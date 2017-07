Pubblicato il 20 luglio 2017 da ansa

ROMA. – Rapporti sempre tesi tra il M5s e l’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, bersaglio preferito delle invettive pentastellate. E’ bastato un articolo di un quotidiano che puntava l’indice sulle presunte vacanze dorate “a spese dei contribuenti” per scatenare un nuovo attacco dei parlamentari del Movimento. Che questa volta rischia di finire però in Tribunale.

“L’ex presidente Napolitano si gode le vacanze dorate in Trentino-Alto Adige, scortato dalla solita schiera di agenti di sicurezza e dai rinforzi inviati dalla Questura di Bolzano. Il soggiorno blindato di Re Giorgio, con tanto di volo blu e hotel di lusso, è uno scandalo insopportabile a spese degli onesti contribuenti” scrive in un post pubblicato dal blog di Beppe Grillo il deputato M5s Riccardo Fraccaro. Anche la senatrice M5s Paola Taverna ha pubblicato un post in cui se la prende con l’ex Capo dello Stato definendolo “Nababbolitano”.

Pronta la replica: “il Presidente Emerito Giorgio Napolitano ha sempre pagato di persona, anche negli anni dei suoi mandati presidenziali, le spese delle vacanze trascorse da lui e dai suoi famigliari in alberghi privati, e che egli si riserva di valutare il ricorso alle vie legali contro chi non tenesse conto di questo chiarimento e dei fatti reali” rende noto il portavoce del senatore a vita.

Anche il Pd lo difende: “Gli attacchi al Presidente Napolitano sul blog di Grillo sono insulti gratuiti. Come ha già precisato le spese per le vacanze, ora come durante la presidenza, sono a suo carico. Quelle per la sicurezza sono costi della vita democratica. Grillo e Fraccaro se ne facciano una ragione. Non su tutto si può fare demagogia: per esempio sarebbe bene e responsabile tenere fuori chi accettò di guidare il paese in uno dei momenti più delicati” afferma Ettore Rosato, presidente deputati Pd.

E dato che le vacanze del Presidente si svolgono in Trentino Alto Adige, anche gli ‘ospiti’ istituzionali intervengono. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher si dice orgoglioso che il presidente emerito “sia ospite di questa terra” e condanna “le polemiche e le illazioni delle ultime ore che ledono il diritto alla riservatezza di ogni cittadino”.

Karl Zeller, presidente del Gruppo per l’Autonomie-Psi-Maie del Senato si dice preoccupato per il “ricorso deliberato e spregiudicato dei Cinque Stelle al falso” mentre parla di “disonestà politica ed intellettuale dei 5 Stelle” anche Vittorio Fravezzi dell’Upt e segretario di presidenza per il Gruppo autonomie al Senato.

(di Francesca Chiri/ANSA)