Ultima ora

23:17Calcio: ‘roadshow’ lega a New York, diritti tv e novità

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - Seconda tappa del roadshow organizzato da Lega Serie A e Infront per incontrare i principali stakeholders internazionali. Dopo l'evento svoltosi a Londra lo scorso 13 luglio, oggi la conferenza stampa si è tenuta a New York, con Marco Brunelli (Direttore Generale Lega Serie A), Popi Bonnici (Coordinatore delle regie della Lega Serie A) e Luigi De Siervo (AD di Infront Italy) ad illustrare il nuovo invito ad offrire per i diritti internazionali e a spiegare le principali novità e innovazioni tecnologiche della Serie A 2018-2021. Con loro sono intervenuti anche Michael Gandler, Chief Revenue Officer dell'Inter, l'Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci e il Presidente della Roma James Pallotta.

23:15Calcio: Real Madrid ufficializza passaggio Morata al Chelsea

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sfuma per il Milan la possibilità d'ingaggiare Alvaro Morata. L'attaccante ex Juve è infatti passato dal Real Madrid al Chelsea, come annunciato dal club campione d'Europa e di Spagna con un comunicato contenente anche i ringraziamenti di rito al giocatore. Non è stata resa nota la cifra dell'affare, poi ufficializzato anche dai 'Blues' londinesi (previo il superamento delle visite mediche), ma secondo i 'media' spagnoli si tratterebbe di 80 milioni di euro mentre il calciatore firmerà un contratto quinquennale da 9 milioni di euro all'anno.

22:05Pallanuoto: mondiali, Ungheria-Italia 9-9

(ANSA) - BUDAPEST, 19 LUG - Ungheria-Italia 9-9 in una partita del girone B dei Mondiali di pallanuoto a Budapest. A segno per gli azzurri Renzuto Iodice (3), Di Fulvio (2), Presciutti, Mirarchi, Nora e Bodegas.

21:27Calcio: Fiorentina, Kalinic è tornato nel ritiro di Moena

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Nikola Kalinic è tornato stasera a Moena (Trento), dove si trova in ritiro da una decina di giorni la Fiorentina. L'attaccante croato aveva usufruito di un permesso da giovedì scorso per tornare in patria per ragioni familiari. "Nikola ha dato da subito disponibilità e mi aspetto continui, come d'altronde tutti i suoi compagni, finora è stato così. Lui ha avuto un problema serio, un furto, mentre la moglie era in casa", ha spiegato Stefano Pioli. Kalinic, però, è anche al centro di voci di mercato, avendo dichiarato qualche tempo fa di ritenere chiusa la propria avventura in viola, nonostante un accordo fino al 2019, e di voler andare al Milan. Nell'attesa da domani riprenderà ad allenarsi con la Fiorentina.

21:10Cemento scadente, Comune Piacenza chiude asilo nido

(ANSA) - PIACENZA, 19 LUG - L'asilo nido Oasi di Borgotrebbia, alla periferia di Piacenza, è stato chiuso con un provvedimento urgente del Comune per motivi di sicurezza, a causa della bassa qualità del calcestruzzo impiegato per l'edificazione, in particolare delle fondamenta. Il Comune ha confermato in una nota l'immediata chiusura e lo spostamento delle attività di bambini e insegnanti in un altro asilo cittadino. L'amministrazione parla di "una qualità bassissima del calcestruzzo" emersa dalle analisi delle murature della parte seminterrata e delle fondazioni, commissionate con determina dirigenziale a una società specializzata il 23 giugno. I dati emersi - esaminati in un gruppo di lavoro immediatamente costituito con assessori, dirigenti e tecnici del Comune - hanno confermato l'inadeguatezza statica anche per i soli carichi verticali. E' stato subito avvertito il sindaco Patrizia Barbieri che, preoccupata per l'incolumità di bambini e insegnanti dell'asilo, ha disposto l'immediata chiusura, ora in corso di notifica. (ANSA).

21:05Mafia: Pietro Tagliavia arrestato nel Fiorentino, traslocava

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Nell'operazione della Dda di Palermo contro il clan Brancaccio Pietro Tagliavia, considerato il capo mandamento e figlio del boss Francesco Tagliavia, è stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze in un'abitazione di Capraia e Limite (Firenze) dove si era trasferito appena ieri e dove avrebbe dovuto proseguire a osservare la misura degli arresti domiciliari. Con Tagliavia c'era la madre. Ancora in corso il trasloco, visibili nelle stanze gli scatoloni. Per alcuni mesi, fino a ieri, Pietro Tagliavia è stato agli arresti domiciliari in una casa di Campi Bisenzio, presso una famiglia di conoscenti. Ma di recente aveva deciso di spostarsi altrove, ottenendo la necessaria autorizzazione dall'autorità giudiziaria. A Campi Bisenzio Tagliavia junior era ospite di Filippo Rotolo, arrestato anche lui nell'operazione di oggi, da parte della guardia di finanza, e messo ai domiciliari. "La polizia di Firenze si è fatta onore e confidiamo in un altro pezzo di verità", afferma in una nota Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili: "Non v'è dubbio - aggiunge - 'cosa nostra', quando dà messaggi come la strage di via dei Georgofili e cerca spazi, non si può dire che non si muova in Toscana".(ANSA).

21:01Alluvione Messina: ex sindaci assolti in appello

(ANSA) - MESSINA, 19 LUG - La Corte d'appello di Messina, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto "perché il fatto non sussiste" l'ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca e l'ex sindaco di Scaletta Zanclea Mario Briguglio, condannati in primo grado a 6 anni nell'ambito dell'inchiesta sull'alluvione dell'ottobre 2009 fece 37 vittime. Revocati i risarcimenti civili del primo grado. Erano stati assolti, invece, i dirigenti regionali e della Protezione civile. Delusione di familiari delle vittime presenti alla lettura del dispositivo.