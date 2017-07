Ultima ora

19:22Calcio: giudici, tifoso Inter stia almeno a un km da stadio

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha stabilito, per un tifoso dell'Inter, condannato dopo avere accoltellato un uomo, l'obbligo di tenersi ad almeno un chilometro di distanza "dalle sedi degli impianti sportivi", per "qualsiasi partita di calcio (amichevole e non)" del club nerazzurro. Nei confronti del 27enne, che si trova attualmente in carcere, dopo la condanna con rito abbreviato a quattro anni, per avere accoltellato un uomo in un bar in provincia di Milano, è stato anche disposto l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni. Misura, quest'ultima, chiesta dalla Questura e accolta dal Tribunale milanese. L'ultimo episodio contestato al giovane, nei confronti del quale sono stati emessi quattro Daspo (il primo nel 2007 quando era ancora minorenne), è l'aver partecipato a una rissa con gli ultras rivali, in occasione dell'incontro Inter-Frosinone del 9 aprile 2016.

19:16Calcio 5:Nazionale delle giornaliste vince Trofeo Estate Csi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il Csi di Roma ha salutato la chiusura della stagione 2016/17 con una festa speciale. Protagonista della serata, all'insegna dello slogan 'Lo sport che ha a cuore la vita', la partita di calcio a 5 tra la Nazionale delle parlamentari e quella delle giornaliste, per la 2/a edizione del trofeo Estate Csi-Memorial Jo Cox. Per la cronaca si sono imposte le giornaliste per 4-1. La squadra delle parlamentari, allenate da Katia Serra, è scesa in campo con Quartapelle, Ascani, Bini, Tentoni, Gribaudo, Comi, Pari, Bonaccorsi. Le giornaliste, allenate da Enrico Varriale, hanno schierato Di Chio, Caricato, Chimenti, Miriano, Meini, Ciaccio, De Vecchi. È stata anche la serata delle 15 società sportive premiate con la consegna di altrettanti defibrillatori, il cui uso è obbligatorio dal primo luglio. Gli apparecchi sono stati messi a disposizione da Federfarma Roma e consegnati dal presidente nazionale dell'associazione Marco Cossolo.

19:16Borsellino: Di Matteo, cercato la verità

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "Bisogna rispettare la memoria di Paolo Borsellino e il dolore dei familiari, io so e tanti sanno fuori e dentro la mafia e fuori e dentro le istituzioni chi in questi anni ha continuato a cercare la verità sulla strage e si è esposto e ha esposto la propria famiglia a rischi gravissimi sacrificando la propria libertà e anche la carriera": così il pm Nino Di Matteo risponde alla figlia di Paolo Borsellino che ha parlato dei depistaggi delle indagini sulla strage di Via D'Amelio e dei pm, come Di Matteo, che avevano svolto le indagini. "Credo che questo sia giusto ricordarlo - ha aggiunto il magistrato - per evitare che certe parole possano essere strumentalizzate da chi non vuole che si vada avanti nel completare il percorso di verità sulle stragi. Anche cercando di capire con gli elementi nuovi che sono stati scoperti in questi anni chi eventualmente assieme agli uomini di Cosa nostra ha ucciso Paolo Borsellino".

19:09Gentiloni, serve stabilità per avere effetti della crescita

(ANSA) - JOLANDA DI SAVOIA (FERRARA), 19 LUG - Sull'economia italiana ci sono "numeri incoraggianti sulla crescita, capaci di agganciare la crescita dell'eurozona. Ma c'è un passaggio cruciale che per essere colto ha bisogno della stabilità del quadro politico ed economico, che consenta a quei numeri di tradursi in risultati concreti. Non basta una cifra di Pil per cambiare le nostre condizioni di vita, c'è bisogno di tempo e di stabilità". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni.

19:09Dl Sud: Governo, inasprire pene per i piromani

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il governo ha appena presentato un emendamento al decreto per il Mezzogiorno in cui si inaspriscono le pene per i responsabili degli incendi. Lo conferma la relatrice al provvedimento Simona Vicari (Ap).

19:08Yara: legale Bossetti, continua a chiedere dei suoi figli

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Massimo Bossetti ha ricevuto la visita in carcere, nel pomeriggio, di uno dei suoi avvocati, Claudio Salvagni, dopo che, nella notte tra lunedì e martedì scorso, per il muratore di Mapello è stato confermato l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il legale, dopo aver colloquiato per un'ora e mezza con Bossetti nel carcere di via Gleno a Bergamo, l'ha trovato "molto provato" dopo la decisione dei giudici bresciani. "Continua a chiedersi per quale ragione non gli è stata concessa la prova del Dna - ha raccontato Salvagni -. Continua a chiedere dei suoi figli".

18:57Atletica:ultimo meeting per Bolt,’ma a Mondiali vinco 100′

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Venerdì a Montecarlo correrà il suo ultimo meeting, poi gli rimarranno solo i Mondiali di Londra prima di chiudere una favolosa carriera. Usain Bolt è emozionato e giura che anche nel Principato, come ogni volta che ha corso quest'anno, "tutto sarà per me molto emozionante e coinvolgente, come in ogni gara del 2017". "Sarà una serata divertente - aggiunge Bolt -, la gente mi ha sempre dimostrato affetto. I miei avversari? non ancora controllato, ma penserò solo a correre al meglio in funzione di Londra: sarà una buona verifica". Sì, perché Bolt nonostante quest'anno abbia finora fatto fatica, correndo 10''03 a Kingston e in 10''06 ad Ostrava, è deciso a chiudere in bellezza, vincendo la gara dei 100 dei Mondiali di Londra e la staffetta 4X100. "Da qui al via dei Mondiali mancano 15 giorni - dice -: il tempo necessario per tornare a essere competitivo e provare a vincere 100 e 4x100. Poi mi farò da parte. Mi ritirerò a 30 anni perché credo di aver ormai vinto tutto e non ho più molto né da chiedere, né da dare".