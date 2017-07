Ultima ora

21:08Dispersi in lago Sardegna: individuata la barca

(ANSA) - NUORO, 17 LUG - E' stata individuata dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, la piccola barca in vetroresina a bordo della quale, nel lago Mulargia a Orroli, nel centro Sardegna, l'1 luglio scorso erano usciti per una battuta di pesca Remo Frau, di 50 anni, Franco Sirigu, di 41, e Nicosur, il figliastro romeno 17enne di Frau, finiti in acqua e dispersi. I corpi di Frau e Sirigu sono stati ripescati qualche giorno fa, mentre i sommozzatori lavorano incessantemente per recuperare anche il corpo quello del minorenne, figlio della moglie di Frau. La barca è stata individuata nel punto in cui sono stati recuperati i due corpi, nello specchio acqueo in territorio di Orroli, al confine con Siurgus Donigala, ma non è stata ancora recuperata perché mancavano le condizioni di sicurezza: l'imbarcazione, infatti, è adagiata su un fondale di 25 metri. Verrà probabilmente recuperata domani. (ANSA).

20:55Marina: nave scuola “Palinuro” da oggi a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 17 LUG - La nave scuola "Palinuro" della Marina Militare è da oggi a Trieste dove resterà fino a giovedì 20 luglio. Con la sosta a Trieste gli allievi del secondo corso della Scuola Navale "Morosini" concludono la loro esperienza a bordo della goletta della Marina Militare che continuerà la sua navigazione verso il porto di Polignano, dove arriverà il 24 luglio, per poi raggiungere il porto di Brindisi il 25 luglio dove s'imbarcheranno gli allievi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto "Bezzi". Durante la sosta a Trieste, sarà possibile visitare la nave nelle giornate del 18 luglio e 19 luglio.

20:43Rogo Castelfusano: Raggi, primo canadair dopo un’ora

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Il primo canadair è arrivato dopo un'ora quando il fuoco era già divampato purtroppo. Ora pare ne stia arrivando anche un altro". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Castelfusano per monitorare l'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio. "Buona parte della pineta di Castelfusano è andata in fumo - ha aggiunto - l'incendio non è stato ancora domato".

20:37Calcio: Lega B al voto il 31/7 per allontanare commissario

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Si terrà lunedì 31 luglio l'assemblea elettiva della Lega B, che dopo tre riunioni in cui è mancato il numero legale, tenterà di nominare il nuovo presidente per allontanare lo spettro del commissariamento. Nei prossimi giorni verrà pubblicata la convocazione. La data è stata decisa dall'assemblea di oggi, che ha anche ufficializzato la presentazione del calendario del prossimo campionato: si terrà il 3 agosto a Bari, nello scenario del Castello Svevo. Una scelta presa, spiega la Lega B, "in considerazione del valore della location, dell'adeguatezza degli spazi, della dotazione tecnologica ma anche in virtù dell'importanza di un territorio storicamente presente in Serie B con 50 stagioni all'attivo".

20:31Rimborsi Calabria: a giudizio 4 parlamentari ex consiglieri

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 LUG - Ci sono anche quattro parlamentari in carica tra gli ex consiglieri regionali della Calabria rinviati a giudizio dal Gup di Reggio Calabria Adriana Trapani in relazione all'inchiesta cosiddetta "Rimborsopoli" per i presunti illeciti nella gestione dei fondi dei gruppi consiliari. Si tratta di Bruno Censore e Demetrio Battaglia, del Pd; Ferdinando Aiello, di Sel, e Giovanni Bilardi, del gruppo "Federazione della libertà". Tra i rinviati a giudizio anche gli ex presidenti della Giunta regionale Agazio Loiero e gli ex presidenti del Consiglio Antonio Scalzo e Giuseppe Bova e i consiglieri regionali tuttora in carica Carlo Guccione e Vincenzo Ciconte, entrambi del Pd. Ciconte, tra l'altro, é stato candidato a sindaco di Catanzaro nelle elezioni amministrative del giugno scorso, battuto al ballottaggio da Sergio Abramo, del centrodestra. Prosciolto, invece, da ogni accusa l'ex consigliere Candeloro Imbalzano, già presidente della seconda Commissione 'Bilancio'.

20:29Calcio: anche Serie B allunga panchine, da 7 a 12 riserve

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Si allungheranno le panchine anche in Serie B. L'assemblea della lega cadetta ha infatti inoltrato alla Federcalcio la richiesta per allargare dagli attuali 7 fino a un massimo di 12 i giocatori di riserva nell'elenco gara, come è già successo in Serie A e in Lega Pro. Rinviata a metà della scorsa stagione per problemi logistici in alcuni stadi, la novità è stata voluta dai 22 club soprattutto per dare spazio a quei giovani che altrimenti vengono spesso lasciati in tribuna.

20:18Vitalizi: Rabino, Di Maio rinunci trattamento pensionistico

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Caro Luigi Di Maio invece di invocare i 'morti' prova a rinunciare al tuo vitalizio. Invece di collezionare una gaffe dietro l'altra prova a rimanere in silenzio. Casaleggio e Grillo dovrebbero consigliarti di fare meno il populista e di pensare più alle cose concrete. Insieme ai tuoi colleghi del Movimento 5 Stelle avete preso in giro per mesi gli italiani: invece di confezionare video acchiappa click perché non rinunciate al vitalizio se lo considerate un 'trattamento medievale'? Ve l'hanno detto che potete farlo vero?". Lo afferma Mariano Rabino, deputato e Presidente di Scelta Civica commentando la gaffe di Luigi Di Maio che in un video postato stamani ha citato un deputato morto nel 2016, che a suo dire invece percepirebbe ancora il vitalizio.