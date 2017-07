Ultima ora

19:04Calcio: Fiorentina, dopo Hristov ecco il norvegese Zekhnini

(ANSA) - MOENA (TRENTO), 17 LUG - Dopo l'acquisto a titolo definitivo del centrale bulgaro dello Slavia Sofia Petko Hristov, classe '99, la Fiorentina ha ufficializzato anche quello dell'esterno norvegese Rafik Zekhnini dall'Odds Ballklubb per una cifra intorno a 1,8 milioni. Diciannove anni compiuti a gennaio, 59 presenze e 9 reti tra campionato e preliminari di Europa League, un'esperienza in tutte le rappresentative giovanili nazionali Under 21 compresa, il giocatore dopo le visite mediche ha firmato con il club viola un contratto fino al 2022. Intanto al gruppo in ritiro a Moena si è aggregato questo pomeriggio Federico Chiesa dopo le visite effettuate stamani a Firenze. "Sono contento di iniziare una nuova stagione, quella appena passata è stata un premio", ha dichiarato il giovane esterno che piace al Napoli e si è messo in luce anche con in azzurro con il ct Ventura e al recente Europeo Under 21.

19:02Delitto Caccia: figlie,giustizia non fatta ancora pienamente

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - "Questa sentenza è giusta, ma speriamo che non finisca qui. Ci sono ancora tanti aspetti da indagare e pezzi di verità da aggiungere". E' il commento di Paola e Cristina Caccia, figlie del procuratore Bruno Caccia, ucciso nel 1983 a Torino, dopo il verdetto di oggi della Corte d'Assise di Milano che ha condannato Rocco Schirripa all'ergastolo per l'omicidio del magistrato. Le figlie di Caccia, il cui legale di parte civile Fabio Repici si è spesso scontrato anche con la stessa Procura, hanno sottolineato che "non è ancora stata fatta completamente giustizia". Secondo le due donne, il movente dell'omicidio "è ancora generico" e "non è ancora chiaro che ruolo abbia avuto Schirripa" nel gruppo di fuoco. "Avevamo indicato degli indizi per una pista alternativa - hanno aggiunto - ma ci è stato detto che il perimetro dell'indagine era più ristretto". "Sono passati 34 anni dalla morte di nostro padre, ma questo è comunque un passo avanti".(ANSA).

19:02Regioni: Puglia, si dimette assessore Ambiente Santorsola

(ANSA) - BARI, 17 LUG - L'assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Mimmo Santorsola (Sinistra italiana), ha restituito le deleghe al governatore Michele Emiliano, motivando la sua decisione in una lettera in cui, evidenzia una nota dell'Ente, "ribadisce l'intenzione di mantenere il rapporto di leale collaborazione con la presidenza e di proseguire il suo compito istituzionale dedicandosi ancora più intensamente a rappresentare le istanze del territorio di appartenenza". Nei giorni scorsi è stato l'assessore ai Trasporti e Lavori pubblici, Gianni Giannini, a rassegnare le sue dimissioni perché indagato in una inchiesta su presunte tangenti in cambio di appalti. Con due assessori in meno sarebbe sempre più imminente il rimpasto di Giunta su cui Emiliano (che è anche assessore alla Sanità) sarebbe impegnato da tempo. Una redistribuzione delle deleghe, infatti, sarebbe già dovuta avvenire dopo le ultime elezioni amministrative.

18:59Incendi: da stamani 31 richieste di intervento aereo

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - È stata una nuova giornata senza tregua quella di oggi per gli equipaggi di Canadair ed elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dalla Protezione Civile. Alle 18.00 sono 31 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento: 10 dalla Campania, 6 dal Lazio, 3 dalla Toscana e dalla Calabria, 2 richieste regionali da Liguria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia, soltanto una dall'Umbria. Anche oggi gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei tanti incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto della flotta aerea di Stato alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Al momento l'attività dei mezzi impegnati (14 Canadair, 8 elicotteri dei Vigili del Fuoco e 2 elicotteri della Difesa) è concentrata sulle situazioni più critiche e ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 6 roghi. Le attività proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. (ANSA).

18:57Poliziotto aggredito, Sala: ‘Controlli unica soluzione’

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - "Non abbiamo soluzioni se non il controllo quotidiano. Le forze dell'ordine stanno facendo la loro parte, anche rischiando, ma ci sono. Dobbiamo andare avanti su questo punto di vista". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato a margine del Consiglio comunale l'aggressione ai danni di un poliziotto avvenuta nei pressi della Stazione Centrale. "È chiaro che è una responsabilità del Comune ma anche molto della Questura - ha aggiunto -. Ma il problema sta a monte perché questa persona, con un decreto di espulsione, era ancora in giro e gravitava su Milano. Il tema è complesso e ne parlerò con prefetto e questore, ma non ci sono altre soluzioni che quella di continuare a cercare di gestire un punto cruciale per Milano".

18:53Auto: aperte le iscrizioni al Rally Italia Talent 2018

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Tra sogni, speranze e voglia di crescere riparte il Rally Italia Talent. Sono ufficialmente aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it le iscrizioni alla 5/a edizione del 'Grande Fratello dei motori' dopo lo straordinario successo della precedente edizione che ha visto 6.000 iscritti nel format che scopre i futuri campioni dell'automobilismo sportivo settore rally. L'unico requisito richiesto è avere compiuto 16 anni, quindi con o senza esperienza di gare e naturalmente con classifiche separate. Nove le Selezioni regionali in tutta Italia tra gennaio e marzo 2018, una semifinale a fine marzo ed una finale ad aprile. Straordinari i premi finali per i vincitori assoluti e di Categoria (Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Non Licenziati e Licenziati). Riconfermata la strategica collaborazione con Abarth che metterà a disposizione le proprie vetture per un Format sportivo patrocinato dall'Aci, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso l'opportunità di realizzare un sogno.

18:48Incendi: situazione sempre difficile in molte zone Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - La Toscana continua a bruciare e molti incendi preoccupano i vigili del fuoco e la protezione civile. Nel pomeriggio a Fiumara, tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto, nonostante l'immediato intervento, 6 auto sono bruciate in un parcheggio a ridosso della pineta. Ancora attivo un rogo a Marina di Grosseto mentre sono in corso le operazioni di bonifica per altri 3 incendi a Castiglione. Sempre difficili le operazioni a Fognano, nel comune di Montale (Pistoia), per contenere le fiamme che ieri hanno attaccato le chiome degli alberi. Preoccupa pure il rogo a Saline di Volterra, nel Pisano. A lavoro in forze i vigili del fuoco, i volontari e i mezzi aerei, sia elicotteri sia canadair. Situazione difficile anche nel comune di Piancastagnaio (Siena), dove il grosso incendio scoppiato venerdì non è ancora stato spento. Sotto controllo, invece, le fiamme a Porto Azzurro, all'Isola d'Elba (Livorno) e al Girone, nel comune di Fiesole, alle porte di Firenze.