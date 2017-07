Ultima ora

13:23Fisco: Belsito condannato a 10 mesi per omessa dichiarazione

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Il tribunale di Genova ha condannato Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega Nord, a dieci mesi di reclusione nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta evasione fiscale di due milioni di euro per gli investimenti offshore a Cipro e in Tanzania. Belsito, difeso dagli avvocati Paolo Scovazzi, Gian Emilio Genovesi e Federico Ricci, è stato assolto dall'accusa di evasione fiscale mentre i giudici hanno ritenuto sussistente l'accusa di omessa dichiarazione di circa un milione di euro. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi. Secondo l'accusa, Belsito avrebbe dovuto dichiarare al fisco circa 7 milioni sottratti illecitamente alle casse del Carroccio quando era tesoriere. I guai giudiziari di Belsito erano iniziati nel 2012 quando emerse la maxi truffa da oltre 40 milioni di euro ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010.

13:22Tav: treno Frecciarossa bloccato per guasto in galleria

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Intervento delle Fs sulla linea Tav tra Firenze e Bologna per portare soccorso a un Frecciarossa rimasto fermo in galleria nel tratto fra Castello e San Piero a Sieve. A bordo ci sono diverse centinaia di passeggeri. Il treno è il Salerno-Milano 9514, ripartito da Firenze Santa Maria Novella poco dopo le 10. Raggiunta la galleria verso l'Appennino, il convoglio si è bloccato per un guasto non rapidamente riparabile sul posto. Pertanto, si spiega da Fs, è stato inviato, sempre da Firenze, verso le 11.30, un locomotore di soccorso, per agganciare il Frecciarossa guasto e trainarlo indietro a Santa Maria Novella. Qui i passeggeri verranno trasferiti su un convoglio 'di riserva' per il prosieguo del viaggio mentre il treno guasto sarà messo in riparazione.

13:17Calcio: Thohir, ho chiesto di lasciare l’Inter

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Impegnato nell'organizzazione dei Giochi asiatici e quindi impossibilitato ad occuparsi come prima dell'Inter, il presidente nerazzurro Erick Thohir, proprietario del 31% del club e a capo del Comitato olimpico indonesiano, medita un passo indietro. "Gli Asian Games - ha spiegato intervistato in patria dal quotidiano "Tempo" - mi hanno costretto ad uscire dalle mie aziende, eccetto per i ruoli di presidente di Antv e dell'Inter. Non posso ritirarmi dal club perché è vietato dagli azionisti. Ma ero abituato ad andare ogni mese a Milano, mentre ora l'ultima volta è stata ad aprile. Quindi, all'ultimo incontro con gli azionisti ho proposto di uscire dall'Inter, ma loro hanno detto che andava bene così. Il ceo di Suning Liu Jun e Steven Zhang, figlio del proprietario, sono a Milano ogni giorno per il loro business: dicono che hanno bisogno del mio punto di vista sull'Inter. Cambiamenti? Non so se ce ne saranno nei prossimi 3 o 6 mesi. Chiaramente - ha concluso - ora la mia priorità è il successo degli Asian Games".

13:15Siria: fonti, forze curde filo-Usa avanzano dentro Raqqa

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 LUG - Forze curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti avanzano nella città di Raqqa, bastione dell'Isis nel nord della Siria, mentre la Coalizione internazionale a guida americana continua a bombardare la città. Lo riferiscono attivisti locali in contatto con testimoni oculari a Raqqa, secondo cui le forze curde sono penetrate nel quartiere sud-occidentale di Yarmuk. Le stesse fonti affermano che almeno 16 raid aerei della Coalizione sono stati compiuti nelle ultime 24 ore su Raqqa, da settimane completamente circondata.

13:01Nuoto: Mndiali sincro, oro Italia nel duo misto

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Storico oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Lo hanno conquistato Manila Flamini e Giorgio Minisini nel duo misto tecnico. I due azzurri, che dopo i preliminari di sabato erano secondi alle spalle della Russia, si sono aggiudicati il titolo con 90,2979 punti davanti alla stessa Russia (90,2639) e agli Stati Uniti (87,6682).

13:01Incendi: Protezione civile, 15 richieste intervento aereo

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Dalle prime ore del giorno gli equipaggi di Canadair ed elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, hanno ripreso le operazioni di spegnimento degli incendi che anche oggi stanno interessando le regioni del Centro-Sud. Al momento sono 15 le richieste di intervento aereo ricevute dalla Protezione civile: 7 dalla Campania, 3 dal Lazio, due dalla Toscana e una da Liguria, Sardegna e Calabria. Il lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei - 13 Canadair, un elicottero dei Vigili del Fuoco e un elicottero del Comparto Difesa - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, due roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

12:53Germania: molestie e teppismo, denunciati immigrati

(ANSA) - BERLINO, 17 LUG - Atti di teppismo e molestie sessuali sono state denunciate nel weekend ad una festa nel parco del castello di Schorndorf, cittadina tedesca del Baden- Weurttenberg. Secondo la Welt e Bild molti dei circa 1000 partecipanti ai disordini sono di origine straniera. E fra i denunciati per le molestie ci sarebbero almeno tre afghani e un iracheno. Anche la polizia intervenuta sul posto è stata attaccata con lanci di bottiglie. "La violenza contro la polizia è stata spaventosa", dice il portavoce delle forze dell'ordine citato dalla Bild.