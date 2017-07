Ultima ora

09:52Gerusalemme: Abu Mazen convoca vertici Olp e Fatah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 LUG - Una riunione urgente dei vertici dell'Olp e di al-Fatah e' stata convocata oggi a Ramallah (Cisgiordania) dal presidente palestinese Abu Mazen per discutere la "pericolosa escalation israeliana alla moschea al-Aqsa'". Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa secondo cui il presidente palestinese chiede la rimozione immediata dei metal detector installati da Israele presso la Spianata delle Moschee. Abu Mazen e' stato costretto ad abbreviare una visita ufficiale in Cina per seguire da vicino l'evolversi della crisi a Gerusalemme. Ieri ha contattato diversi dirigenti stranieri, fra cui il presidente turco Recep Tayyp Erdogan.

09:47Terremoti: Kos, scosse di assestamento in Grecia e Turchia

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Diverse scosse di assestamento sono state registrate in Grecia e Turchia dopo il sisma di magnitudo 6.7 che ha colpito l'isola di Kos. Lo riferisce l'Agenzia turca per le emergenze e i disastri precisando che alcune di queste erano di magnitudo 4 e oltre.

09:36Gli italiani a Kos, raccontano sisma su Twitter

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Sono a Kos dove c'è stato il terremoto, stavo dormendo e mi ha svegliata, ha cominciato a tremare tutto e poi continuavano a esserci scosse". Così, 'Clace 112', una turista italiana in vacanza sull'isola greca colpita dal sisma di magnitudo 6.7 ha raccontato su Twitter i momenti di paura vissuti questa notte. "Nottataccia qua a Kos dopo il #terremoto avvenuto nelle acque turche. Si susseguono tante scosse di media intensità", racconta Angelo Di Maria, un altro italiano in vacanza. "Forte scossa di terremoto a Kos, il nostro albergo non ha subito danni! Al momento non abbiamo notizie di quello che è successo", twitta Angela Bagnoli. Kos non è tra le mete preferite dagli italiani che di solito scelgono altre isole della Grecia per le loro vacanze. E', invece, molte frequentata da turisti britannici, tedeschi e russi.

09:24Voto scambio: arrestati consigliere ed ex sindaco Amantea

(ANSA) - AMANTEA (COSENZA), 21 LUG - L'ex sindaco di Amantea e già consigliere regionale Franco La Rupa, 61 anni ed un consigliere di maggioranza allo stesso Comune, Marcello Socievole (53), sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza per voto di scambio e tentata estorsione e, il consigliere, per tentata violenza privata. Dalle indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Paola Pierpaolo Bruni e dal pm Anna Chiara Fasano, sarebbe emerso come i due, nella campagna elettorale del giugno scorso, avrebbero fatto pressioni - Socievole quale candidato e La Rupa come sostenitore - nei confronti di un uomo per indurre la fidanzata e la sua famiglia a votare per Socievole minacciandolo che altrimenti alla ragazza non sarebbe stato rinnovato il contratto a termine in una scuola materna gestita dal comune tramite una coop. Socievole è accusato anche di aver prospettato l'avvio di una ingiusta azione giudiziaria per impedire la diffusione di una registrazione del colloquio con le minacce.

09:14Terremoti: Kos, le due vittime sono turisti

(ANSA) - ATENE, 21 LUG - Le almeno due vittime del terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito questa notte l'isola di Kos sono due turisti. Lo ha detto il sindaco dell'isola Giorgos Kyritsis. I due sono un turco e uno svedese e sono rimasti uccisi dal crollo del tetto del bar nel quale si trovavano al momento della scossa.

09:12Agguato nel Napoletano: ucciso 22enne, era vicino a clan

(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Un uomo di 22 anni, la scorsa notte, è stato ucciso in un agguato a Giugliano, in provincia di Napoli. Si tratta di Enis Mahmoudi, già noto alle forze dell'ordine e considerato dagli inquirenti vicino al clan dei Paparella. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Giugliano e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, l'uomo dopo le due è stato raggiunto, in via Colonne, da tre colpi di arma da fuoco ed è morto sul colpo. (ANSA).

08:06Wp, legali Trump studiano come minare l’inchiesta Russiagate

(ANSA) - WASHINGTON, 21 LUG - Alcuni degli avvocati che assistono il presidente Donald Trump stanno esplorando modi per limitare o minare l'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sul cosiddetto 'Russiagate', nel tentativo di montare il caso su quanto presumono costituisca conflitto di interesse. Lo scrive il Washington Post citando fonti informate, secondo cui inoltre i legali di Trump stanno esaminando i termini della facolta' del presidente di concedere amnistia. Per il New York Times componenti della squadra del presidente, tra avvocati e collaboratori, stanno passando al setaccio il vissuto professionale e politico degli investigatori che collaborano con il procuratore speciale.