03:28Usa: Trump nomina Huntsman ambasciatore in Russia

WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump ha nominato John Huntsman, ex governatore dello Utah ed ex ambasciatore americano in Cina durante la presidenza Obama, quale prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso la Federazione Russa. Lo rende noto la Casa Bianca. Di Huntsman viene sottolineata la notevole carriera politica, diplomatica e anche in qualita' di businessman.

03:24Russiagate: 8/vo a incontro con Trump Jr legato ad Agalarov

WASHINGTON - E' stata resa nota l'identita' dell'ottava persona presente all'incontro nel giugno 2016 alla Trump Tower fra Donald Trump Jr e l'avvocatessa russa Natalia Veselnitskaya: si tratta di Ike Kaveladze e rappresentava Emin e Aras Agalarov, l'imprenditore edile e suo figlio cantante pop che avevano originariamente proposto l'incontro. Lo ha riferito l'avvocato che rappresenta Kaveladze, Scott Balber, a media americani tra cui Washington Post e Cnn.

03:20Venezuela: Maduro attiva il Consiglio di Difesa Nazionale

CARACAS - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato oggi che ha attivato il Consiglio di Difesa Nazionale per rispondere alla ''minaccia imperiale'' rappresentata dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump. In una serie di messaggi su Twitter, Maduro ha detto che la sua risposta ''sara' molto ferma nella sua difesa del patrimonio anticolonialista ed antimperialista della nostra patria'', sottolineando che ''nessun governo straniero da ordini alla nostra patria, qui comandano solo i venezuelani''. Ieri Trump aveva definito Maduro ''un pessimo leader, che sogna di diventare un dittatore'', evocando la possibilita' di ''decise misure economiche'' contro il Venezuela.

03:18Casa Bianca, secondo colloquio Trump-Putin al G20

WASHINGTON - La Casa Bianca fa sapere che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ebbe un secondo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin a margine del G20 in Germania, circostanza che fino ad ora non era stata resa nota. L'episodio ebbe luogo ad Amburgo nello stesso giorno in cui Trump e Putin avevano tenuto il loro primo e attesissimo faccia a faccia durato oltre due ore. Un colloquio ufficiale, seguito quindi da una seconda occasione per una conversazione in forma piu' informale, nel corso di una cena cui partecipavano i leader presenti al summit.

23:54Roma: fumata bianca Defrel, domani attaccante a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Defrel è un nuovo giocatore della Roma e domani pomeriggio sbarcherà a Roma per firmare a Trigoria il nuovo contratto che lo legherà alla società giallorossa. L'attaccante, che giovedì mattina sosterrà le visite mediche per poi raggiungere la squadra e il tecnico Di Francesco negli Stati Uniti, lascerà il Sassuolo al termine di una lunga trattativa chiusa sulla base di un prestito da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni. Il Sassuolo potrà incassare anche ulteriori 3 milioni di bonus, e dovrebbe ricevere una percentuale su una possibile futura plusvalenza.

23:27Calcio: Conte prolunga contratto col Chelsea fino al 2021

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Antonio Conte e Chelsea ancora insieme, fino al 2021. Il vecchio contratto, triennale, sarebbe scaduto nel 2019 ed è stato prolungato per altri due anni. L'ufficialità arriva da un comunicato pubblicato sul sito del club. "Sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto con il Chelsea - le parole del tecnico fresco campione d'Inghilterra, affidate a un comunicato - Abbiamo lavorato molto duramente nel primo anno per ottenere qualcosa di incredibile e di cui sono molto fiero. Ora dobbiamo lavorare ancora di più per rimanere al top. I tifosi del Chelsea mi hanno dato grande sostegno fin dal primo giorn o del mio arrivo un anno fa ed è importante che continuiamo a vincere insieme". Nel nuovo staff di Conte in questa stagione due new entry: Paolo Vanoli in qualità di assistente tecnico della prima squadra e Davide Mazzotta, assistente player analysis.

23:14Nuoto: Mondiali, Setterosa passeggia, Brasile sepolto 18-4

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Tutto facile per il Setterosa nella seconda gara ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Le azzurre allenate da Fabio Conti hanno superato 18-4 il Brasile (5-1, 6-1, 4-1, 3-1 i parziali), nel secondo incontro del girone A. Per l'Italia si tratta del secondo successo dopo il 10-4 dell'esordio contro il Canada. A segno per le azzurre la Emmolo (4), Palmieri (4), Bianconi (2), Aiello (3), Radicchi (2), Picozzi (1), Queirolo (1) e Garibotti (1). Il terzo e ultimo impegno del girone per le azzurre è in programma giovedì contro la Cina: il primo posto nel girone vorrebbe dire quarti di finale diretti.