12:24Borsellino: Fiammetta, indagini fatte da procura massonica

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "Abbiamo avuto un balordo della Guadagna come pentito fasullo e una Procura massonica guidata all'epoca da Gianni Tinebra che è morto, ma dove c'erano Annamaria Palma, Carmelo Petralia, Nino Di Matteo...". Lo dice Fiammetta Borsellino, 44 anni, ultimogenita del magistrato Paolo, ucciso nella strage di via D'Amelio 25 anni fa, in un'intervista al Corriere della Sera. ''Io non so se era alle prime armi. E comunque mio padre non si meritava giudici alle prime armi, che sia chiaro'', aggiunge Fiammetta riferendosi al pm Nino Di Matteo che era tra i magistrati di Caltanissetta che si occuparono dell'inchiesta sulla strage. Alcuni giorni fa la corte di appello di Catania, nel processo di revisione, ha assolto 9 persone che erano state condannate ingiustamente per la strage.

12:11Basket: Nba, un altro anno a San Antonio per Ginobili

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Manu Ginobili non lascia: dopo alcune settimane di riflessione, il 40enne playmaker argentino avrebbe deciso di continuare per un'altra stagione e, secondo quanto rivelato dall'emittente americana Espn, starebbe discutendo gli ultimi dettagli del prolungamento del suo contratto con i San Antonio Spurs. Si tratterebbe del sedicesimo anno consecutivo con la franchigia texana.

12:05Nuoto: Mondiali, Twichell oro nella 5 km di fondo

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Ashley Twichell ha vinto la medaglia d'oro nella 5 km di fondo ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Budapest: con il tempo di 59'07"00, la statunitense ha preceduto di 3"50 la francese Aurelie Muller e di 4"40 la brasiliana Ana Marcela Cunha. Per l'Italia solo il sesto posto (+19"40) per Giulia Gabbrielleschi e dodicesimo per Martina Caramignoli (+1'41"30), rimasta bloccata nel gruppo alla partenza.

12:04Terremoto:Zingaretti, ripresa economia segnale di speranza

(ANSA) - ACCUMOLI (RIETI), 19 LUG - "Questa mattina ho visitato il nuovo ristorante Roma di Amatrice, il 29 luglio inaugureremo l'area food e anche questo è un altro segnale di speranza. Riprende l'economia e questa è la cosa più importante". È quanto ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo ad Accumoli (Rieti) per la consegna di 71 alloggi Sae destinati alle famiglie sfollate dal sisma della scorsa estate.

11:58Borsellino: Rita, quello che dice figlia è Vangelo

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "Fiammetta ha l'autorevolezza per dire queste cose, anche perché fino adesso non ha mai detto niente, per cui quello che dice è Vangelo. La ricerca della verità si fa sempre". Lo ha detto Rita Borsellino, commentando l'intervista rilasciata al Corriere della Sera da Fiammetta Borsellino che ha parlato di "25 anni di schifezze e menzogne" e che oggi sarà ascoltata dalla commissione Antimafia. Rita Borsellino è in via D'Amelio dove il fratello magistrato è stato ucciso il 19 luglio di 25 anni con cinque agenti della polizia di Stato che lo scortavano Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter, Cosina e Claudio Traina.

11:48Ap: Pizzolante, senza dignità tornare ora da Berlusconi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Il ritorno, da Berlusconi, in tempo utile per le nuove liste, non ha alcuna dignità politica. Se poi nel frattempo, ti sei fatto il giro dei Ministeri, ancora meno. Io sono orgoglioso della scelta fatta più di 4 anni fa, partecipare al governo dopo il sostanziale pareggio elettorale. Mi ci ha portato Berlusconi, non ci sono andato da solo. Poi rivendico come un fatto politico degno essere rimasto nella maggioranza di Letta prima e di Renzi e Gentiloni poi. Non c'erano alternative se non lo sfascio del Paese. L'ho fatto da deputato, senza scranni ministeriali o istituzionali. Oggi, la transumanza dell'ultimo minuto mi ripugna. Sarebbe la prova di un delitto morale non commesso, allora, almeno da me, il tradimento". È quanto dichiara Sergio Pizzolante, della Segreteria nazionale di AP. "Penso anche che dire siamo alternativi al Pd, stando al governo con il Pd da più di 4 anni, sia un non senso politico. La prova di una confusione politica ed identitaria che ci ha portato dall'8% dei primi sondaggi al 3".

11:48Fi: Brunetta, ritorni? Braccia aperte ma non ad Alfano

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Ricordo a me stesso che Alfano e tanti altri parlamentari che in questi anni hanno lasciato Forza Italia, una novantina tra Camera e Senato, erano stati tutti eletti sotto la sigla 'Berlusconi Presidente', sono arrivati in Parlamento tutti con i voti di Berlusconi". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Adesso se c'è una fase, come c'è, di nuova attrazione da parte di Berlusconi nei confronti del mondo del centrodestra questo è un fatto assolutamente positivo, da salutare positivamente. Braccia aperte, certamente. Attenzione però, braccia aperte selettive, non nei confronti di tutti. Io penso che il nostro popolo, il popolo del centrodestra, il popolo fedele, il popolo che non ha mai avuto dubbi, mal capirebbe ritorni come quelli di Alfano, e quindi non ci saranno questi ritorni", ha puntualizzato.