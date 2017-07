Ultima ora

14:33Nuoto: Pellegrini, nella mia testa addio alle gare lontano

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Il mio addio alle gare è lontano; se non altro, lo è nella mia testa. Lo assicura Federica Pellegrini in un'intervista con il settimanale "Grazia" di cui è stata fornita un'anticipazione. La campionessa del nuoto azzurro, fra pochi giorni ai Mondiali a Budapest, fa capire di essere in ottima condizione, soprattutto mentale. "Un recente sondaggio - ricorda la 28enne veneta - mi ha accostato a Valentino Rossi come modello seguito dagli italiani: vuol dire che sono ancora una fonte d'ispirazione. La rottura con Filippo (Magnini, ndr)? Ho preso tempo, ho guadagnato spazi e incamerato energia. Sono concentrata su me stessa e questo mi aiuta nel lavoro. Per ora, va bene così". L'età avanza, ma non sembra preoccuparla. "Sono ancora l'unica nuotatrice ad aver conquistato sei podi consecutivi ai Mondiali - sottolinea - Le generazioni passano, ma continuare ad esserci è una soddisfazione. Quest'anno, poi, le gare sono incerte, soprattutto i 200 stile. E in questa fase della mia carriera, ciò basta a stimolarmi".

14:31Roma: esclusa mafia, Carminati condannato a 20 anni

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il tribunale di Roma ha condannato Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, presunti capi di 'Mafia capitale' rispettivamente a 20 e 19 anni di reclusione. Cade l'accusa di associazione mafiosa e per questo motivo le pene sono state inferiori alle richieste del pm. L'ex capogruppo del Pdl in Comune, Luca Gramazio, è stato condannato a 11 anni. Per l'ex capo dell'assemblea capitolina Mirko Coratti (Pd) la corte ha deciso una pena di 6 anni di reclusione. Luca Odevaine, ex responsabile del tavolo per i migranti, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi. Undici anni per il presunto braccio destro di Carminati, Ricardo Brugia, 10 per l'ex Ad di Ama Franco Panzironi. Rispetto alle richieste della Procura, in tutto 5 secoli di carcere, i giudici della decima Corte presieduta da Rosanna Ianniello hanno inflitto oltre 250 anni di carcere, dimezzando di fatto le pene. Buzzi e Carminati hanno assistito alla sentenza in video dalle carceri di Tolmezzo e Parma in cui si trovano al 41 bis, il regime duro per i mafiosi.

14:30Calcio: Spalletti, mercato finora non facile

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Perisic gioca, perché non ha disputato le amichevoli nel ritiro di Riscone di Brunico". Lo annuncia l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della partita contro lo Schalke 04, prima sfida della tournée in Cina. "Non cambierò tutta la squadra all'intervallo, inizierò a dare più minuti nelle gambe ai ragazzi", spiega il tecnico come riportato sul profilo Twitter del club. L'Inter oltre allo Schalke affronterà anche il Lione, il Bayern Monaco e il Chelsea: quattro partite in poco più di una settimana. "È una tournée che c'impegna sotto l'aspetto psicofisico - spiega Spalletti - Giocare con squadre forti serve sempre. Anche se può essere rischioso a livello tecnico. M'interessa la personalità dei miei ragazzi. Il mercato? Finora non è stato facile, ma sono soddisfatto dell'impegno dei direttori. Non dobbiamo fare le cose in fretta - ribadisce ancora una volta l'allenatore - perché abbiamo una rosa di qualità".

14:24Calcio: Juve vola in America, sabato sfida al Barcellona

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Juventus in volo verso New York, dove sabato è prevista la partita contro il Barcellona, primo impegno della tournee americana. A bordo del charter bianconero, partito intorno a mezzogiorno dall'aeroporto di Caselle 31 giocatori, tra i quali anche i nuovi acquisti De Sciglio, Szczesny e Douglas Costa. Dopo l'amichevole col Barcellona, in programma quelle contro il Paris Saint-Germain, a Miami il 26 luglio, e a Boston contro la Roma il 30 luglio. L'arrivo a New York è previsto per le 21 di questa sera, ora italiana.

14:24Palazzo a fuoco ad Alghero, evacuati restano ancora fuori

(ANSA) - ALGHERO, 20 LUG - Potrebbero essere più lievi di quanto temuto i danni strutturali provocati dall'incendio divampato la notte tra il 18 e 19 luglio nel palazzo di via Vittorio Emanuele, ad Alghero. Nel frattempo i 140 sfollati hanno dormito fuori casa, tra il convitto di via Tarragona, messo a disposizione dal Comune tramite l'Istituto alberghiero, e le abitazioni di parenti e amici, ma è escluso che già oggi o nei prossimi giorni le 49 famiglie fatte evacuare possano tornare nei propri appartamenti. Le fiamme hanno letteralmente raso al suolo il deposito sotto il piano stradale e l'emporio di "Risparmio Casa", l'attività commerciale che occupa i 5mila metri quadri al pian terreno, distrutti per via del calore sprigionato dal rogo. Le indagini, coordinate per la Procura di Sassari dai magistrati Paolo Piras e Maria Paola Asara e affidate ai carabinieri della stazione di Alghero, sono iniziate solo nella tarda mattinata odierna, dopo che la temperatura interna all'edificio si è abbassata. Per diverse ore il calore era così alto da impedire qualsiasi intervento, solo questa mattina è stato possibile un primo sopralluogo dei militari con i vigili del fuoco e la Protezione civile. Nel frattempo, gli inquilini di via Vittorio Emanuele hanno deciso di costituirsi in comitato per tutelarsi e chiedere eventuali danni patiti a causa del rogo. Le forze della Protezione civile sono riunite in Comune per fare il punto della situazione. (ANSA).

14:20Ius soli: Brunetta, gamba tesa Boldrini-Grasso in dibattito

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "IusSoli @lauraboldrini prima e @PietroGrasso poi entrano a gamba tesa su dibattito politico. Da cariche dello Stato dovrebbero astenersi". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

13:57Calcio: Juve ufficializza De Sciglio, al Milan 12 mln euro

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Mattia De Sciglio è un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato sul proprio sito internet l'acquisto a titolo definitivo del terzino destro classe 1992 dal Milan. Ai rossoneri vanno 12 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, a cui potrebbero aggiungersi 500 mila euro al maturare di determinate condizioni. Con i bianconeri, il calciatore, 136 presenze in rossonero, ha sottoscritto un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2022. Nel suo palmares due Supercoppe Italiane.