigrati del Paese latinoamericano per un referendum 'autoconvocato' con l'obiettivo di esprimere il proprio dissenso rispetto alle decisioni imminenti contenute nella Costituente voluta dal presidente Nicolas Maduro. Particolarmente nutrita la presenza a piazza San Pietro per l'Angelus del Papa, con bandiere, striscioni, palloncini dei colori del Venezuela. Anche i vescovi del Venezuela hanno appoggiato questa consultazione popolare auto-convocata, mentre per il 21 luglio è stata indetta una giornata di preghiera e digiuno.

15:26Lega: Salvini, restiamo in Europa ma da pari a pari

(ANSA) - PIACENZA, 16 LUG - "Stare in Europa sì, ma da pari a pari, non con il cappello in mano": questa la linea di Matteo Salvini sul futuro dell'Italia nell'Ue. Chiudendo l'assemblea programmatica della Lega a Piacenza, Salvini ha spiegato che il prerequisito di ogni alleanza è la "revisione totale della nostra permanenza nell'Ue, riscrivendo i trattati a uno a uno". "Mi sento cittadino europeo - ha anche detto Salvini - ma un conto è sentirsi parte di una comunità, un conto è la sovrastruttura europea con le sue regole astruse".

15:25C. destra: Costa, apertura Berlusconi è ottima notizia

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "L'appello lanciato da Berlusconi va raccolto da tutti coloro che guardano ad un programma politico di ampio respiro che riunisca quelle forze liberali che per decenni hanno incarnato aspirazioni, ideali, valori, interessi di milioni di italiani che hanno sempre respinto soluzioni estremistiche e demagogiche. Alla apertura di Berlusconi che parla di un centrodestra 'vasto ed inclusivo che guarda a tutti coloro che sono parte della nostra storia', occorre rispondere rompendo gli indugi e costruendo un ponte". Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali, Enrico Costa.

15:25Yara: Bossetti, spero che qualcuno mi dia finalmente retta

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Massimo Bossetti "confida che qualche giudice gli dia finalmente retta" nel carcere di via Gleno a Bergamo da dove si trova dal giugno del 2014 in attesa della sentenza prevista per domani nel processo d'appello a Brescia per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra, Yara Gambirasio. "Cerca di avere un atteggiamento positivo", spiega uno dei suoi legali, Claudio Salvagni, che ieri l'ha visito in carcere - e confida nel fatto che finalmente qualcuno gli dia retta". Il muratore è stato condannato in primo grado all'ergastolo per il delitto e, in appello, il sostituto pg ha chiesto la sua condanna anche a sei mesi di isolamento diurno per calunnia ai danni di un collega. Reato per il quale era stato assolto in Corte d'assise. La difesa chiede l'assoluzione o la ripetizione dell'esame del Dna, ritenuta dall'accusa la "prova regina" della sua colpevolezza. Bossetti ha annunciato farà dichiarazioni spontanee prima della camera di consiglio.