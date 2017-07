Ultima ora

16:16Calcio: Barcellona, Neymar non se ne andrà

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Al 200%, Neymar non si muoverà dal Barcellona durante questo calciomercato d'estate. Oggi ho letto che il Paris SG ha smentito con decisione, e non c'è motivo che cambino le relazioni tra i nostri club. Ney rimane qui". Lo ha detto in conferenza stampa il vicepresidente del Barcellona Jordi Mestre, commentando le indiscrezioni secondo cui il Psg sarebbe stato pronto a pagare la clausola rescissoria di 222 milioni di euro del brasiliano con il club blaugrana. Intanto Neymar si è regolarmente presentato per l'allenamento di oggi agli ordini del tecnico Ernesto Valverde.

16:16Calcio: Cassano, conferenza stampa alle 16

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Antonio Cassano annuncerà il ritiro molto probabilmente alle 16. La notizia è trapelata dal ritiro del Verona, dove il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti del Verona di voler convocare una conferenza stampa per quell'ora. È stata quindi annullata la prevista presentazione del difensore ex Udinese Thomas Heurtaux. Tanti i possibili motivi dell'annuncio da parte di Fantantonio: la nostalgia di casa, la troppa fatica e, probabilmente, anche la consapevolezza di non poter più reggere a certi ritmi.

16:13Richiedente asilo-rapper arrestato per droga a Modena

(ANSA) - MODENA, 18 LUG - Noto su Youtube per i suoi video rap girati proprio a Modena è stato arrestato per droga dopo un controllo da parte di un equipaggio della sezione narcotici. La polizia di Stato di Modena, squadra mobile, intorno alle 10 ha messo le manette al 31enne nigeriano S.O.I., richiedente asilo, noto sul web con il nome d'arte di Obitex. Il fatto in viale Gramsci, prima periferia, dove il 31enne vive e dove, di recente, i cittadini sono scesi in strada proprio per denunciare la presenza di spacciatori. Una via, spiega la questura, dove da tempo "si stanno incentrando le attività di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato". A seguito del controllo sono stati sequestrati 260 grammi di marijuana, 355 euro probabile incasso dello spaccio, 5 cellulari ed un bilancino di precisione. In questura è stato notificato immediatamente al 31enne il provvedimento di diniego dello status di richiedente asilo emesso dalla commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. (ANSA).

16:13Calcio: Aquilani-Pescara, è addio

(ANSA) - PESCARA, 18 LUG - Si separano definitivamente le strade del Pescara e del 33enne Alberto Aquilani. Lo fa sapere la società biancazzurra con un comunicato apparso sul sito ufficiale e che riferisce di una risoluzione consensuale fra le parti. Aquilani, che non si trovava in ritiro con la squadra a Rivisondoli (L'Aquila), la scorsa stagione dopo aver iniziato il torneo con i biancazzurri aveva disputato la seconda parte di stagione con il Sassuolo. L'ex giocatore di Roma, Juventus e Liverpool ora è libero di firmare con una nuova società.

16:06Golf: Open Championship, l’Italia punta su Molinari

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Francesco Molinari e il dilettante Luca Cianchetti sono nel field del 146/o Open Championship, al via giovedì, terzo major stagionale e il più longevo dei quattro nella storia del golf. Per il secondo anno consecutivo sarà presente un amateur azzurro, effetto dei due successi nell'Europeo individuale ottenuti da Stefano Mazzoli (2015) e da Cianchetti (2016), che passerà di categoria dopo l'evento. Si gioca al Royal Birkdale, a Southport (Inghilterra), dove difenderà il titolo lo svedese Henrik Stenson. In campo ci saranno i migliori del mondo, ovvero i primi venti del ranking. Gli statunitensi Dustin Johnson e Jordan Spieth, il giapponese Hideki Matsuyama e il nordirlandese Rory McIlroy stanno tuttavia attraverso un periodo di forma altalenante. I britannici punteranno su Justin Rose, Paul Casey e Tommy Fleetwood, gli spagnoli potranno sperare in Rafa Cabrera Bello, rivitalizzato dal successo nello Scottish Open, e in casa azzurra occhi su Francesco Molinari. Il montepremi è di 10.250.000 dollari.

16:04Pallavolo: Zaytsev. Fipav ‘fatto il possibile’

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - La Fipav "ha fatto il possibile" per soddisfare le esigenze di Ivan Zaytsev in materia di calzature, ma alla fine la problematica si è rivelata insormontabile, e per questo la convocazione in azzurro del campione umbro è stata revocata. Cosi' la federpallavolo spiega, in una nota, la scelta di rinunciare di fatto al giocatore simbolo dell'argento olimpico di Rio in vista dei prossimo Europei La decisione e' stata comunicata al giocatore con una lettera, e Zaytsev lascerà nel pomeriggio il ritiro azzurro in Val di Fiemme.

16:03Resta in carcere sovranista altoatesino

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - Durante l'interrogatorio di garanzia, un sovranista altoatesino, per tutto il tempo, ha dato le spalle al giudice, sottolineandone di non riconoscerne l'autorità. Il giudice bolzanino Walter Pelino ha respinto la richiesta di scarcerazione del 49enne della val Badia, finito nei guai perché non aveva mai rispettato le decisioni dei giudici che ne avevano disposto l'allontanamento dalla casa che condivideva con la moglie. Non riconoscendo l'autorità di giudici e forze dell'ordine, l'uomo continuava a tornare a casa, pur non potendo: una delle ultime volte è stato portato fuori di peso dai carabinieri. Accusato in un primo momento di violazione di domicilio, l'uomo dovrà rispondere ora anche di resistenza a pubblico ufficiale e stalking nei confronti della moglie.