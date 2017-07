Ultima ora

06:37Trump avverte procuratore Russiagate, non superi linea rossa

NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump mette in guardia il procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller. In un'intervista al New York Times, Trump afferma: Mueller supererebbe la 'linea rossa' se allargasse le sue indagini sulla situazione finanziaria della famiglia al di la' dei rapporti ipotetici con la Russia. ''Sarebbe una violazione'' dice criticando Mueller, che il presidente aveva incontrato per sostituire James Comey alla guida dell'Fbi prima che venisse nominato procuratore speciale.

05:37Usa: senatore McCain in ospedale, ha tumore al cervello

NEW YORK - Il senatore repubblicano John McCain ha un tumore al cervello e sta valutando le opzioni a disposizione. Lo riferisce lo staff del senatore, ricoverato da alcuni giorni. McCain, veterano della guerra in Vietnam, si e' candidato due volte alla Casa Bianca ed e' considerato il 'cane sciolto' del Senato alla guida della fronda anti-Trump.

05:32Trump a Nyt, con Putin parlato di ‘adozioni’

NEW YORK - Con il presidente russo Vladimir Putin ''abbiamo parlato 15 minuti'', e' stato soprattutto uno scambio di ''convenevoli''. Il colloquio e' stato ''interessante'': i due leader si sono confrontati sulle ''adozioni''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, riferendo del secondo incontro con Putin a margine del G20, emerso 11 giorni dopo il vertice.

05:30Russiagate: Trump attacca Sessions, astensione ingiusta

NEW YORK - Donald Trump ammette: non avrebbe mai scelto Jeff Sessions come ministro della Giustizia se avesse saputo che si sarebbe astenuto dalle indagini sul Russiagate. Lo afferma il presidente americano in un'intervista al New York Times, definendo la decisione di Sessions ''molto ingiusta nei confronti del presidente''.

05:23Russiagate: Trump a Nyt, ‘non sono indagato’

NEW YORK - ''Non sono sotto indagine. Per cosa? Non ho fatto nulla di sbagliato''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, riferendosi alle indagini sul Russiagate.

05:11Russiagate: Kushner in Senato il 24 luglio, Donald Jr il 26 (2)

NEW YORK - L'audizione di Donald Trump Junior, il figlio maggiore di Donald Trump, e di Manafort sara' pubblica. A loro la commissione giudiziaria del Senato chiedera' chiarimenti sul possibile coinvolgimento della Russia nelle elezioni del 2016 e della possibile collusione della campagna di Trump con la Russia. ''Molto e' stato detto pubblicamente sul tema ma non sotto giuramento, e questo vuol dire che si possono omettere delle cose e mentire con una relativita' impunita''' afferma Sheldon Whitehouse, democratico della commissione giudiziaria del Senato. L'audizione di Kushner sara' invece privata. ''Lavorando con le varie commissioni, abbiamo previsto che Kushner sara' ascoltato in Senato il 24 luglio.

04:52Russiagate: Nyt, Manafort aveva debiti con oligarca russo

NEW YORK - Paul Manafort, l'ex manager della campagna di Donald Trump che sara' sentito in Senato la prossima settimana, aveva un debito con l'oligarca russo Oleg V. Deripaska e con altri esponenti russi prima di entrare a far parte della squadra del presidente. Lo riporta il New York Times citando i documenti di una banca di Cipro, dove Manafort aveva conti correnti quando lavorava in Ucraina e investiva con Deripaska.