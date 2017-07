Ultima ora

23:54Roma: fumata bianca Defrel, domani attaccante a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Defrel è un nuovo giocatore della Roma e domani pomeriggio sbarcherà a Roma per firmare a Trigoria il nuovo contratto che lo legherà alla società giallorossa. L'attaccante, che giovedì mattina sosterrà le visite mediche per poi raggiungere la squadra e il tecnico Di Francesco negli Stati Uniti, lascerà il Sassuolo al termine di una lunga trattativa chiusa sulla base di un prestito da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni. Il Sassuolo potrà incassare anche ulteriori 3 milioni di bonus, e dovrebbe ricevere una percentuale su una possibile futura plusvalenza.

23:27Calcio: Conte prolunga contratto col Chelsea fino al 2021

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Antonio Conte e Chelsea ancora insieme, fino al 2021. Il vecchio contratto, triennale, sarebbe scaduto nel 2019 ed è stato prolungato per altri due anni. L'ufficialità arriva da un comunicato pubblicato sul sito del club. "Sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto con il Chelsea - le parole del tecnico fresco campione d'Inghilterra, affidate a un comunicato - Abbiamo lavorato molto duramente nel primo anno per ottenere qualcosa di incredibile e di cui sono molto fiero. Ora dobbiamo lavorare ancora di più per rimanere al top. I tifosi del Chelsea mi hanno dato grande sostegno fin dal primo giorn o del mio arrivo un anno fa ed è importante che continuiamo a vincere insieme". Nel nuovo staff di Conte in questa stagione due new entry: Paolo Vanoli in qualità di assistente tecnico della prima squadra e Davide Mazzotta, assistente player analysis.

23:14Nuoto: Mondiali, Setterosa passeggia, Brasile sepolto 18-4

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Tutto facile per il Setterosa nella seconda gara ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Le azzurre allenate da Fabio Conti hanno superato 18-4 il Brasile (5-1, 6-1, 4-1, 3-1 i parziali), nel secondo incontro del girone A. Per l'Italia si tratta del secondo successo dopo il 10-4 dell'esordio contro il Canada. A segno per le azzurre la Emmolo (4), Palmieri (4), Bianconi (2), Aiello (3), Radicchi (2), Picozzi (1), Queirolo (1) e Garibotti (1). Il terzo e ultimo impegno del girone per le azzurre è in programma giovedì contro la Cina: il primo posto nel girone vorrebbe dire quarti di finale diretti.

21:44Calcio: Di Francesco, col Psg obiettivo è vincere

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Col Psg mi aspetto una buona gara. Non sarà facile, avremo davanti una squadra che ha cambiato poco e dobbiamo essere bravi a restare in partita. Al di là della condizione fisica, che può essere non ottimale, voglio vedere una squadra corta, un atteggiamento importante. Scenderemo in campo per far bene, con la testa giusta e con l'obiettivo di vincere". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'esordio nella 'International Champions Cup' contro il Psg a Detroit. L'allenatore si è poi soffermato sul mercato giallorosso, con Defrel ormai a un passo e il sogno Mahrez. "Mahrez è uno di quei giocatori interessanti che stiamo seguendo, è un mancino che gioca a destra e noi stiamo cercando un giocatore con queste caratteristiche" ammette Di Francesco, ancor più diretto nel parlare del giocatore del Sassuolo: "Siamo vicini a Defrel, ma non è ancora definitivo. Defrel è un'ottima alternativa a Dzeko e può giocare anche sull'esterno a destra perché è abituato a farlo con me".

21:25Auto precipita da viadotto in Molise, muore 25enne

(ANSA) - GUARDIALFIERA (CAMPOBASSO), 18 LUG - Una ragazza di 25 anni è morta nella sua auto precipitata da un viadotto lungo la statale 647, cosiddetta Fondovalle Bifernina, nei pressi del bivio di Guardialfiera, in provincia di Campobasso. L'auto, una Fiat Panda, era diretta verso il capoluogo molisano; stando ad alcune testimonianze, avrebbe sbandato, poi si sarebbe ribaltata sfondando il guardrail e finendo, dopo un salto di circa 20 metri, in mezzo alla vegetazione sottostante. Sul posto mezzi del 118 Molise, Vigili del Fuoco di Termoli (Campobasso), Carabinieri di Larino (Campobasso) e Polizia Stradale. All'arrivo dei soccorritori, però, per la giovane non c'era già nulla da fare. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Termoli. La strada è stata chiusa per i necessari rilievi della Polizia stradale. (ANSA).

21:23Università: nove studenti Maghreb laureati a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 18 LUG - Nove studenti, provenienti dal Maghreb attraverso il progetto "Sardegna ForMed", sono stati proclamati dottori magistrali dal rettore dell'Università di Sassari, Massimo Carpinelli. Si tratta dei primi laureati grazie all'iniziativa che accomuna i due atenei sardi. Sono sei donne e tre uomini, tre studenti di nazionalità tunisina, quattro algerini e due marocchini. In tre hanno conseguito la laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio, cinque in Lettere, filologia moderna e industria culturale, una in Lingue e letterature straniere. Particolarmente interessante il caso di Mohamed Jendoubi, tunisino di 30 anni, che ha dedicato la tesi di laurea a un tema che potrebbe entrare presto nel dibattito politico e amministrativo di Sassari. Lo studente ha infatti elaborato un progetto di pianificazione della valle del Rosello, vista come "spina dorsale della città". La proclamazione dei nove nuovi dottori ha fatto da prologo al dibattito "Verso una nuova generazione mediterranea - Cooperazione, opportunità, prospettive future", cui hanno preso parte, insieme al rettore, il suo omologo tunisino, Hmaid Ben Aziza, il presidente di UniMed, Wail Benjelloun, il presidente della Fondazione di Sardegna, Antonello Cabras, il capo Dipartimento dell'Università di Algeri, Brahim Mansouri, la vicepresidente degli Affari accademici dell'Università di Rabat, Hlham Berrada, e il prorettore per l'Internazionalizzazione dell'Università di Cagliari, Alessandra Carucci. Avviato nel 2015 grazie a un finanziamento della Fondazione di Sardegna, il progetto "Sardegna ForMed" prevede lo stanziamento complessivo di 100 borse di studio per studenti provenienti dal Maghreb nella prospettiva di promuovere e innalzare il livello di internazionalizzazione dei due atenei sardi.(ANSA).

21:16Straniero ucciso a Terni: fermato presunto autore

(ANSA) - TERNI, 18 LUG - Rintracciato e fermato dai carabinieri al porto di Bari un albanese di 60 anni ritenuto l'autore dell'omicidio del suo connazionale Demir Hyseni, operaio di 49 anni ucciso in strada nel centro di Terni dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, sette quelli sparati, al torace e ad un braccio. Lo straniero è stato bloccato mentre stava per imbarcarsi e tornare nel suo Paese d'origine. Al fermato gli investigatori sono risaliti con le testimonianze raccolte sul luogo del delitto, relative anche alla sua auto, e a riscontri telefonici. L'albanese è risultato senza fissa dimora e sembra che non vivesse a Terni.La vittima e il presunto assassino sembra che si conoscessero. Ancora al vaglio dei carabinieri il movente del delitto. Tra le ipotesi quello che sia scaturito da vecchi dissidi in ambito sentimentale. Non vengono comunque escluse altre piste. Dopo avere sparato con una pistola calibro 32, l'uomo l'ha abbandonata in un cassonetto dell'immondizia ed è fuggito. (ANSA).