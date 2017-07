Ultima ora

12:55Governo: Guerini, Pd a spada tratta con Gentiloni

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Il Pd sostiene a spada tratta e con impegno il governo Gentiloni. Lasciamo ad altri polemiche fumose e dibattiti sugli assetti; noi ci concentriamo sui problemi degli italiani". Lo ha detto Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria del Pd, parlando a Montecitorio con i giornalisti a proposito del dibattito politico dopo le dimissioni del ministro Costa.

12:52Irregolarità in progetti mobilità ciclabile, 18 indagati

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - I militari della Guardia di Finanza di Luino (Varese) hanno concluso un'indagine nei confronti di tre enti locali e alcune società di capitali, i primi, quali affidatari dei lavori e le altre quali aggiudicatarie degli appalti, nell'ambito della costruzione di alcune piste ciclopedonali del Basso e dell'Alto varesotto. L'operazione "Bike Shadow", durata un anno, ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Varese di 18 soggetti tra amministratori, funzionari e pubblici impiegati, nonché alcuni professionisti e imprenditori. Le accuse: falso ideologico commesso da pubblici ufficiali, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio alla frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni dello Stato. Si è cercato di verificare anche la destinazione di contributi regionali per 6.800.000 euro, di cui hanno beneficiato 19 enti locali, su "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica".

12:51C.destra: Formigoni (Ap), non sono in partenza per FI

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Alcuni quotidiani ed emittenti televisive insistono nel darmi in partenza verso Forza Italia. Ho già smentito più volte, sono costretto a rinnovare la smentita. Sono in Alternativa popolare, continuo a lavorare per costruire un'aggregazione tra Ap ed altre forze e personalità, prima fra tutte Stefano Parisi. Una forza politica ispirata ai valori del Ppe e quindi necessariamente una forza politica di centrodestra". Lo dichiara il senatore di Alternativa popolare-Centristi per l'Europa, Roberto Formigoni.

12:49Assenteismo: boom certificati in Comune per raccolta olive

(ANSA) - SCIACCA (AGRIGENTO), 20 LUG - Le assenze per malattia dei dipendenti del Comune di Villafranca Sicula (Agrigento) registravano stranamente un'impennata in coincidenza con il periodo della raccolta delle olive E' quanto emerge da un'indagine anti assenteismo dei carabinieri sfociati nell'emissione di 12 misure cautelare da parte del Gip del tribunale di Sciacca, su richiesta della procura, nei confronti di dieci dipendenti comunali, di un medico e della sua segretaria. Tutti, a eccezione del medico che è agli arresti domiciliari, hanno l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Gli investigatori hanno accertato, oltre a una serie di strisciate collettive di badge da parte di personale che poi si allontanava, anche una singolare "epidemia". I dieci dipendenti del Comune sottoposti a misura cautelare soffrivano infatti tutti di vertigini, patologia attestata dai certificati rilasciati dal medico, ma poi non avrebbero avuto problemi ad arrampicarsi sugli alberi per la raccolta delle olive.

12:49Migranti: Grasso, salvare vite è dovere giuridico

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Salvare vite umane e accogliere i rifugiati non è un atto di buon cuore ma un dovere giuridico sancito dalla nostra Costituzione e dai trattati internazionali". Lo dice il presidente del Senato Pietro Grasso durante la cerimonia del Ventaglio a palazzo Giustiniani. Per Grasso quello dei migranti è un problema da affrontare da un punto di vista "morale e culturale".

12:47Vaccini: ok Senato a Dl con 171 Sì, passa alla Camera

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Con 171 Sì il decreto legge sui vaccini incassa il via libera del Senato. I no sono stati 63 e 19 gli astenuti. Il provvedimento, in scadenza il 6 agosto, ora passa alla Camera. Il Governo non ha posto la fiducia sul provvedimento che è stato modificato rispetto al testo originale approvato dal Consiglio dei ministri.

12:46Colf morta a Milano: investigatori, è stato un suicidio

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Non è stata uccisa ma si è suicidata Mariana Odica, la colf romena di 35 anni trovata domenica scorsa nell'appartamento di lusso della sua datrice di lavoro in viale Coni Zugna 65, a Milano. La donna è morta per dissanguamento a causa di alcune coltellate al petto ma la modalità insolita ha creato non pochi problemi agli investigatori della Squadra mobile, costretti ad attendere i risultati dell'autopsia e di altri esami per escludere l'omicidio.