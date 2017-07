Ultima ora

05:41Filippine:capo ribelli islam si rifiuta di trattare per Isis

MANILA - Al Haj Murad Ebrahim, leader del Fronte di Liberazione Islamico Moro, il piu' grande gruppo ribelle islamico delle Filippine, ha detto che i militanti legati all'Isis volevano che il suo gruppo facesse da intermediario per il loro possibile ritiro da Marawi, nel sud del paese, durante la piu' vasta offensiva militare contro di loro, ma lui si e' rifiutato di intervenire. Al Haj Murad Ebrahim ha detto in un'intervista all'Associated Press che intervenire poteva essere difficoltoso perche' il presidente Rodrigo Duterte ha dichiarato che il suo governo non avrebbe negoziato coi terroristi.

04:48Venezuela: Maduro accusa Usa per vittima nel referendum

CARACAS - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ipotizzato che dietro all'uccisione di una 60enne durante il ''referendum simbolico'' realizzato domenica scorsa dall'opposizione c'e' ''la mano dell'ambasciata americana'' a Caracas, che vuole creare ''falsi massacri'' nel paese. La donna, Xiomar Scott, e' morta dopo essere stata raggiunta da uno sparo di arma da fuoco quando un gruppo di ''colectivos'' -gruppi civili armati del chavismo- ha attaccato i cittadini che facevano la fila per votare nel referendum in una chiesa del quartiere popolare di Catia.

04:19Venezuela: media, mosse regionali per una uscita di Maduro

BUENOS AIRES - Il governo argentino sta lavorando, insieme a quelli di Messico e Colombia, per cercare di trovare una soluzione alla situazione in Venezuela, che potrebbe perfino prevedere un salvocondotto per il presidente Nicolas Maduro se accettasse di dimettersi dal suo incarico. Lo scrive oggi il quotidiano Clarin nella sua edizione digitale, citando fonti ufficiali di Buenos Aires che precisano pero' che solo il presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha ancora un canale aperto di comunicazione con Maduro. Le rivelazioni di Clarin si combinano con quelle del Financial Times, secondo il quale ieri Santos, in visita ufficiale a Cuba, ha discusso con Raul Castro possibili scenari per risolvere la crisi a Caracas, acuita dall'avvicinarsi della data delle elezioni per la Costituente convocata dal governo, il prossimo 30 luglio.

03:28Usa: Trump nomina Huntsman ambasciatore in Russia

WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump ha nominato John Huntsman, ex governatore dello Utah ed ex ambasciatore americano in Cina durante la presidenza Obama, quale prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso la Federazione Russa. Lo rende noto la Casa Bianca. Di Huntsman viene sottolineata la notevole carriera politica, diplomatica e anche in qualita' di businessman.

03:24Russiagate: 8/vo a incontro con Trump Jr legato ad Agalarov

WASHINGTON - E' stata resa nota l'identita' dell'ottava persona presente all'incontro nel giugno 2016 alla Trump Tower fra Donald Trump Jr e l'avvocatessa russa Natalia Veselnitskaya: si tratta di Ike Kaveladze e rappresentava Emin e Aras Agalarov, l'imprenditore edile e suo figlio cantante pop che avevano originariamente proposto l'incontro. Lo ha riferito l'avvocato che rappresenta Kaveladze, Scott Balber, a media americani tra cui Washington Post e Cnn.

03:20Venezuela: Maduro attiva il Consiglio di Difesa Nazionale

CARACAS - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato oggi che ha attivato il Consiglio di Difesa Nazionale per rispondere alla ''minaccia imperiale'' rappresentata dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump. In una serie di messaggi su Twitter, Maduro ha detto che la sua risposta ''sara' molto ferma nella sua difesa del patrimonio anticolonialista ed antimperialista della nostra patria'', sottolineando che ''nessun governo straniero da ordini alla nostra patria, qui comandano solo i venezuelani''. Ieri Trump aveva definito Maduro ''un pessimo leader, che sogna di diventare un dittatore'', evocando la possibilita' di ''decise misure economiche'' contro il Venezuela.

03:18Casa Bianca, secondo colloquio Trump-Putin al G20

WASHINGTON - La Casa Bianca fa sapere che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ebbe un secondo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin a margine del G20 in Germania, circostanza che fino ad ora non era stata resa nota. L'episodio ebbe luogo ad Amburgo nello stesso giorno in cui Trump e Putin avevano tenuto il loro primo e attesissimo faccia a faccia durato oltre due ore. Un colloquio ufficiale, seguito quindi da una seconda occasione per una conversazione in forma piu' informale, nel corso di una cena cui partecipavano i leader presenti al summit.