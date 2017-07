Ultima ora

11:28Spagna: ‘in notturna’ oggi esumazione resti Salvador Dalì

(ANSA) - MADRID, 20 LUG - E' prevista 'in notturna' oggi l'esumazione dei resti del maestro del surrealismo Salvador Dalì, ordinata da un giudice su richiesta di una donna di 60 anni che afferma di essere sua figlia naturale. L'equipe incaricata dell'esumazione inizierà i lavori dopo le 20 nel Teatro-Museo dedicato al grande artista a Figueres, nella Catalogna del Nord. Le operazioni, dopo la chiusura del museo al pubblico, dureranno circa 5 ore, iniziando con la rimozione della lastra di marmo di 1,5 tonnellate che copre la tomba del pittore, morto il 23 gennaio del 1989. I medici legali devono estrarre dal cadavere del genio del surrealismo, che venne imbalsamato con il formolo dopo la morte, campioni di unghie, denti e midollo, da cui ricaveranno il dna, che verrà confrontato con quello della presunta figlia, Pilar Abel. La donna, originaria di Figueres, sostiene di essere frutto di una relazione clandestina nel 1955 a Cadaques, sulla Costa Brava, fra il pittore e una domestica in una famiglia in vacanze nella zona.

11:26Gerusalemme: timori per preghiera domani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 LUG - Alla luce delle crescenti tensioni fra i palestinesi, cinque battaglioni dell'esercito israeliano resteranno mobilitati domani in Cisgiordania per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza durante le preghiere del venerdì nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Lo ha reso noto l'esercito precisando che per il momento tutte le licenze per quei militari sono annullate. Domattina la situazione sarà nuovamente riesaminata, ha aggiunto un portavoce militare.

11:24Vela: Italia campione del mondo Optimist

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il tredicenne Marco Gradoni si è aggiudicato il titolo mondiale Optimist a Pattaya, Thailandia. L'oro del giovanissimo azzurro, che è originario di Fano ma si allena a Roma con il tecnico Simone Ricci (Tognazzi Marine Village Asd), arriva dopo il quarto posto dello scorso anno in Portogallo, dove aveva già mostrato tutte le sue potenzialità. A Pattaya, Gradoni ha concluso le fasi di qualificazione in testa alla classifica, davanti a 280 concorrenti provenienti da 62 nazioni. Quindi, ha proseguito la fase finale sempre in vetta alla classifica aumentando il suo distacco dagli avversari. Erano 18 anni che l'Italia non vinceva l'oro in questa classe giovanile: l'ultimo era stato quello di Mattia Pressich in Martinica nel '99.

11:23In Italia dalla Romania ex voto rubati in chiesa Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 20 LUG - Sono ritornati in Italia - grazie ai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania e del Nucleo Investigativo di Salerno, in stretta collaborazione con le Autorità rumene - i monili in oro donati nel tempo dai fedeli "ex voto", che erano stati trafugati nella notte del 1 febbraio scorso all'interno della Cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania (Salerno). Già il 21 febbraio scorso, i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, in collaborazione con la Polizia Romena, avevano eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (con relativo mandato di arresto europeo) - emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura - nei confronti di cinque cittadini romeni (2 arrestati in Italia e 3 in Romania), ritenuti gli autori del furto. Nelle settimane successive, erano stati arrestati anche altri tre complici, rintracciati in territorio rumeno e poi trasferiti in Italia insieme agli altri indagati. (ANSA).

11:10Calcio: Di Francesco, ancora tanto da lavorare

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Non ho ancora visto nessuna delle mie idee, ma ci sono voglia di fare e personalità: c'è ancora tanto da lavorare, ma è già qualcosa: quindi avanti così senza pretendere tutto subito". Eusebio Di Francesco commenta così il primo vero test estivo della sua Roma, ieri sera contro il Paris Saint-Germain: a Detroit è finita 1-1 nei tempi regolamentari con rete dell'ex Marquinhos, pareggio di Sadiq e poi sconfitta ai rigori con errore decisivo di Gerson. "Sono soddisfatto della prestazione - spiega il tecnico - La cosa che mi è piaciuta di più è che la squadra è stata sempre corta. C'è stata qualche lettura sbagliata, ma nel secondo tempo potevamo andare in vantaggio. Il risultato comunque ci sta, la partita è stata molto equilibrata. Non dimentichiamo, poi, che a questa squadra mancano ancora tanti elementi". Un paio di essi, i neoacquisti Under e Defrel (impegnato in mattinata con le visite mediche), arriveranno negli Stati Uniti nelle prossime ore assieme al dg Mauro Baldissoni.

11:03Controllore accoltellato: uomo ricercato nel Lodigiano

ANSA - LODI, 20 LUG - Sono in corso nel Lodigiano indagini serrate per cercare di arrivare a fermare l'uomo di colore che ieri mattina ha accoltellato un capotreno a bordo di un regionale all'altezza di S. Stefano Lodigiano. Lo ha precisato il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro, riferendosi a notizie di stampa che parlano di un fermo, ha tenuto a precisare: "Non è stato fermato né arrestato nessuno. Stiamo lavorando giorno e notte per cercare di arrivare al più presto a fermare quest'uomo che riteniamo particolarmente pericoloso".

11:02Esplosione in industria chimica nel Mantovano, 2 feriti

(ANSA) - MANTOVA, 20 LUG - Forte esplosione questa mattina, poco dopo le 7, alla Chimica Pomponesco, industria alle porte dell'omonimo comune del Basso mantovano. Per cause in via di accertamento un serbatoio di azoto è deflagrato. Due operai sono rimasti feriti in modo non grave. Sono stati soccorsi dai medici del 118 e ricoverati all'ospedale di Oglio Po. Ingenti i danni provocati ad un capannone. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Mantova e di Viadana. Per il momento non vi sarebbero problemi di natura di inquinamento ambientale. I residenti della zona hanno parlato di un boato che ha fatto pensare subito ad una scossa di terremoto.