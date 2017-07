Ultima ora

06:44Gerusalemme: Usa a Israele e Giordania, ridurre tensioni

NEW YORK - Gli Stati Uniti sono ''molto preoccupati per le tensioni'' alla Spianata delle Moschee e invita Israele e la Giordania a ''sforzi in buona fede per ridurre le tensioni e trovare una soluzione che assicuri la sicurezza pubblica e del sito mantenendo lo status quo''. Lo afferma la Casa Bianca.

06:40Usa: Trump, McCain e’ stato sempre un combattente

NEW YORK - ''Il senatore John McCain e' sempre stato un combattente. Io e Melania siamo accanto alla sua famiglia''. Lo afferma il presidente Donald Trump, commentando l'annuncio della malattia di McCain, al quale e' stato diagnosticato un tumore al cervello.

06:37Trump avverte procuratore Russiagate, non superi linea rossa

NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump mette in guardia il procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller. In un'intervista al New York Times, Trump afferma: Mueller supererebbe la 'linea rossa' se allargasse le sue indagini sulla situazione finanziaria della famiglia al di la' dei rapporti ipotetici con la Russia. ''Sarebbe una violazione'' dice criticando Mueller, che il presidente aveva incontrato per sostituire James Comey alla guida dell'Fbi prima che venisse nominato procuratore speciale.

05:37Usa: senatore McCain in ospedale, ha tumore al cervello

NEW YORK - Il senatore repubblicano John McCain ha un tumore al cervello e sta valutando le opzioni a disposizione. Lo riferisce lo staff del senatore, ricoverato da alcuni giorni. McCain, veterano della guerra in Vietnam, si e' candidato due volte alla Casa Bianca ed e' considerato il 'cane sciolto' del Senato alla guida della fronda anti-Trump.

05:32Trump a Nyt, con Putin parlato di ‘adozioni’

NEW YORK - Con il presidente russo Vladimir Putin ''abbiamo parlato 15 minuti'', e' stato soprattutto uno scambio di ''convenevoli''. Il colloquio e' stato ''interessante'': i due leader si sono confrontati sulle ''adozioni''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, riferendo del secondo incontro con Putin a margine del G20, emerso 11 giorni dopo il vertice.

05:30Russiagate: Trump attacca Sessions, astensione ingiusta

NEW YORK - Donald Trump ammette: non avrebbe mai scelto Jeff Sessions come ministro della Giustizia se avesse saputo che si sarebbe astenuto dalle indagini sul Russiagate. Lo afferma il presidente americano in un'intervista al New York Times, definendo la decisione di Sessions ''molto ingiusta nei confronti del presidente''.

05:23Russiagate: Trump a Nyt, ‘non sono indagato’

NEW YORK - ''Non sono sotto indagine. Per cosa? Non ho fatto nulla di sbagliato''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, riferendosi alle indagini sul Russiagate.