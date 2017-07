Ultima ora

20:15Mamma e bimbo 7 anni bloccati a 50 metri su ruota panoramica

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 16 LUG - Una mamma e il suo bambino di sette anni sono rimasti bloccati per più di un'ora sulla ruota panoramica di Viareggio alta 50 metri. L'accaduto è stato postata su facebook la nonna del bambino, che è stata avvertita dalla figlia di quanto le era accaduto. L'anziana è la figlia di Arturo Maffei, l'olimpionico viareggino degli anni Trenta, scomparso una decina di anni fa. Una volta risolto da parte dei gestori della ruota panoramica il problema tecnico e fatte le verifiche del caso la ruota panoramica è tornata a funzionare regolarmente. "Dentro l'abitacolo avevano anche dei problemi a respirare bene a causa del caldo - dice la nonna - L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. E' stata davvero una brutta esperienza, visto che rimanere fermi a quell'altezza per tutto quel tempo con un bambino di sette anni è stata una situazione non facile da gestire".(ANSA).

19:57Si tuffa e non riemerge, lo fa per salvare l’amica

(ANSA) - ORISTANO, 16 LUG - Nessun tuffo azzardato in mare: un'onda più grossa delle altre ha trascinato l'amica in mare. Alessio Atzori, cagliaritano di 42 anni, si è gettato in acqua per salvarla, ma è stato a sua volta trascinato al largo dalla risacca mentre lei è riuscita a salvarsi da sola aggrappandosi a una roccia. E' la ricostruzione fatta dalla Guardia costiera di Bosa sulla scomparsa dell'uomo nella zona di Oristano. Tutto è successo intorno alle 21, a Punta Sa Foghe, poco lontano dalla spiaggia di Porto Alabe nella marina di Tresnuraghes, dove era in corso una festa all'aperto, allestita tra una ventina di camperisti in un terreno privato. Le ricerche dell'uomo, ha spiegato il tenente di vascello Guido Avallone, sono state avviate nell'immediatezza dei fatti con tutti i mezzi e gli uomini a disposizione e sono proseguite per tutta la notte, ma l'imponente dispiegamento di forze non ha prodotto finora alcun risultato. Questo pomeriggio sono intervenuti anche i sommozzatori della Guardia costiera di Cagliari e nuovamente l'elicottero dell'Aeronautica militare di Decimomannu: ma del disperso nessuna traccia. (ANSA).

19:47Trascinata da metro: sindacalisti, basta gogna su autista

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - I sindacati difendono il macchinista della metro che ha trascinato per alcuni metri una donna mercoledì scorso. "No alla gogna", dicono, "ha rispettato il protocollo".Il macchinista da ieri è indagato dalla Procura di Roma e Atac, che potrebbe averlo già sospeso dal servizio, potrebbe arrivare al licenziamento. Sotto la lente di ingrandimento ci sono ora i sistemi di sicurezza della metro. "Dalle immagini il macchinista rispetta il protocollo per la chiusura delle porte e la partenza del treno - spiega Claudia Porzi, Cgil -. Le porte si riaprono se c'è uno spessore consistente, non un manico di una borsa". E il segretario nazionale del Sul, Stefano Bottoni: "Ha rispettato il protocollo, ha azionato il suono che avverte i passeggeri della chiusura porte, e le ha chiuse. In quell'attimo la signora è uscita rimanendo incastrata. Ma l'autista ha ricevuto il segnale che poteva partire e doveva controllare solo il semaforo. Se i treni fossero dotati di telecamere nella cabina guida forse sarebbe stato tutto diverso".

19:43Incendi: fiamme tra Pistoia e Prato, fumo visibile da A11

(ANSA) - PRATO, 16 LUG - E' diventato di vaste proporzioni l'incendio divampato nel primo pomeriggio nei boschi della zona di Montale, tra Pistoia e Prato. Le fiamme sono divampate su due fronti: a sinistra e a destra del torrente Agna, minacciando alcune abitazioni. Sono intervenute squadre di pompieri da Pistoia, Prato, Firenze e l'elicottero della Regione Toscana. che sta effettuando lanci di acqua sulle zone a fuoco. Il fumo dell'incendio è visibile anche dalla vicina autostrada A11, dall'aeroporto di Firenze e dalle colline intorno al capoluogo toscano.(ANSA).

19:43Calcio: Atalanta, 8 gol nel test e boom abbonati

(ANSA) - BERGAMO, 16 LUG - Otto gol e 3-4-3 fisso per l'Atalanta contro la Rappresentativa Valseriana, un mix di formazioni di Eccellenza e Promozione, nel consueto test estivo eccezionalmente disputato all' "Atleti Azzurri d'Italia", anziché nel ritiro di Rovetta, in occasione del saluto ai tifosi allo stadio cittadino. A segno nel primo tempo Kurtic, Cristante, Freuler e Cornelius; chiudono nella ripresa (disputati 35 minuti a frazione) Castagne, Vido, Orsolini e ancora l'ex milanista Vido. Non hanno disputato l'incontro gli Under 21 Petagna e Caldara, attesi in Valseriana rispettivamente il 20 e il 22 luglio. Al termine partitella in famiglia a ranghi misti dei nerazzurri in cui si sono messi in mostra i portieri di riserva Rossi e Radunovic più i nuovi Pessina, Emmanuello ed Eguelfi: finisce a reti inviolate. Comunicato il dato aggiornato sugli abbonati, a quota 6.653 dopo 16 giorni di fase di prelazione: il totale dello scorso anno ammontava a 10.782.

19:39Calcio: France Football, la Roma offre 30 mln per Mahrez

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Riyad Mahrez è l'obiettivo numero 1 di Monchi, il direttore sportivo della Roma. Lo scrive France Football secondi cui il club giallorosso avrebbe ritoccato l'offerta al Leicester, proprietaria del cartellino dell'attaccante algerino, a 30 milioni di euro. Ventisei anni e 'miglior giocatore della Premier' nella stagione dello scudetto storico del Leicester, Mahrez ha chiesto al club britannico di essere ceduto, ritenendo terminata la sua avventura a Leicester. Ora sta ai due club trovare l'eventuale 'quadra', senza dimenticare che sull'sterno algerino c'è anche l'Arsenal.

19:35Calcio: Sportiello, voglio voltare pagina

(ANSA) - MOENA (TRENTO), 16 LUG - "Adesso voglio voltare pagina ritrovare quella fiducia che mi è mancata l'anno scorso". Marco Sportiello si prepara ad una stagione di riscossa dopo sei mesi trascorsi perlopiù in panchina sotto la gestione di Paulo Sousa che gli aveva sempre preferito Tatarusanu. Il neo allenatore viola Stefano Pioli invece lo ha appena promosso titolare. "Mi ha fatto piacere, le parole di Pioli rappresentano un grande stimolo, ma non mi sento titolare - ha risposto il 25enne portiere viola - il posto devo guadagnarmelo. Ora penso a lavorare per migliorarmi e meritarmi la fiducia dopo un'annata difficile che mi ha danneggiato, ma mi ha anche fatto crescere. Capita nella carriera di un giocatore, l'importante è non mollare ed è quanto ho fatto, sperando di non rivivere mai più una stagione simile".