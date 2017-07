Ultima ora

14:54Falso autista vescovo Torino, chiesti 8 anni carcere

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Otto anni di carcere è la condanna che il pm Gianfranco Colace ha chiesto per Giovanni Paciolla, ex guardia giurata trentaseienne processato dopo un'inchiesta su una serie di rapine commesse da falsi poliziotti. Per altre cinque persone il magistrato ha proposto pene variabili fra i 10 mesi e i 3 anni di carcere. Paciolla - arrestato nel 2015 - frequentava gli ambienti della chiesa cattolica torinese e si spacciava come autista dell'arcivescovo, ma non ebbe mai alcun incarico ufficiale dalla Curia. Durante il procedimento, secondo quanto si è appreso, ha sostenuto di essere un agente dei servizi segreti vaticani e di non poter rivelate dettagli sul suo comportamento a causa del segreto di Stato. A suo carico pendono 67 capi di imputazione.(ANSA).

14:52Spagna: trovato morto ex presidente Caja Madrid

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Miguel Blesa, ex presidente di una delle maggiori banche spagnole, la Caja Madrid, è stato trovato morto con un proiettile nel petto a Cordoba. Lo rende noto la Guardia civil. Secondo El Pais tra le prime ipotesi formulate c'è il suicidio. Blesa era stato condannato a marzo a sei anni di carcere per fondi neri, ma avendo fatto ricorso era in libertà.

14:50Turchia: rimpasto di governo a sorpresa

(ANSA) - ISTANBUL, 19 LUG - Rimpasto a sorpresa nel governo turco. Al termine di un'incontro non programmato di circa 2 ore con il presidente Recep Tayyip Erdogan, il premier Binali Yildirim ha annunciato 11 modifiche nel gabinetto di Ankara, con 5 ingressi e 6 membri che cambieranno ministero. Tra le sostituzioni più significative, quelle alla Giustizia e alla Difesa. Aumenta da uno a due il numero delle donne nel Consiglio dei ministri. Il nuovo governo, che avrà 5 vicepremier, sarà composto da 26 membri.

14:43Germania convoca ambasciatore turco a ministero esteri

(ANSA) - BERLINO, 19 LUG - Il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel ha interrotto le ferie estive a causa delle tensioni diplomatiche con la Turchia. L'ambasciatore turco è stato convocato al ministero. La decisione di Gabriel è stata annunciata in conferenza stampa dal suo portavoce, Martin Schaefer. "Noi riteniamo l'arresto di Peter Steunder sia del tutto ingiustificato e chiediamo un veloce rilascio", ha ribadito il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert. Ieri la cancelliera aveva condannato l'arresto dell'attivista.

14:23Pallavolo: Malagò a Zaytsev, ora deve fare un passo indietro

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Novità sul caso Zaytsev? Per me l'argomento era stato chiuso giorni fa e ieri sono rimasto molto sorpreso, dispiaciuto e amareggiato per quello che è successo". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, tornando sulla rottura tra lo schiacciatore azzurro Ivan Zaytsev e la nazionale di pallavolo. "Onestamente dopo quanto fatto mi aspetto che in un senso o nell'altro si ritorni a fare ragionamenti di buon senso - sottolinea il capo dello sport italiano a margine della presentazione al Salone d'onore del Coni del Mondiale di ginnastica ritmica che si terrà per la prima volta in Italia, a Pesaro -. Oggi a dover fare un passo indietro è l'atleta dopo il nostro incontro, poi ognuno può avere le proprie considerazioni ma è un dato di fatto che gli impegni e le premesse erano altre".

14:19Milano: Sala, referendum Navigli insieme a regionali

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Il referendum sulla riapertura dei Navigli a Milano potrebbe tenersi in concomitanza con il voto per le elezioni regionali in Lombardia del 2018. Lo ha ipotizzato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'incontro con il sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, in visita nel capoluogo lombardo. Le due città sono gemellate. "L'idea è di agganciare il referendum a un'altra consultazione per non creare altri costi - ha spiegato Sala -. Potrebbe essere in concomitanza con le regionali". A chi gli ha chiesto a che punto è lo studio sulla fattibilità del progetto Sala ha riposto che "la prossima settimana faremo un ultimo incontro con il comitato scientifico, poi faremo una presentazione sullo stato dell'arte, ci serve ancora qualche mese per andare ad analizzare nel dettaglio le cose". Il sindaco ha poi ribadito ancora una volta che nel referendum "non porrò mai la domanda 'siete favorevoli alla riapertura dei Navigli' ma presenterò un progetto che tenga conto dei costi e dei disagi per il traffico".

14:16Borsellino: Papa, preghiamo per tutte le vittime mafia

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 LUG - "Preghiamo per tutte le vittime delle mafie, chiediamo la forza di andare avanti, di continuare a lottare contro la corruzione". Lo dice il Papa in un tweet, nel giorno in cui l'Italia ricorda la strage di via d'Amelio e l'uccisione di Paolo Borsellino.