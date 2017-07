Ultima ora

12:34Incendi: Mattarella, spesso risultato di azioni criminali

(ANSA) - VALDISOTTO (SONDRIO), 18 LUG - Gli incendi che divampano in diverse Regioni "spesso sono il risultato di azioni di criminali, da punire con forte determinazione e grande severità": lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Valdisotto (Sondrio).

12:31Calcio: Strootman, possiamo fare grandi cose quest’anno

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Siamo pronti per ricominciare". Kevin Strootman, fresco di rinnovo, è convinto che la sua Roma potrà fare grandi cose. "I nostri dirigenti sanno come costruire una squadra forte, lo hanno fatto vedere negli ultimi anni e lo faranno anche in questa stagione", spiega l'olandese da Detroit, prima tappa del tour dei giallorossi negli Stati Uniti. "Sono contento dello scorso finale di stagione - aggiunge il centrocampista a RomaTv - Ho rinnovato il contratto, abbiamo raggiunto il secondo posto e la qualificazione diretta in Champions. Ed ora sono contento di ripartire con la squadra. Abbiamo avuto delle vacanze abbastanza lunghe e questo è stato buono per riposare. Con Di Francesco si lavora tanto, come del resto anche in passato. Ho parlato con lui e con altri giocatori, dobbiamo lavorare forte per essere pronti per il campionato. Io leader? Se qualcuno lo dice va bene, ma io non me lo dico da solo: il leader è De Rossi. Io voglio fare il mio lavoro e aiutare la squadra a vincere: è il mio unico obiettivo".

12:29Incendi: devastati 100 ettari di terreno vicino Nizza

(ANSA) - PARIGI, 18 LUG - Rientrata l'allerta a Castagniers, 16 km a nord di Nizza, dopo il violento incendio scoppiato ieri e contro il quale i pompieri francesi hanno lottato tutta la notte. A metà mattinata, i vigili del fuoco hanno annunciato che le fiamme sono sotto controllo. L'incendio, il più grave nella zona di Nizza dal 2003, ha devastato circa 100 ettari di terreno. Secondo BFM-TV, 450 pompieri e 3 Canadair sono stati mobilitati. A causa del caldo e del vento, i pompieri restano tuttavia in allerta perché il rischio di ripresa delle fiamme resta alto. Sempre ieri, 200 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo a Bonifacio, nella Corsica meridionale. Incendi, sempre in Corsica, anche nelle località di Santa-Reparata di Balagna e Lucciana, dopo il vasto incendio (750 ettari) nei pressi di Aix-en-Provence.

12:29Morì per tumore non diagnosticato, inchiesta prosegue

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - La Procura generale di Torino ha avocato a sé l'inchiesta sulla morte di Angela D., sessantenne che perse la vita il 16 aprile 2015 a causa di un tumore maligno che, secondo la denuncia dei familiari, non le venne diagnosticato 5 anni prima, all'ospedale San Giovanni Bosco, in occasione di un intervento di calcoli alla colecisti. L'avvocato generale Giorgio Vitari ha rinunciato alla richiesta di archiviazione presentata dal pm Vincenzo Pacileo. Gli accertamenti, dunque, proseguiranno. La sessantenne si era sottoposta a un'operazione per togliere i calcoli. Dopo alcuni mesi, però, la donna iniziò ad accusare dolori e i controlli accertarono la presenza di metastasi al fegato. Secondo i familiari, assistiti dall'avvocato Carlo Mussa, l'esistenza del tumore risultava evidente già dall'esame istologico effettuato in occasione dell'operazione. Una tesi che adesso verrà verificata dalla Procura generale. Due medici erano stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. (ANSA).

12:23Dodicenne annegato, ‘Gazzetta Reggio’ smaschera insultatore

(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - Sulla pagina Facebook del giornale ha lasciato un commento offensivo dopo la morte di un dodicenne caduto in un canale a Luzzara. La 'Gazzetta di Reggio' ha così deciso di metterlo in prima pagina per smascherarlo e ha pubblicato una conversazione telefonica avvenuta con il direttore Stefano Scansani. "Per fortuna che l'hanno trovato morto se no ci toccava mantenerlo", ha scritto un lettore, Roberto Mugnai, modenese, facendo riferimento alla nazionalità pakistana della piccola vittima. "Quel commento è una notizia - ha scritto Scansani - è uno degli esempi più ricorrenti della disumanità che scorre nelle vene di questo mondo". Il direttore del giornale reggiano lo ha chiamato, dopo aver trovato il numero sulle pagine bianche, chiedendogli conto di quella sua frase. "Mi sono lasciato prendere - ha detto, nella conversazione riferita dal giornale, porga le mie scuse a tutti, mi stanno tampinando, mi stanno dicendo delle brutte robe".(ANSA).

12:19Frode forniture Tenda: vertice Provincia, riaprire cantiere

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - La provincia di Cuneo chiede la "rapida ripresa dei lavori" per la realizzazione del Tenda bis, il cui cantiere è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una inchiesta per furto aggravato e frode in pubbliche forniture della Procura di Cuneo. E' quanto emerso in un incontro con i rappresentanti del territorio, le associazioni di categoria e i sindacati, che hanno espresso preoccupazione "per le gravi conseguenze sulla stagione turistica" dei ritardi dell'opera. "Il ministro Costa e i colleghi parlamentari ci hanno assicurato il loro massimo impegno nella soluzione del problema - spiega il presidente della Provincia, Federico Borgna - che sarà portato dal ministro Delrio all'attenzione del vertice Italia-Francia previsto il 28 luglio a Lione. Costa ha riferito anche della possibilità di un sopralluogo di Gianni Armani, presidente Anas", parte offesa nell'ambito dell'inchiesta. Il cantiere è fermo per verificare le condizioni di sicurezza dell'opera. (ANSA).

12:18Migranti: Giro, Vienna si calmi

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - L'Italia non ha "nessuna intenzione di compiere mosse unilaterali" sulla crisi dei migranti ma Vienna deve "abbassare i toni" perché non si possono mettere a rischio i rapporti tra gli Stati a causa di "polemiche pre-elettorali" (in Austria si vota il 15 ottobre, ndr). Lo afferma, "a nome del governo", il vice ministro degli Esteri Mario Giro al telefono con l'ANSA. Giro definisce inoltre "surreali" le minacce sul Brennero: "Non c'è nessun aumento del numero dei migranti, come loro stessi hanno dichiarato più volte".