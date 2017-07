Ultima ora

20:38Calcio: Crotone, Stoian in campo 80 giorni

(ANSA) - CROTONE, 20 LUG - Ottanta giorni dopo il malore che ne aveva causato il ricovero d'urgenza in ospedale, Adrian Stoian, attaccante romeno del Crotone, è tornato ad allenarsi con i compagni. Il giocatore si è messo al lavoro nel ritiro di Moccone di Spezzano della Sila (Cosenza), per recuperare la forma ed essere al più presto pronto per tornare in campo. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, Stoian, infatti, ha raggiunto oggi i compagni di squadra in ritiro ed è sceso in campo insieme al viceallenatore, Emanuele Cacicia, per sostenere il primo allenamento della nuova stagione. Stoian, nei primi giorni, seguirà un programma di lavoro personalizzato e successivamente si aggregherà al gruppo. Il giocatore era stato portato in ospedale a Crotone il 30 aprile, dopo la partita casalinga contro il Milan, ed era rimasto ricoverato fino a maggio, assistendo ai match del Crotone dalle finestre dell'ospedale, che sorge accanto allo stadio Ezio Scida.

20:36Calcio: Ferrero “Schick sta benissimo, lo venderò al doppio”

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Su Patrik dico che è importante la sua salute e lui sta benissimo". Così il presidente della Samp, Massimo Ferrero, sull'attaccante ceco Schick. Il n. 1 del club doriano, a margine di un evento a Roma nel Centro sportivo Onesti, ha ricordato che la Samp ha concluso "il campionato col ragazzo che, dopo è andato a fare l'Europeo Under 21, giocando anche contro l'Italia. La Juve gli ha fatto prendere un aereo, ha fatto accertamenti medici, quindi lo ha ripreso, impacchettato dopo sei ore di visite e mandato via. Dopo due giorni ha giocato contro la Danimarca. Il ragazzo sta benissimo perché, se stava male, lo dicevano". "Se la Juve ci ha ripensato? Non lo so, non sto nella loro testa. So che Schick è mio, ci sono squadre che lo vogliono e sto pensando di tenermelo, perché ora che non lo hanno comprato a quelle cifre importanti lo compreranno al doppio. L'Inter è una possibilità - ha ammesso -. Non faccio guerre, la Samp non ha bisogno di soldi. Non mi metto a discutere con la Juve, se ci ripensa basta dirlo".

20:16Incendio Londra: funerali Marco, in mille a San Stino

(ANSA) - SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA), 20 LUG - Lutto cittadino, negozi e bar chiusi oggi a San Stino di Livenza (Venezia) per il funerale di Marco Gottardi, il giovane morto un mese fa nel rogo della Grenfel Tower a Londra, al quale hanno preso parte un migliaio di persone. Il giorno dopo l'ultimo saluto alla fidanzata Gloria Trevisan, amici e parenti - e il governatore del Veneto Luca Zaia - si sono stretti attorno ai genitori del giovane architetto. Al termine delle esequie, il loro toccante messaggio: "Rimarrete per sempre nei nostri cuori. Sarete i nostri angeli custodi, con la vostra luce illuminerete la nostra vita. Vi ameremo per sempre".

20:14Sardegna: assessore Urbanistica, nessuna cementificazione

(ANSA) - CAGLIARI, 20 LUG - Nessuna cementificazione, "nessuna liberalizzazione delle 'lottizzazioni sul mare', di incrementi consentiti alle seconde case, di milioni di metri cubi in arrivo". Un disegno di legge che, invece, contempera "le esigenze della tutela ambientale e della sostenibilità sociale ed economica, tenendo conto delle legittime aspettative delle comunità locali che non possono accontentarsi della contemplazione dei luoghi". Così, con una lettera aperta, l'assessore dell'Urbanistica della Regione Sardegna, Cristiano Erriu, scrive al direttore del settimanale L'Espresso, Tommaso Cerno, in merito al servizio dal titolo 'Cemento mori' che sta suscitando un ampio dibattito nel Pd. La lettera di Erriu, infatti, segue quella del segretario del Pd sardo Giuseppe Luigi Cucca, che aveva chiarito: "nessuna azione criminale sull'ambiente e sul paesaggio, ma il tentativo di riportare ordine in una materia complessa". Ma segue anche la convocazione del governatore Francesco Pigliaru, da parte del Pd, al Senato. Erriu spera che quello che definisce "attacco sensazionalistico", "sia solo il frutto di superficiale disinformazione", descrivendo il ddl della Giunta come un "insieme di norme virtuose, orientate alla riduzione reale e operativa del consumo di suolo, alla stretta relazione della disciplina per le aree rurali con la vocazione agricola dei suoli, alla velocizzazione della complessa procedura di approvazione dei Piani Urbanistici, alla rigida normativa di valutazione degli investimenti secondo gli indirizzi delle Nazioni Unite". Nel frattempo non si placano le polemiche: sei componenti su 10 della segreteria regionale attaccano l'ex segretario ed europarlamentare Renato Soru, paventando un "danno al Pd sardo sul piano dell'immagine nazionale, per le dichiarazioni, incoerenti e prive di fondamento rilasciate" rilasciate al settimanale. (ANSA).

