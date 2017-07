Ultima ora

00:05Atletica: Mondiali paralimpici, 1 oro e 2 argenti Italia

(ANSA) - LONDRA, 16 LUG - Serata da applausi e standing ovation, per i colori azzurri, all'Olympic Stadium di Londra, dove sono in corso i Mondiali di atletica leggera IPC. Il bottino azzurro, dopo il bronzo del pesista Campoccio, si arricchisce di un oro e un argento, portati a casa nei 100m T42 da Martina Caironi, campionessa e primatista mondiale della distanza (14.61 a Doha 2015) e oro paralimpico a Londra e Rio, e Monica Contrafatto, bronzo ai Giochi brasiliani. La bergamasca porta a casa il titolo con 14.65, la catanese si ferma con il secondo crono, a 15.35. Bronzo alla statunitense Basset. Maiuscola prova anche per Federica Maspero sul giro ovale T44: la velocista bi-amputata di Bergamo è argento nei 400, chiusi in 1:03.00, dietro alla tedesca Bensusan e davanti alla spagnola Barrio. "Sapevamo di aver riposto le nostre speranze in due autentiche fuoriclasse - commenta il presidente del comitato paralimpico Luca Pancalli -: Martina si conferma stella incontrastata del panorama mondiale, Monica promette di rubarle lo scettro".

23:46Incendi: sindaco Grosseto, guerra a stupidi terroristi

(ANSA) - GROSSETO, 16 LUG - Ipotizza l'origine dolosa per il rogo di Marina di Grosseto, il sindaco del capoluogo maremmano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che per combattere la "guerra" a "terroristi tanto stupidi quanto scellerati", chiede l'impiego dell'Esercito e dell'Aeronautica. "L'emergenza - dice il sindaco in una nota - è conclusa ma quello che Marina di Grosseto ha dovuto sostenere oggi è stato enormemente drammatico. L'impegno del Comune è stato pronto ed efficace, con oltre 50 unità coinvolte e da domani saremo al lavoro per alzare ulteriormente l'asticella dell'attenzione". "Dobbiamo istituire un sistema integrato di sicurezza con tutti i soggetti interessati e - aggiunge - coinvolgere necessariamente altri parti dello Stato, come l'Esercito e l'Aeronautica. Perché quella che dobbiamo combattere è una guerra e dobbiamo avere le armi adatte per vincerla. Dobbiamo difendere l'incolumità delle persone e la bellezza del nostro territorio da questi terroristi tanto stupidi quanto scellerati".

23:30Calcio: media stranieri, accordo Inter-United per Perisic

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Ivan Perisic sarebbe vicino a vestire la maglia del Manchester United. Secondo Espn, l'Inter e il club inglese avrebbero trovato l'accordo per 46 milioni di euro. Una trattativa che sarebbe ben avviata, tanto che potrebbe chiudersi già martedì prima della partenza della squadra nerazzurra per la tournée in Cina. Perisic ieri mattina ha lasciato il ritiro dell'Inter a Riscone di Brunico per raggiungere il suo dentista di fiducia in Croazia a causa di un ascesso, come confermato anche da Luciano Spalletti: "L'ascesso era visibile ad occhio nudo". Negli ultimi giorni però il giocatore croato è sembrato visibilmente nervoso e insofferente. Perisic avrebbe già da settimane l'accordo con lo United ma l'Inter ha sempre aspettato un'offerta superiore ai 45 milioni di euro prima di valutarne la cessione.

23:14Atletica: Diamond League, Tamberi secondo a Rabat

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Nella decima tappa della Iaaf Diamond League, a Rabat (Marocco), secondo posto per il campione mondiale indoor ed europeo di salto in alto Gianmarco Tamberi che supera 2,27 alla seconda prova. Poi l'azzurro commette tre errori alla successiva quota di 2,29, mancandola di poco all'ultimo tentativo. Il 25enne marchigiano delle Fiamme Gialle arriva così a un centimetro dal suo record stagionale di 2,28 ottenuto dieci giorni fa a Szekesfehervar, in Ungheria. Vittoria all'ucraino Andriy Protsenko (2,29), con Tamberi secondo a pari merito insieme al bulgaro Tihomir Ivanov e al britannico Robbie Grabarz.

23:07Incendi: Marina Grosseto, danneggiate case

(ANSA) - GROSSETO, 16 LUG - E' stato domato l'incendio a Marina di Grosseto che, divampato in via dei Platani, si è propagato fino a interessare case e auto, anche a causa del vento. Lo rende noto il Comune di Grosseto secondo il quale sono complessivamente 26 le auto bruciate, mentre le case, alcune villette della zona attigua alla pineta andata a fuoco, sono state danneggiate: in alcuni casi a prendere fuoco sono stati gli aghi di pino che si erano depositati sui tetti. Sul posto sono impiegate alcune ruspe per bonificare la zona e abbattere gli alberi pericolanti. Il Comune ha individuato 150 camere alla Fattoria la Principina e 80 posti letto a Marina di Grosseto a disposizione delle eventuali famiglie evacuate. Due persone hanno riportato lievi ustioni e, aggiunge il Comune, sono già stati dimessi dopo le prime cure e uno dei soccorritori intossicato, anch'egli già dimesso. (ANSA).

22:48Nube da azienda chimica Prato, ‘Tenete finestre chiuse’

(ANSA) - PRATO, 16 LUG - Una nube si è sprigionata in serata da un'azienda chimica di Prato. Ancora non è chiaro da cosa sia stata causata, ma una delle ipotesi che la nube si sia sprigionata da alcuni contenitori di sostanze chimiche che si trovano nello stabilimento, nel quale si producono detergenti e sostanze per le tintorie, forse a causa di un principio d'incendio. Alcune delle persone che abitano nella zona avrebbero, secondo qualche testimonianza, accusato bruciore e difficoltà respiratorie. Il Comune di Prato ha raccomandato a tutti i residenti della zona di tenere chiuse le finestre e tenere spenti gli impianti di condizionamento che prendono aria dall'esterno. Sul posto i vigili del fuoco e personale della protezione civile, della Agenzia regionale di protezione ambientale e della Asl.

22:47Bimba di 9 anni muore due giorni dopo investimento stradale

(ANSA) - FERRARA, 16 LUG - E' morta dopo due giorni di cure all'ospedale una bimba di 9 anni, Saphira, gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Campolungo di Ostellato, nel Ferrarese. Era stata trasportata con l'eliambulanza al Bufalini di Cesena e ricoverata in rianimazione; le sue condizioni erano apparse subito disperate. La piccola venerdì verso le 13 stava rientrando dal campo estivo ed era appena scesa da un pullmino davanti all'abitazione di una zia, quando era stata investita sulla strada provinciale da una Fiat Punto condotta da un ventottenne del luogo e sbalzata per parecchi metri. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.