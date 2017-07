Ultima ora

22:00Auto investita da treno a passaggio a livello, un morto

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Una automobile è stata investita, intorno alle 19.15, da un treno a un passaggio a livello sulla strada statale 234 nel territorio di Codogno, nel Lodigiano: secondo quanto reso noto dal 118, all'interno della vettura c'era una persona, sembra un uomo, che è morta all'istante per l'impatto. Sul posto sono intervenuti ambulanza, auto-medica, vigili del fuoco e carabinieri. Non è ancora stata accertata la precisa dinamica dell'incidente.

21:09Incendi: a fuoco area Marina Grosseto, danni a auto

(ANSA) - GROSSETO, 16 LUG - Un nuovo incendio si è sviluppato nel Grossetano, a Marina di Grosseto. Le fiamme si sono sviluppate lungo la strada che collega il mare con la strada Castiglionese: un lungo viale con ai lati folta vegetazione, soprattutto pini, proprio nei presi in cui nel 2012 bruciarono 70 ettari di boscaglia. Nel rogo sono rimaste bruciate o danneggiate una decina di auto parcheggiate lungo la strada, probabilmente di proprietà di chi abita in alcune villette nella zona che potrebbero essere minacciate dalle fiamme.(ANSA).

20:57Atletica: Italia ‘seconda generazione’, ancora oro e argento

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - L'Italia 'di seconda generazione', composta da figli di immigrati oppure bambini adottati da famiglie del Bel Paese, continua a fare incetta di medaglie agli Europei under 23 di atletica. Dopo l'oro di ieri nei 5.000 di Yeman Crippa, adottato nel 2001 insieme ai suoi 8 fratelli da una coppia di Milano dopo anni in orfanotrofio ad Addis Abeba, oggi sono arrivati altri due ori. A quello conquistato nei 400 hs donne da Ayomide Folorunso, arrivata a Fidenza da bambina assieme ai genitori originari della Nigeria, si aggiunge quello sui 3.000 siepi di Yohanes Chiappinelli, nato nel 1997 ad Addis Abeba e adottato a 7 anni da genitori senesi, entrambi professori di matematica all'Università di Siena. Chiappinelli ha vinto confermando tra gli under 23 il titolo europeo dei 3000 siepi vinto 2 anni fa nella categoria juniores. Secondo un altro 'nuovo italiano', Ahmed Abdelwahed, di origini egiziane. A chiudere alla grande la giornata azzurra è arrivata la medaglia di bronzo di Erika Furlani nel salto in alto, con 1.86.

20:50Calcio: al via campagna abbonamenti Milan

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Partirà domani alle ore 12 la campagna abbonamenti del Milan, la prima della nuova società a proprietà cinese. "Da domani al 25 luglio - informa il club con una nota - sarà attiva la fase di prelazione ordinaria per gli abbonati della scorso stagione che vorranno riconfermare il proprio posto allo stadio. Dal 26 al 30 luglio sarà aperta la fase di prelazione speciale, dedicata a chi vorrà rinnovare l'abbonamento scegliendo un posto differente. La vendita libera degli abbonamenti partirà quindi nel pomeriggio del 31 luglio". Il listino degli abbonamenti rimane invariato rispetto alla scorsa stagione e parte da un prezzo di entrata di 205 € per il secondo anello blu e il secondo anello verde. Gli abbonamenti potranno essere acquistati online nella sezione biglietteria di acmilan.com, presso la Biglietteria di Casa Milan e presso la rete di vendita Ticketone. In settimana verranno messi in vendita anche i biglietti per il ritorno del 3/o turno di qualificazione d'Europa League, del3 agosto contro il Craiova.

20:49Calcio: amichevoli, Torino-CasateseRogoredo 5-0

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Cinque gol (a zero) del Torino nella prima amichevole della stagione, giocata contro i dilettanti della CasateseRogoredo, a Bormio, dove i granata sono in ritiro. La prima rete è stata segnata da Andrea Belotti dopo 36'; a segno poi Ljajic, Iago Falque, Aramu e Zappacosta.

20:46Calcio: Gasperini, azzerare la scorsa stagione

(ANSA) - BERGAMO, 16 LUG - "Bisogna azzerare la stagione precedente e ripartire senza farsi illusioni": Gian Piero Gasperini getta acqua sul fuoco dopo il saluto allo stadio della sua Atalanta seguito dal primo test stagionale contro una mista della Valle Seriana. "L'entusiasmo del pubblico, già avvertito in ritiro a Rovetta, è davvero incredibile, ma come l'anno scorso dobbiamo partire da zero e trovare gli obiettivi strada facendo", spiega l'allenatore dei bergamaschi. In rosa, una conferma importante e molte novità: "Papu Gomez per noi è fondamentale e la società ha fatto un grande sforzo per tenerlo, fra gli altri sono arrivati tanti giovani, soprattutto stranieri, che richiederanno tempo per ambientarsi: il solo Ilicic ha molta esperienza alle spalle".

20:45Spagna: scontro su montagne russe, 33 feriti

(ANSA-AP) - MADRID, 16 LUG - Trentatre persone, tra le quali sei bambini sotto i dieci anni, sono rimasti feriti nello scontro tra due trenini sulle montagne russe a Madrid. Lo riferiscono i servizi di sicurezza precisando che 27 persone sono state ricoverate in ospedale, ma nessuno dei feriti è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto sul 'Tren della Mina' nel Parque de Atracciones della capitale spagnola. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, i gestori del luna park a tema hanno spiegato che le montagne russe vengono controllate ogni giorno e che l'ultimo test di sicurezza era stato effettuato questa mattina.