20:13Calcio: Europei, l’Italdonne si gioca tutto con la Germania

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'ultima opportunità per rimanere in corsa nell'Europeo di calcio in Olanda, l'Italdonne se la giocherà domani a Tilburg (alle 20,45), contro la Germania, attualmente seconda nel ranking Fifa e oro alle ultime Olimpiadi. Impresa difficile, per le azzurre, che hanno iniziato il cammino con una sconfitta contro la Russia (2-1) e, dopo la Germania, dovranno affrontare anche la Svezia, argento a Rio. Esame di maturità per il gruppo di Antonio Cabrini che, proprio dalle tedesche, è stato eliminato ai quarti nell'ultimo Europeo. "Dobbiamo scendere in campo - sottolinea il selezionatore - con l'atteggiamento giusto, diverso da quello del primo tempo contro la Russia. Voglio la squadra che ho visto nella ripresa, con carattere e personalità, mi aspetto una grande prestazione. All'inizio le percentuali sono sempre alla pari: loro sono le campionesse in carica e non si discutono, ma partiamo al 50 per cento, poi la forza si vedrà in campo".(ANSA).

20:10Cavalli taroccati, a processo 3 fantini del Palio di Siena

(ANSA) - SIENA, 20 LUG - Tre fantini del Palio di Siena ed un veterinario di Viterbo saranno processati per maltrattamento di animali, falso ideologico e violazione dei sigilli. Lo ha stabilito il gup Roberta Malavasi. Prima udienza il prossimo 23 novembre. Per la procura gli imputati avrebbero sostituito i microchip ad alcuni cavalli per 'camuffarli' da mezzosangue così da eludere il regolamento sull'iscrizione degli animali all'albo del Comune di Siena che dà accesso al Palio. L'accusa riguarda anche la somministrazione ad alcuni cavalli di un cocktail di farmaci, per lo più antinfiammatori e antidolorifici, per mantenere il loro sangue al di sotto della soglia di rilevanza. I fatti risalgono al 2015 e riguardano presunti maltrattamenti a cavalli durante fasi di addestramento in vista del Palio di Siena, a cui peraltro questi esemplari non hanno mai partecipato. I fantini coinvolti sono Luigi Bruschelli detto Trecciolino, più volte vincitore in piazza del Campo, Enrico Bruschelli e Sebastiano Murtas.

20:06Residuato bellico vicino centro accoglienza, neutralizzato

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Questa mattina gli artificieri del 32.mo reggimento Genio Guastatori Alpini dell'Esercito Italiano hanno neutralizzato, a Genova, una bomba d'aereo americana da 100 libbre della seconda guerra mondiale. La bomba, tipo AN-M30 e contenente circa 40 kg di esplosivo, è stata trovata in un terreno del centro di accoglienza della Caritas in via Coronata durante l'esecuzione di lavori di manutenzione. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza svolte dagli artificieri militari, la bomba è stata trasportata nella cava di via Chiaravagna dove è stata distrutta. Le operazioni di bonifica, rese possibili grazie alle disposizioni della Prefettura di Genova in coordinamento con la Protezione Civile, hanno previsto il blocco del sorvolo e del traffico veicolare nei pressi dell'area interessata. Gli artificieri del 32.mo, che dipendono dalla Brigata Alpina Taurinense, vantano una preziosa esperienza, maturata in Italia e anche in missioni all'estero, nell'affrontare emergenze di questo tipo. Nel solo 2016 hanno effettuato 128 interventi, rendendo inoffensivi oltre 750 residuati bellici inesplosi nel territorio del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. A fianco della propria attività prettamente militare il 32.mo reggimento Genio interviene, quando richiesto, in attività a supporto della popolazione in caso di calamità, come nel basso Piemonte lo scorso novembre, e in Abruzzo a seguito delle eccezionali nevicate. (ANSA).