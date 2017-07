Ultima ora

21:27Calcio: Fiorentina, Kalinic è tornato nel ritiro di Moena

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Nikola Kalinic è tornato stasera a Moena (Trento), dove si trova in ritiro da una decina di giorni la Fiorentina. L'attaccante croato aveva usufruito di un permesso da giovedì scorso per tornare in patria per ragioni familiari. "Nikola ha dato da subito disponibilità e mi aspetto continui, come d'altronde tutti i suoi compagni, finora è stato così. Lui ha avuto un problema serio, un furto, mentre la moglie era in casa", ha spiegato Stefano Pioli. Kalinic, però, è anche al centro di voci di mercato, avendo dichiarato qualche tempo fa di ritenere chiusa la propria avventura in viola, nonostante un accordo fino al 2019, e di voler andare al Milan. Nell'attesa da domani riprenderà ad allenarsi con la Fiorentina.

21:10Cemento scadente, Comune Piacenza chiude asilo nido

(ANSA) - PIACENZA, 19 LUG - L'asilo nido Oasi di Borgotrebbia, alla periferia di Piacenza, è stato chiuso con un provvedimento urgente del Comune per motivi di sicurezza, a causa della bassa qualità del calcestruzzo impiegato per l'edificazione, in particolare delle fondamenta. Il Comune ha confermato in una nota l'immediata chiusura e lo spostamento delle attività di bambini e insegnanti in un altro asilo cittadino. L'amministrazione parla di "una qualità bassissima del calcestruzzo" emersa dalle analisi delle murature della parte seminterrata e delle fondazioni, commissionate con determina dirigenziale a una società specializzata il 23 giugno. I dati emersi - esaminati in un gruppo di lavoro immediatamente costituito con assessori, dirigenti e tecnici del Comune - hanno confermato l'inadeguatezza statica anche per i soli carichi verticali. E' stato subito avvertito il sindaco Patrizia Barbieri che, preoccupata per l'incolumità di bambini e insegnanti dell'asilo, ha disposto l'immediata chiusura, ora in corso di notifica. (ANSA).

21:05Mafia: Pietro Tagliavia arrestato nel Fiorentino, traslocava

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Nell'operazione della Dda di Palermo contro il clan Brancaccio Pietro Tagliavia, considerato il capo mandamento e figlio del boss Francesco Tagliavia, è stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze in un'abitazione di Capraia e Limite (Firenze) dove si era trasferito appena ieri e dove avrebbe dovuto proseguire a osservare la misura degli arresti domiciliari. Con Tagliavia c'era la madre. Ancora in corso il trasloco, visibili nelle stanze gli scatoloni. Per alcuni mesi, fino a ieri, Pietro Tagliavia è stato agli arresti domiciliari in una casa di Campi Bisenzio, presso una famiglia di conoscenti. Ma di recente aveva deciso di spostarsi altrove, ottenendo la necessaria autorizzazione dall'autorità giudiziaria. A Campi Bisenzio Tagliavia junior era ospite di Filippo Rotolo, arrestato anche lui nell'operazione di oggi, da parte della guardia di finanza, e messo ai domiciliari. "La polizia di Firenze si è fatta onore e confidiamo in un altro pezzo di verità", afferma in una nota Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili: "Non v'è dubbio - aggiunge - 'cosa nostra', quando dà messaggi come la strage di via dei Georgofili e cerca spazi, non si può dire che non si muova in Toscana".(ANSA).

21:01Alluvione Messina: ex sindaci assolti in appello

(ANSA) - MESSINA, 19 LUG - La Corte d'appello di Messina, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto "perché il fatto non sussiste" l'ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca e l'ex sindaco di Scaletta Zanclea Mario Briguglio, condannati in primo grado a 6 anni nell'ambito dell'inchiesta sull'alluvione dell'ottobre 2009 fece 37 vittime. Revocati i risarcimenti civili del primo grado. Erano stati assolti, invece, i dirigenti regionali e della Protezione civile. Delusione di familiari delle vittime presenti alla lettura del dispositivo.

20:58Calcio: Lotti, Lega si dia una governance chiara

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - "È impensabile avere una Lega calcio che fattura 1,2 miliardi e non avere una governance seria che tutela l'interesse delle squadre e del nostro campionato". Lo ha detto il ministro dello Sport, Luca Lotti, parlando dello stato di salute del calcio italiano, durante la festa dell'Unità, a Milano. Il Governo "si sta indirizzando su alcune richieste. Prima di tutto quella di chiedere alla Lega di organizzarsi attraverso una governance chiara, con un ad o un presidente - ha aggiunto - per valorizzare un prodotto che ha un valore non inferiore a quello di altre leghe in altri Paesi". Poi, il punto delle "infrastrutture, dobbiamo aiutarle non dando soldi pubblici, ma garantendo le società che investono nei tempi di realizzazione delle strutture e nella bancabilità", ha concluso.

20:50Calcio: amichevoli, Spal-Campodarsego 4-0

(ANSA) - FERRARA, 19 LUG - Seconda amichevole stagionale a Tarvisio (Udine) e secondo poker per la Spal, che batte 4-0 il Campodarsego, dopo avere battuto qualche giorno fa il Tamai con lo stesso punteggio. La Spal, appesantita dai carichi di lavoro di questi giorni, è riuscita ad arrotondare lo score nel finale. Vantaggio al 2', con ottima percussione personale di Rizzo, e raddoppio nella ripresa, al 19', quando su calcio d'angolo di Schiavon, Cremonesi è puntuale di testa. I ritmi calano e la Spal dilaga allo scadere con Antenucci che segna due volte, prima con una precisa conclusione nell'angolino da centro area, poi su rigore concesso per atterramento di Lazzari. Prossima gara, sabato pomeriggio contro la Lazio.

20:48Calcio: accordo tra Inter e Sampdoria per Schick

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - C'è l'accordo tra l'Inter e la Sampdoria per Patrik Shick. Oggi i dirigenti nerazzurri hanno incontrato, nella sede del club, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti e l'avvocato Antonio Romei. Colloqui proficui che avrebbero già portato all'accordo per il trasferimento del giocatore a fronte di 30 milioni di euro pagati in più trance. Il presidente Massimo Ferrero ha commentato così la trattativa: "Schick sta bene, l'Inter di più". L'attaccante ceco doveva vestire la maglia della Juventus ma qualche problema fisico del giocatore ha bloccato l'operazione. Così Schick è tornato sul mercato e l'Inter si è subito mossa per assicurarselo. Sono ancora top secret le cifre, ma l'acquisto di Schick da parte dell'Inter potrebbe essere ratificato sulla base di 25 milioni, quella che era la clausola rescissoria in base alla quale il giocatore sarebbe stato ceduto dalla Sampdoria. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento.