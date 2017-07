Ultima ora

19:38Evade 2 volte dai domiciliari in 3 gg, ma incontra sempre Cc

(ANSA) - PIACENZA, 18 LUG - Evade dai domiciliari due volte in tre giorni. Ed entrambe le volte incontra i carabinieri che lo arrestano. Il protagonista della curiosa vicenda è un 48enne di origine nomade che vive alla periferia di Piacenza. Venerdì scorso, mentre nel centro di Piacenza era in corso una manifestazione commerciale, il 48enne è passato davanti agli occhi di una pattuglia con due biciclette che aveva appena rubato. Siccome è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato subito arrestato per evasione, ma la mattina seguente, al termine del processo, il giudice ha nuovamente disposto gli arresti domiciliari. Ieri pomeriggio l'uomo, evaso di nuovo per rubare un'altra bicicletta, è nuovamente sfilato davanti agli occhi dei carabinieri che, quasi increduli, lo hanno nuovamente arrestato. Questa volta per lui è scattata la custodia cautelare in carcere.(ANSA).

19:36Lido Chioggia: Salvini incontra gestore spiaggia ‘fascista’

(ANSA) - VENEZIA, 18 LUG - Matteo Salvini ha fatto visita oggi alla spiaggia 'fascista' di Chioggia, 'Playa Punta Canna', diventata famosa per l'allestimento in stile Ventennio pensato dal suo gestore, Gianni Scarpa, che poi - su ordine della Prefettura - ha dovuto togliere i cartelli con foto e slogan di Mussolini. Scarpa è indagato per apologia di fascismo. "Questa non è una visita politica - ha detto il segretario della Lega - ma di sostegno di un'attività professionale che da' lavoro a decine e decine di persone. Non mi interessano le idee di questo o quel bagnino, questo o quello stabilimento balneare. Mi interessa che in Italia si possa fare liberamente impresa e che le idee del passato non vengano processate".

19:35Usa: Trump, adesso lasciamo che l’Obamacare fallisca

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - "Adesso lasciamo che l'Obamacare fallisca". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dando una chiara indicazione sulla strategia da seguire dopo il fallito tentativo sulla riforma sanitaria.

19:24Classifica Sun, Napoli fra 10 città più pericolose al mondo

(ANSA) - LONDRA, 18 LUG - C'é anche Napoli fra le 10 città più pericolose del pianeta, a dar retta al Sun, sensazionalistico tabloid britannico del gruppo Murdoch. La cartina della paura tracciata dal giornale indica - secondo criteri non esattamente omogenei - i centri urbani ritenuti più a rischio in 10 aree diverse aree geografiche del mondo, scelti per le ragioni più varie: dal terrorismo alla droga, dagli omicidi alla presenza di gang mafiose o criminali, dalla guerra, ai disordini razziali, alla violazione dei diritti umani. Ne viene fuori una mappa ineguale in cui il capoluogo campano é additato come la città più pericolosa dell'Europa occidentale, accanto a luoghi come Mogadiscio (in Somalia, la peggiore in Africa) o addirittura Raqqa (capitale dell'Isis in Siria, indicata per il Medio Oriente). Ma anche a Saint Louis (Usa), giudicata esempio di pericolosità per il Nord America, o Perth, 'paradiso' delle droghe sintetiche in Australia.

19:21Venezuela: Alfano, piano di 1 mln di euro per aiuto italiani

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Ai nostri connazionali che hanno testa e cuore in Italia e piedi in Venezuela ribadisco che il governo c'è". Lo ha detto alla Camera il ministro degli Esteri Angelino Alfano ricordando che "il continuo aggravarsi della crisi economica incide sempre di più sulla sicurezza degli italiani in Venezuela" e che "il governo non li ha mai abbandonati e non lo farà". "Ho dato indicazione alla Farnesina - ha spiegato il ministro - di predisporre un piano straordinario di un milione di euro" per i connazionali che si trovano in stato di bisogno.

19:16Telecamera in casa ‘spia’ moglie, allontanato marito geloso

(ANSA) - PRATO, 18 LUG - Controllava la moglie 24 ore su 24 e per farlo al meglio ha installato una telecamera in casa: per questo un pachistano di 48 anni è stato allontanato dall'abitazione e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna. La misura cautelare è stata notificata ieri al pachistano, che ha dovuto trovarsi immediatamente un'altra sistemazione. A far scattare il provvedimento è stata la denuncia della moglie, che ha trovato il coraggio di rivolgersi ai magistrati per raccontare il clima di gelosia ossessiva. Secondo il suo racconto, poi verificato dalla polizia giudiziaria, pretendeva che la moglie non avesse mai contatti con altre persone e che non uscisse mai sola di casa. La coppia ha tre figli, tutti minorenni, l'ultimo dei quali nato in Italia. Il pachistano è indagato per maltrattamenti.

19:13Polonia: Tajani, preoccupazione per leggi giustizia

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha inviato una lettera al presidente della Repubblica polacco Andrzej Duda per "mandare un chiaro segnale di preoccupazione" dopo il varo e la discussione di nuove leggi sul sistema giudiziario che "potrebbero essere contro i principi fondamentali dei trattati dell'Ue, indebolire l'indipendenza e l'imparzialità della giustizia polacca e minare la separazione dei poteri". Un intervento di Tajani era stato sollecitato ieri dai principali capigruppo dell'Eurocamera.