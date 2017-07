Ultima ora

18:09Merkel, se vinco resto quattro anni, come ho detto

(ANSA) - BERLINO, 16 LUG - "Ho la ferma intenzione di fare come ho detto: questo appartiene al rapporto di fiducia con gli elettori". Così Angela Merkel ha assicurato, in un'intervista a Ard, di volere restare per tutta la durata della prossima legislatura, e quindi altri quattro anni, se vincerà a settembre. Merkel lo ha affermato, rispondendo a una domanda nel corso dell'intervista estiva di Ard.

18:08Trump a May, ‘aggiusta le cose prima della mia visita in Gb’

(ANSA) - LONDRA, 16 LUG - "Voglio venire, ma non ho fretta. Se tu aggiusti le cose per me, sarà molto più facile". Sono le parole con cui Donald Trump si sarebbe rivolto in questi giorni a Theresa May chiedendo la garanzia di "un'accoglienza migliore" prima di dar corso alla sua prevista visita di Stato nel Regno Unito, annunciata da mesi dopo l'invito presentato a tamburo battente dalla premier britannica, salvo rimanere poi nel congelatore (fino a far ipotizzare un rinvio al 2018) sullo sfondo delle contestazioni nei confronti del presidente americano. In primis contro le sue prese di posizione sui musulmani o sulle donne. La fonte di questo virgolettato non è delle più attendibili, trattandosi del Sun, sensazionalistico tabloid del gruppo Murdoch, ma viene comunque rilanciata anche da altri media, condito con un ulteriore presunto scambio di battute Trump-May. "Non ho avuto di recente una gran copertura laggiù, Theresa", pare si sia lamentato 'The Donald'. Per sentirsi rispondere da May: "Lo sai com'è la stampa britannica".

18:04Incendi: lago Bilancino ‘serbatoio’ aerei antincendio

(ANSA) - BARBERINO DEL MUGELLO (FIRENZE) - Per facilitare le operazioni di riempimento dei serbatoi degli aerei impegnati in Toscana negli spegnimento dei molti incendi in corso, i bagnanti del lago di Bilancino e i natanti presenti sullo specchio d'acqua sono stati invitati a rientrare. In alcuni minuti, secondo quanto si è appreso, il lago è stato così reso immediatamente disponibile alle operazioni di carico acqua dei serbatoi degli aerei antincendio. Sul posto stanno verificando il normale svolgimento delle operazioni sia i vigili del fuoco sia i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo e alcune pattuglie della polizia municipale di Barberino del Mugello. (ANSA).

17:55Presidente emerito Napolitano è tornato in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Il presidente emerito Giorgio Napolitano è tornato in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza nelle Dolomiti. Insieme alla moglie Clio, è arrivato a Bolzano in treno per proseguire poi il viaggio fino in Val Pusteria in auto. Alloggerà - come ormai da qualche anno - in un hotel a Sesto Pusteria. Davanti all'albergo, all'imbocco della Val Fiscalina ad oltre 1.300 metri di altitudine, ad attendere Giorgio e Clio Napolitano l'ex senatore e amico Emanuele Macaluso.

17:53Sicurezza stradale: a 105 anni, andate in Vespa ma con casco

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 16 LUG - "Andare piano in Vespa ti allunga la vita. Basta però indossare sempre il casco, rispettare i limiti di velocità e la segnaletica": parola di nonna Luisa, che a 105 anni ha dato vita a uno spot per la sicurezza stradale, rivolto in particolare ai giovani, a Città di Castello in occasione del Raduno nazionale dei Vespa club promosso dagli appassionati tifernati. Vi hanno partecipato in oltre 400 provenienti da tutta Italia, dal Belgio e dalla Germania. Luisa Zappitelli, nata a Città di Castello l'8 novembre del 1911, ha tenuto a battesimo l'iniziativa. La nonna-vespista - riferisce il Comune -, accompagnata dai figli ha posato per le tradizionali foto di rito prima di dare il via alla manifestazione e a un tour turistico in altotevere. "Senza il casco non faccio le foto - ha però subito detto - perché spesso salva la vita e bisogna sempre indossarlo, andare piano e rispettare i limiti di velocità e tutte le regole del codice della strada. (ANSA).

17:18Incendi: sgomberato nel Pisano istituto medico per minori

(ANSA) - PISA, 16 LUG - Un incendio di un'area boschiva domato si è riattivato nei pressi di Fauglia (Pisa). Le fiamme si stanno estendendo verso la sede dell'istituto Stella Maris che assiste minori con disturbi neuropsichici. Il centro è stato evacuato per precauzione. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Ad alimentare le fiamme il forte vento che sta spingendo il rogo. I ragazzi ospiti del centro sono tutti in sicurezza.(ANSA).

17:13Polonia: leggi anti indipendenza giudici, migliaia in strada

(ANSA) - VARSAVIA, 16 LUG - Migliaia di persone sono scese in piazza a Varsavia per protestare contro due nuove leggi che cancellano l'autonomia della magistratura polacca sottomettendo i giudici al guardasigilli. Le due misure, approvate due giorni fa dal Senato di Varsavia dominato dal Pis nazionalista di destra guidato da Jaroslaw Kaczynski, sono state condannate da politici europei e dai partiti di opposizione polacchi. "Difenderemo la democrazia!", urlavano i manifestanti oggi per le strade di Varsavia. Quella di oggi è solo l'ultima di una serie di manifestazioni di protesta contro il governo che stanno andando avanti da oltre un anno e mezzo.