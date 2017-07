Ultima ora

16:24Afghanistan: Onu, sempre record vittime civili in 2017

(ANSA) - KABUL, 17 LUG - Il numero delle vittime civili del conflitto afghano nel 1/o semestre del 2017 è rimasto ai livelli record registrati nello stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge da un rapporto presentato oggi dalla Missione delle Nazioni Unite di assistenza all'Afghanistan (Unama). Un totale di 1.662 civili sono morti (+2% sul 2016) e altri 3.581 sono invece rimasti feriti (-1%) fra l'1 gennaio e il 30 giugno 2017, precisa il rapporto, sottolineando che vi è stata una recrudescenza delle vittime causate dagli attentati suicidi. "Il costo umano di questa brutta guerra in Afghanistan fatta di morti, distruzioni e sofferenze immense, è di gran lunga troppo alto", ha detto Tadamichi Yamamoto, rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu in Afghanistan. Yamamoto ha poi aggiunto che "il continuo uso di indiscriminati, sproporzionati ed illegali rudimentali ordigni esplosivi (Ied) è particolarmente scioccante e deve terminare immediatamente".

16:20Tour: Aru, Froome resta il favorito

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Penso che Froome, visto che ha vinto già per tre volte il Tour de France sia il favorito e possegga l'esperienza per vincere anche quest'anno. E' in vetta alla classifica generale, ha dalla sua anche una migliore predisposizione alla crono di Marsiglia (in programma sabato, ndr) e inoltre dispone di una squadra molto forte". Così Fabio Aru, in conferenza stampa, nel secondo giorno di riposo del 104/o Tour de France parlando dell'inglese che lo precede in classifica e al quale era riuscito a strappare per un paio di giorni la maglia gialla. "Bardet è arrivato secondo l'anno scorso, è un avversario molto pericoloso, anche per il suo modo di attaccare, e lo stesso vale per Uran", ha aggiunto il corridore sardo dell'Astana, che attualmente occupa il secondo posto a 18" da Froome.

15:52Incendi: Napoli, fiamme e paura sulla collina di Posillipo

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Fiamme anche nel cuore di Napoli, sulla collina di Posillipo. La vegetazione sta bruciando in più punti e i roghi lambiscono le strade soprastanti. Sul posto i vigili del fuoco e anche la polizia municipale. Il fronte del fuoco è lungo quattro-cinquecento metri. Si sviluppa nella zona panoramica di via Petrarca. Dai balconi delle abitazioni soprastanti c'è gente che lancia acqua sulle fiamme. E' confermata la notizia della distruzione di una casa isolata, nel verde. Evacuate anche altre abitazioni.

15:49Gerusalemme: Spianata Moschee, tensioni per metal detector

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 LUG - Resta irrisolto anche oggi il braccio ferro fra le autorita' israeliane e il Waqf (l'Ente per protezione dei beni islamici in Palestina) dopo la installazione di metal detector ad alcuni accessi alla Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Secondo la polizia, sono necessari per prevenire nuovi attentati armati nella Spianata, dopo quello di venerdi'. Ma i dirigenti religiosi palestinesi accusano Israele di aver infranto lo status quo e fanno appello ai fedeli affinche' rifiutino in massa le ispezioni nei varchi. Di conseguenza anche oggi preghiere islamiche si sono svolte nelle strade adiacenti alla Spianata. ''Dal 1969 difendiamo lo status quo e continueremo farlo, in sintonia con la Giordania'' ha detto a Voce della Palestina Azzam al-Khatib, il capo del Waqf di Gerusalemme, che si rifiuta di tornare nella Spianata finche' i metal detector non saranno smontati. L'ex Mufti di Gerusalemme, sceicco Akrama Sabri, ha lanciato un appello ai palestinesi affinche' si rifiutino di passare dai metal detector.

15:47Calcio: Douglas Costa, voglio la Champions con la Juve

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Questo matrimonio con la Juventus arriva nel momento giusto: entrambi vogliamo la Champions". Sogna in grande Douglas Costa, l'esterno brasiliano acquistato dal Bayern Monaco. "La Champions - ha spiegato in conferenza stampa - è molto importante per me ed è difficile da vincere. Quando l'ha vinta il Bayern, io non c'ero e anche la Juventus ha raggiunto la finale due volte negli ultimi anni senza vincere. Voglio portare questa squadra a grandi traguardi".

15:42Periferie: Boldrini, mandano segnale di buona politica

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Dalle periferie arriva un segnale alla buona politica". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini ricevendo a Montecitorio i rappresentanti delle associazioni e della Circoscrizione municipale di Quarto Oggiaro, il quartiere della periferia di Milano che dopo anni di degrado oggi vive una rinascita, che Boldrini ha avuto modo di toccare con mano quando la lo aveva visitato lo scorso 14 novembre, nel suo viaggio per le periferie italiane che la ha portata dallo Zen a Palermo, a Librino a Catania, a Scampia a Napoli, a Corviale e Tor Bella Monaca a Roma. "Cittadini e politica devono stare dalla stessa parte. E insieme si vince", ha ribadito, ricordando: "Quando sono venuta in visita a Quarto Oggiaro, ho pensato fosse un quartiere residenziale. Anche l'architettura è diversa da quella delle altre periferie. Certo bisogna combattere la solitudine e favorire l'aggregazione, ma ci sono le condizioni per viverci bene". vazioni sociali, condanna all'invisibilità il cambiamento".

15:41Pensioni: Gentiloni, 66mila domande Ape, è aiuto concreto

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Sono 66mila le domande per l'anticipo agevolato della pensione. Un aiuto concreto per chi ha avuto un lavoro più lungo e difficile". Lo scrive su Twitter il presidente del consiglio Paolo Gentiloni riferendosi alle le cifre relative alle richieste di Ape.