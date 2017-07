Ultima ora

09:48Calcio: International Champions Cup, Roma-Psg 4-6 ai rigori

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - La Roma ha perso per 6-4 ai rigori contro il Paris Saint-Germain, a Detroit, nell'esordio in International Champions Cup. Al 90' la partita era terminata 1-1. Francesi in vantaggio con l'ex giallorosso Marquinhos al 36', pareggio della Roma al 60' con Sadiq. Dal dischetto hanno segnato Peres, Nainggolan e De Rossi, decisivo l'errore di Gerson. All'inizio, Di Francesco ha mandato in campo un 4-3-3 con Alisson in porta; Peres, Manolas, Juan Jesus e Hector Moreno in difesa; Pellegrini, Gonalons e Strootman a centrocampo; Iturbe, Dzeko e Perotti in attacco. Nella ripresa, molti cambi e in campo Fazio, Castan, Gerson, De Rossi, Nainggolan, Tumminello, Sadiq e Antonucci. Il prossimo impegno della Roma nella competizione sarà martedì (prime ore del 26 in Italia) contro il Tottenham, ad Harrison.

09:29India: autobus in scarpata di 300 metri nel nord, 30 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 20 LUG - Almeno 30 persone sono morte oggi in India e molte altre sono rimaste ferite quando l'autobus su cui viaggiavano nello Stato settentrionale di Himachal Pradesh è precipitato per 300 metri in una scarpata. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Ani. Un portavoce della polizia ha indicato che il veicolo, con a bordo una quarantina di passeggeri, era partito da Solan e doveva raggiungere Reckong Peo nel distretto di Kinaur. Per ragioni non ancora chiarite, ha aggiunto la fonte, l'autista ne ha perso il controllo intorno alle 9 locali attraversando il distretto di Shimla. I soccorritori, giunti sul posto, hanno indicato che molti dei feriti sono in condizioni molto gravi, per cui il bilancio finale delle vittime potrebbe aumentare.

06:44Gerusalemme: Usa a Israele e Giordania, ridurre tensioni

NEW YORK - Gli Stati Uniti sono ''molto preoccupati per le tensioni'' alla Spianata delle Moschee e invita Israele e la Giordania a ''sforzi in buona fede per ridurre le tensioni e trovare una soluzione che assicuri la sicurezza pubblica e del sito mantenendo lo status quo''. Lo afferma la Casa Bianca.

06:40Usa: Trump, McCain e’ stato sempre un combattente

NEW YORK - ''Il senatore John McCain e' sempre stato un combattente. Io e Melania siamo accanto alla sua famiglia''. Lo afferma il presidente Donald Trump, commentando l'annuncio della malattia di McCain, al quale e' stato diagnosticato un tumore al cervello.

06:37Trump avverte procuratore Russiagate, non superi linea rossa

NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump mette in guardia il procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller. In un'intervista al New York Times, Trump afferma: Mueller supererebbe la 'linea rossa' se allargasse le sue indagini sulla situazione finanziaria della famiglia al di la' dei rapporti ipotetici con la Russia. ''Sarebbe una violazione'' dice criticando Mueller, che il presidente aveva incontrato per sostituire James Comey alla guida dell'Fbi prima che venisse nominato procuratore speciale.

05:37Usa: senatore McCain in ospedale, ha tumore al cervello

NEW YORK - Il senatore repubblicano John McCain ha un tumore al cervello e sta valutando le opzioni a disposizione. Lo riferisce lo staff del senatore, ricoverato da alcuni giorni. McCain, veterano della guerra in Vietnam, si e' candidato due volte alla Casa Bianca ed e' considerato il 'cane sciolto' del Senato alla guida della fronda anti-Trump.

05:32Trump a Nyt, con Putin parlato di ‘adozioni’

NEW YORK - Con il presidente russo Vladimir Putin ''abbiamo parlato 15 minuti'', e' stato soprattutto uno scambio di ''convenevoli''. Il colloquio e' stato ''interessante'': i due leader si sono confrontati sulle ''adozioni''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, riferendo del secondo incontro con Putin a margine del G20, emerso 11 giorni dopo il vertice.