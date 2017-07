Ultima ora

17:34Incendi: case evacuate nel Pisano, in arrivo un Canadair

(ANSA) - PISA, 19 LUG - E' critica la situazione in seguito ad un incendio di un'area boschiva, Fauglia, nel Pisano. Alcune case sono state fatte evacuare per precauzione ed è stato già richiesto al dipartimento nazionale di protezione civile l'invio di un Canadair. Sul posto stanno operando le squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile regionale per cercare di contenere l'avanzamento repentino delle fiamme. Fuoco anche a Santa Luce e nella frazione faugliese di Acciaiolo.(ANSA).

17:33Pallavolo: World Grand Prix, Mazzanti, “Final Six possibile”

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Il nostro è un percorso molto interessante: di tappa in tappa il livello di gioco sta aumentando e quindi dobbiamo rimanere concentrati, perché tramite la qualità che esprimeremo potremo conquistare l'accesso alla Final Six". Il ct della Nazionale italiana di pallavolo femminile, Davide Mazzanti, è fiducioso in vista del terzo e ultimo weekend di World Grand Prix, che vedrà le azzurre impegnate da venerdì a Bangkok contro Turchia, Repubblica dominicana e Thailandia. Obiettivo dell'Italia, quarta in classifica generale (dietro a Serbia, Olanda e Stati Uniti) e reduce da quattro successi consecutivi, è quello di ottenere il pass per le Finali in programma a Nanchino dal 2 al 6 agosto. "Le prossime partite - continua Mazzanti - saranno l'occasione per crescere ancora, anche se le avversarie sono di livello. La Turchia, rispetto all'ultima partita, potrà contare sull'opposto Uslupehlivan e la centrale Caliskan e non dovremo sottovalutarla".

17:25Calcio: Lazio, Keita escluso da amichevole contro Triestina

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Niente amichevole con la Triestina per Keita. Il test che la Lazio di Inzaghi giocherà tra meno di un'ora ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste, non vedrà infatti in campo l'attaccante che i questi giorni è al centro di numerose voci di mercato che lo accostano sempre di più all'Inter. A comunicare l'assenza è lo stesso Keita con un post su Twitter: "Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare...".

17:11Cinque operai morti in cisterna: dopo 9 anni tutti assolti

(ANSA) - BARI, 19 LUG - Dopo nove anni dai fatti nessun colpevole per la tragedia della Truck Center, l'azienda di Molfetta (Bari) dove il 3 marzo 2008 morirono 5 operai per le esalazioni di acido solfidrico sviluppatesi in una cisterna per il trasporto dello zolfo liquido che stavano pulendo. La Corte di Appello di Bari ha assolto "per non aver commesso il fatto" e, per alcuni, ha dichiarato la prescrizione, i nove imputati accusati di omicidio colposo aggravato, ribaltando così le sentenza di condanna del primo grado. Assolte anche tre delle quattro società coinvolte nel processo, FS Logistica-B.U. Cargo Chemical Spa, La Cinque Biotrans Snc, Nuova Solmine Spa. Confermata solo la responsabilità della società Truck Center Sas per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (con riduzione della sanzione amministrativa a 300mila euro) il cui titolare, Vincenzo Altomare, fu una delle vittime. Revocati i risarcimenti danni alle parti civili, Regione Puglia, Comune di Molfetta e familiari. Delusione tra i parenti delle vittime.

17:10Arabia Saudita: donna in minigonna è stata rilasciata

(ANSA) - DUBAI, 19 LUG - La giovane donna arrestata in Arabi Saudita per aver indossato una minigonna in un video diventato virale è stata rilasciata. Lo riferiscono le autorità saudite. Khulud, questo il nome della protagonista, si era fatta riprendere mentre passeggiava in minigonna e senza velo nel centro antico di Ushayqir, 150 km a nord della capitale Riad, nella regione del Nejd, nota per il suo conservatorismo. Le leggi saudite, tra gli altri divieti, impongono alle donne di mostrarsi in pubblico velate e coperte fino ai piedi.

16:41L. elettorale: Commissione rinvia esame a settembre

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'esame della legge elettorale in Commissione Affari costituzionali riprenderà solo a settembre e non già prima dell'estate. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza della stessa Commissione presieduta da Andrea Mazziotti. La Conferenza dei capigruppo di Montecitorio aveva stabilito che la legge elettorale sarebbe dovuta approdare in Aula a settembre.

16:34Calcio: Milan, Suso e Locatelli incedibili

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il Milan considera Suso e Manuel Locatelli incedibili. Il messaggio è stato veicolato attraverso Milan Tv dalla dirigenza del club rossonero, che intende rinnovare presto il contratto all'attaccante spagnolo. Intanto, hanno raggiunto la squadra in Cina gli ultimi acquisti, incluso Andrea Conti. "Il Milan è una squadra costruita per vincere, io sono venuto qua per questo e per migliorare. Ringrazio la società che ha fatto un grande sforzo per acquistarmi e cercherò di ripagare la fiducia", ha spiegato il difensore classe '94, che con l'Atalanta nella scorsa stagione ha segnato 8 gol. "Sarò sempre grato all'Atalanta e a Gasperini - ha sottolineato Conti - Lui mi ha cambiato la vita ed ha tirato fuori da me qualcosa che non sapevo di avere. Ma penso che sarà impossibile segnare ancora così tante reti, spero di compensare con molti assist. Obiettivi? Dobbiamo tornare in Champions, il Milan lo merita. Andrei cauto con altri obiettivi, meglio restare nell'ombra per cercare di raggiungerli".