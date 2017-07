Ultima ora

23:25E’ Umberto Scandola il vincitore del 45° San marino Rally

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Si è concluso con la vittoria di Umberto Scandola e Guido D'Amore il 45° San Marino Rally, sesta prova del Campionato Italiano Rally. L'equipaggio ufficiale di Skoda Italia Motorsport si è aggiudicato sia tappa 1 che tappa due e ha dominato fin dall'inizio. Ora Scandola si trova in terza posizione in campionato a un solo punto dal secondo in classifica, il cesenate Simone Campedelli, ritiratosi. Molto sfortunata la gara di Kalle Rovanpera che è rimasto in seconda posizione fino alla fine dell'ultima prova quando si è dovuto ritirare a causa di un guasto. Sul secondo gradino del podio salgono così Paolo Andreucci e Anna Andreussi con la loro Peugeot 208 T16. Al terzo posto arrivano Andrea Nucita con Marco Vozzo al suo fianco a bordo della Ford Fiesta. Per quanto riguarda il tricolore terra il primo posto spetta a Giacomo Costenaro, Peugeot 208 in coppia con Justin Bardini subito seguito da Luca Hoelbling con Mauro Grassi che dopo una serie un po' negativa riacquista lo spirito giusto per le rimanenti gare

22:19Incidenti lavoro:ritorno di fiamma in cantiere, un ferito

LUCCA, 17 LUG - Un operaio della azienda del gas Gesam è rimasto ustionato su gran parte del corpo a causa di un ritorno di fiamma, mentre stava lavorando al cantiere per la sostituzione delle tubazioni del gas nel quartiere San Concordio di Lucca. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello dall'elisoccorso Pegaso, atterrato sugli spalti delle mura, davanti allo stadio. Ferito più lievemente anche un suo collega. L'incidente si è verificato al cantiere attualmente aperto tra via Urbiciani e via Consani, a San Concordio. L'uomo era al lavoro con altri colleghi su una tubazione quando è stato investito da una fiammata. Il calore ha deformato, fondendola, anche la transenna in plastica che delimita il luogo di lavoro. Subito è scattato l'allarme e l'operaio è stato trasportato in ambulanza per il rendez vous con Pegaso. Il secondo operaio è stato trasferito all'ospedale di Lucca.A San Concordio, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale della Medicina del Lavoro della Asl Toscana Nord Ovest, per ricostruire esattamente quanto accaduto. I carabinieri hanno anche regolato il traffico su via Consani, dove si sono formate lunghe code.(ANSA).

22:14Incidenti montagna: alpinista disperso sull’Adamello

(ANSA) - EDOLO (BRESCIA), 17 LUG - Sono per ora senza esito le ricerche di Thomas Haller, l'alpinista altoatesino disperso da ieri nella zona dell'Adamello. Lo ha reso noto il Soccorso Alpino della zona. I responsabiLi dell'operazione hanno lanciato un appello a un alpinista bresciano che nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio ha bivaccato con lui nel bivacco Zanon Morelli, al Passo Brizio. "La sua testimonianza può essere molto importante per capire gli spostamenti e per portare elementi utili alla ricerca", precisa il Soccorso Alpino. Per tutta la giornata i tecnici della V Delegazione del CNSAS Lombardo (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), in collaborazione con il SAGF - Soccorso alpino Guardia di Finanza e i Carabinieri, hanno perlustrato la zona del Corno Bianco. Le ricerche proseguiranno anche domani.(ANSA).

22:10Calcio:Europei donne,falsa partenza Italia, Russia vince 2-1

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Sia l'Italia che la Russia non credono ai loro occhi. Dopo la vittoria di sette mesi fa al torneo di Manaus e il doppio successo nelle qualificazioni europee del 2013, nessuno in casa azzurra si aspettava una falsa partenza e un inizio tutto in salita in questo Campionato Europeo. Ma probabilmente neppure la formazione russa immaginava di battere l'Italia 2-1. In svantaggio dopo 9 minuti di gioco, la squadra di Cabrini subisce il raddoppio al 26', sciupa un paio di occasioni e diventa protagonista di un finale pirotecnico e sfortunato. Al 43' della ripresa la punta del piede destro di Ilaria Mauro accorcia le distanze deviando in rete un lancio lungo di Girelli, poi è Bartoli pericolosissima nei cinque minuti di recupero: prima si vede annullare il tap-in vincente per fuorigioco e successivamente solo la bravura di Shcherbak e il salvataggio di Ziyastinova sulla linea negano all'azzurra la gioia del gol e il pareggio all'Italia. Venerdì si torna in campo contro la Germania

21:59Musica: Arcade Fire presentano ‘Everything Now’

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - "La musica pop può essere grandiosa". Con questo spirito gli Arcade Fire si presentano al pubblico italiano con il nuovo progetto 'Everything Now', album in uscita il 28 luglio che vede la band canadese, nota per i suoi inni rock epici, abbracciare un'identità melodica spiccata. "Per anni abbiamo provato a scrivere una canzone alla ABBA, e finalmente ci siamo riusciti!", dice Richard Reed Parry, parlando con l'ANSA poche ore prima del concerto all'Ippodromo del Galoppo di Milano al quale sono attese stasera migliaia di persone. Il tour mondiale degli Arcade Fire ha dato un assaggio del nuovo suono, canzoni come la title-track 'Everything Now', la ballata elettronica 'Creature Comfort' e poi 'Signs of Life' e la recente 'Electric Blue', brani in cui confluiscono pulsioni synth-pop e new wave già evidenti nel precedente LP 'Reflektor'. Dopo Milano gli Arcade Fire si esibiranno a Firenze, dove sono attesi domani alla Visarno Arena del Parco delle Cascine.

21:46Calcio: Zaccardo cerca squadra e si offre su Lindekin

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Ho rescisso il contratto che mi legava al Vicenza fino a giugno 2018... Attualmente sono un calciatore svincolato... Sto ancora bene fisicamente, potrei giocare ancora due anni a livelli alti... Chi mi prenderà, secondo me, fa un affare... Calciatore serio professionale e forte..!!!". Con queste parole, Cristian Zaccardo, si offre a una nuova squadra dopo, come egli stesso ammette, il contratto che lo legava al Vicenza. Un modo singolare per ambire a un nuovo ingaggio, al quale evidentemente punta l'ex difensore di Bologna, Parma, Palermo, Wolfsburg e Nazionale azzurra. Nel 2006, a Berlino, Zaccardo divvenne campione del mondo con la squadra guidata da Marcello Lippi. Zaccardo ha scelto Linkedin, il portale impiego per lo sviluppo gratuito dei rapporti professionali, per autopromuoversi e pubblicare, come fanno molti, il proprio curriculum, dove spiccano le 381 presenze in Serie A, condite da 22 gol.

21:44Calcio: Bonucci ha ancora più fame, sposterò equilibri

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - #HungrierThanEver, più affamato che mai: Leonardo Bonucci sceglie questo hashtag per il suo primo tweet da giocatore del Milan. "Dei tifosi mi hanno chiesto se sarò in grado di spostare gli equilibri. Lavorerò per riuscirci lottando con ancora più fame", garantisce il difensore, in un breve e accattivante video pubblicato su Twitter, con un effetto a tinte rossonere e la grafica che scandisce le parole d'ordine (in inglese), un nuovo capitolo, pronto alla sfida. Dopo alcuni giorni di allenamento a Milanello, domani Bonucci volerà in Cina e raggiungerà la sua nuova squadra, impegnata nella tournée asiatica.