04:52Russiagate: Nyt, Manafort aveva debiti con oligarca russo

NEW YORK - Paul Manafort, l'ex manager della campagna di Donald Trump che sara' sentito in Senato la prossima settimana, aveva un debito con l'oligarca russo Oleg V. Deripaska e con altri esponenti russi prima di entrare a far parte della squadra del presidente. Lo riporta il New York Times citando i documenti di una banca di Cipro, dove Manafort aveva conti correnti quando lavorava in Ucraina e investiva con Deripaska.

04:49Venezuela: governo minaccia aziende se aderiscono a sciopero

AACARACAS - Il governo di Nicolas Maduro ha annunciato che applichera' sanzioni contro le aziende che aderiscano allo sciopero generale convocato per oggi dall'opposizione venezuelana. ''Una sospensione delle attivita' che non sia in regola con la legge comporta sanzioni'', ha detto il ministro del Lavoro, Nestor Ovalles.

04:20Sanita’: Espansione ‘Ospedale Italiano’ Argentina

BUENOS AIRES - Fondato nel 1853, l'Ospedale Italiano celebra con la pubblicazione di un libro i suoi ultimi 10 anni di vita, nel corso dei quali è diventato una delle strutture sanitarie piu' importanti dell'America Latina. Le diverse sedi di quello che a Buenos Aires e' noto come ''l'Italiano'' sono frequentate ogni giorno da circa 40 mila persone. I medici sono 3.100 e ricevono ogni anno tre milioni di visite, mentre vengono svolti 51 mila interventi chirurgici annui.

04:14Usa: Trump rifiuta invito ad assemblea neri americani

NEW YORK - Il presidente Donald Trump ha rifiutato l'invito a intervenire all'assemblea annuale della Naacp, la National Association for the Advancement of Colored People. Un rifiuto che spinge l'associazione a mettere in dubbio l'impegno di Trump per gli afro americani. La Naacp e' una delle piu' influenti associazioni americane per la difesa dei diritti civili.

00:08Atletica: Tamberi a quota 2,28, si piazza secondo a Colonia

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Una nottata senza chiudere occhio a causa di una congestione lo aveva ridotto, per sua stessa ammissione, uno straccio. Ma Gianmarco Tamberi non ha comunque voluto rinunciare ad andare in pedana al meeting di Colonia dove nel 2015 per la prima volta aveva eguagliato il 2,34 del record italiano assoluto allora detenuto da Marco Fassinotti (stasera in gara a Liegi in Belgio). La gara è cominciata con oltre un'ora di ritardo a causa di un violento acquazzone che ha letteralmente allagato la pedana e fatto precipitare la temperatura. Per 'mister HalfShave' una progressione che ne conferma, malgrado la nottataccia, la condizione in crescendo. Il 25enne marchigiano ha, infatti, saltato 2,10, 2,15, 2,20 e 2,24 tutti alla prima. Poi un errore 2,28, misura che l'azzurro risolve al secondo tentativo eguagliando il season best realizzato il 4 luglio in Ungheria. Tamberi si è poi cimentato anche a 2,30 mancando di poco l'obiettivo. In classifica Tamberi secondo e vittoria con 2,28 senza errori al portoricano Luis Castro.

23:17Calcio: ‘roadshow’ lega a New York, diritti tv e novità

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - Seconda tappa del roadshow organizzato da Lega Serie A e Infront per incontrare i principali stakeholders internazionali. Dopo l'evento svoltosi a Londra lo scorso 13 luglio, oggi la conferenza stampa si è tenuta a New York, con Marco Brunelli (Direttore Generale Lega Serie A), Popi Bonnici (Coordinatore delle regie della Lega Serie A) e Luigi De Siervo (AD di Infront Italy) ad illustrare il nuovo invito ad offrire per i diritti internazionali e a spiegare le principali novità e innovazioni tecnologiche della Serie A 2018-2021. Con loro sono intervenuti anche Michael Gandler, Chief Revenue Officer dell'Inter, l'Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci e il Presidente della Roma James Pallotta.

23:15Calcio: Real Madrid ufficializza passaggio Morata al Chelsea

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sfuma per il Milan la possibilità d'ingaggiare Alvaro Morata. L'attaccante ex Juve è infatti passato dal Real Madrid al Chelsea, come annunciato dal club campione d'Europa e di Spagna con un comunicato contenente anche i ringraziamenti di rito al giocatore. Non è stata resa nota la cifra dell'affare, poi ufficializzato anche dai 'Blues' londinesi (previo il superamento delle visite mediche), ma secondo i 'media' spagnoli si tratterebbe di 80 milioni di euro mentre il calciatore firmerà un contratto quinquennale da 9 milioni di euro all'anno.