09:59Usa: tempesta in Foresta nazionale Arizona, almeno 9 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - Sono almeno 9 le persone morte presso una piscina naturale nel cuore della Tonto National Forest, in Arizona, durante una improvvisa tempesta abbattutasi sulla zona. Tra le vittime ci sono cinque bambini. Lo hanno confermato le autorita' locali comunicando di aver recuperato i cadaveri, mentre continuano le ricerche di altre persone disperse. Sul posto e negli immediati dintorni c'erano almeno 100 persone quando la perturbazione ha colpito l'area e lo specchio d'acqua, noto come Ellison Creek o Water Wheel, popolare destinazione di campeggiatori e hiker per trovare refrigerio. Stando a quanto riferisce la Cnn almeno sette delle vittime fanno parte di una stessa famiglia, di cui 14 componenti in tutto si trovavano sul posto al momento della tempesta.

09:44Yara: Bossetti, poteva essere figlia di tutti noi

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Massimo Bossetti, all'inizio delle sue dichiarazioni spontanee nel processo d'Appello a Brescia, ha voluto rivolgere un "sincero pensiero" a Yara Gambirasio per il cui omicidio è stato condannato all'ergastolo. "Poteva essere mia figlia, la figlia di tutti noi - ha detto Bossetti -, neanche un animale avrebbe usato tanta crudeltà". Bossetti ha chiesto scusa per "il comportamento scorretto" tenuto nella prima udienza quando era sbottato alle affermazioni del sostituto pg. ""Pensate però come può sentirsi una persona attaccata con ipotesi fantasiose e irreali", ha detto, leggendo dei fogli estratti da una cartella rossa. Dopo le dichiarazioni del muratore, che si è sempre proclamato innocente, i giudici si riuniranno in camera di consiglio per la decisione.

09:38Venezuela: 98,4% dei voti contro Maduro

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il 98,4% dei venezuelani, 6.387.854 persone, hanno votato contro il piano del presidente Nicolas Maduro di riscrivere la costituzione. Lo riferisce l'agenzia spagnola Efe citando i dati forniti dalla Commissione dei garanti che, insieme con le forze di opposizione, hanno organizzato questo referendum 'simbolico' contro il progetto di Assemblea Costituente.

08:16Venezuela: 7,1 milioni hanno votato a referendum

(ANSA) - CARACAS, 17 LUG - L'opposizione del Venezuela afferma che oltre 7,1 milioni di persone hanno votato al referendum informale contro il piano del presidente Nicolas Maduro di riscrivere la costituzione. Il dato è inferiore ai 7,7 milioni che hanno votato per i candidati dell'opposizione alle elezioni legislative del 2015, che hanno dato all'opposizione il controllo del parlamento.

01:08Nube da azienda Prato, sostanza urticante non tossica

(ANSA) - PRATO, 17 LUG - E' una sostanza urticante, ma non tossica, quella fuoriuscita domenica sera da un'azienda chimica di Prato e che ha indotto l'amministrazione ad invitare gli abitanti della zona a tenere le finestre chiuse. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l'entità della nube, che aveva invaso la zona di via Galcianese, si sta drasticamente riducendo. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha riferito che quattro persone sono state portate al pronto soccorso a scopo precauzionale e, sempre per precauzione, ha chiesto agli abitanti della zona di non uscire di casa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del nucleo Nbcr, sono intervenuti polizia, vigili urbani, carabinieri e personale del 118.(ANSA).

00:54Cinema: è morto George Romero, re dell’horror

(ANSA) - WASHINGTON, 16 LUG - E' morto il regista George Romero, padre dell'horror, autore della trilogia cult sui 'morti viventi' lanciata con la pellicola del 1968 'La notte dei morti viventi' e diventato un classico del genere che ha ispirato diversi remake ma soprattutto ha dettato lo standard nel mondo dell'horror. Romero è morto a causa di un tumore ai polmoni, ha fatto sapere la sua famiglia. Aveva 77 anni.

00:05Atletica: Mondiali paralimpici, 1 oro e 2 argenti Italia

(ANSA) - LONDRA, 16 LUG - Serata da applausi e standing ovation, per i colori azzurri, all'Olympic Stadium di Londra, dove sono in corso i Mondiali di atletica leggera IPC. Il bottino azzurro, dopo il bronzo del pesista Campoccio, si arricchisce di un oro e un argento, portati a casa nei 100m T42 da Martina Caironi, campionessa e primatista mondiale della distanza (14.61 a Doha 2015) e oro paralimpico a Londra e Rio, e Monica Contrafatto, bronzo ai Giochi brasiliani. La bergamasca porta a casa il titolo con 14.65, la catanese si ferma con il secondo crono, a 15.35. Bronzo alla statunitense Basset. Maiuscola prova anche per Federica Maspero sul giro ovale T44: la velocista bi-amputata di Bergamo è argento nei 400, chiusi in 1:03.00, dietro alla tedesca Bensusan e davanti alla spagnola Barrio. "Sapevamo di aver riposto le nostre speranze in due autentiche fuoriclasse - commenta il presidente del comitato paralimpico Luca Pancalli -: Martina si conferma stella incontrastata del panorama mondiale, Monica promette di rubarle lo scettro".