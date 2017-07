Ultima ora

12:00Terrorismo: Comune Sesto riceve fattura deposito salma Amri

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Siamo alla follia, quella che per oltre sei mesi era un'ipotesi assurda e irrealizzabile in Italia è incredibilmente diventata realtà. I miei uffici mi hanno appena mostrato la fattura del Comune di Milano, pari a un importo di 2.160,18 euro, con la quale viene chiesto all'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni (Milano) di pagare le spese di 'deposito salma' del terrorista Anis Amri, autore della strage di Berlino. A scanso di equivoci dico subito che mi opporrò con ogni mezzo a questa vergognosa e offensiva richiesta e che i soldi dei miei cittadini mai saranno utilizzati per far fronte a questa richiesta". Lo ha detto Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, comune in cui lo scorso 23 dicembre due poliziotti del Commissariato cittadino uccisero Anis Amri, il terrorista tunisino autore della strage di Berlino, che ha scritto al premier Gentiloni e al Ministro Alfano. La salma di Amri sarebbe giunta in Tunisia il 30 giugno scorso, dopo una lunga permanenza in obitorio.

11:52Calcio: Bonucci ‘grazie Kessie per 19,uniti per impossibile’

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Franck Kessie ha ceduto la maglia numero 19 a Leonardo Bonucci e dovrebbe aver optato per la 79: la chiusura del piccolo caso diplomatico fra due nuovi acquisti del Milan l'ha raccontata lo stesso ex difensore della Juventus, presentato sul social network cinese Weibo. "È stato creato qualcosa che va oltre la realtà - ha minimizzato Bonucci dalla Cina -. Sono entrato in punta di piedi nello spogliatoio e ieri con Franck ci siamo accordati sulla scelta del numero. Lo ringrazio perché è un ragazzo sensibile e intelligente, un grande investimento perché potrà dare tanto al Milan. Mi ha lasciato gentilmente il 19 e per me è importante continuare la mia strada con un numero su cui ho fatto affidamento nei momenti difficili della mia carriera e della mia vita personale. Da qui si capisce la voglia di andare avanti insieme verso un unico obiettivo, arrivare a quell'impossibile che tutti vogliono".

11:51Trump: ‘La First Lady del Giappone non parla inglese’

(ANSA) - WASHINGTON, 21 LUG - In una lunga intervista concessa al New York Times, Donald Trump parla tra le altre cose della cena dei leader al G20 in Germania raccontando che era seduto accanto alla first lady giapponese, Akie Abe, la quale - dice - pero' non parla inglese, "nemmeno 'hello'". Pero' poi spunta un video in cui la signora Abe invece parla in inglese in una occasione ufficiale. Legge, ma se la cava. E allora monta (e circola rapidamente in rete, naturalmente) il sospetto che ad Amburgo, seduta a cena accanto a Trump per un'ora e mezza, la moglie del premier giapponese Shinzo Abe abbia preferito non proferire parola. I piu' maligni sostengono che cosi' facendo abbia snobbato il presidente Usa, altri ipotizzano una scelta di 'opportunita' diplomatica' per non dire nulla di piu' del dovuto. Cosi' il mistero si infittisce al punto che il Washington Post decide di sguinzagliare i suoi reporter per chiedere a giornalisti giapponesi e esperti del Sol Levante informazioni sul livello dell'inglese parlato dalla signora Abe.

11:49Calcio:Fiorentina, Renzi’se posso dare una mano, volentieri’

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - "E' un momento delicato per Firenze e la Fiorentina. Io non ho alcun ruolo com'e' noto; ma se posso dare una mano, molto volentieri. Diciamo così, in modo molto diplomatico". Lo ha detto in diretta su Lady Radio il segretario del Pd Matteo Renzi, rispondendo a chi gli chiedeva se potesse fare qualcosa riguardo la difficile situazione della società viola.

11:41Avvocatessa accoltellata:operata ad addome è in rianimazione

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Si trova nel Reparto di Rianimazione in gravi condizioni l'avvocatessa milanese aggredita ieri sera nel suo studio da un uomo che dopo averla accoltellata è fuggito ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine. La donna, Paola Marioni, di 57 anni, è stata sottoposta a un'operazione chirurgica per ridurre le lesioni addominali, ma non è ancora stata dichiarata fuori pericolo. La Squadra mobile, che svolge le indagini sul tentato omicidio, è in attesa delle valutazioni dei medici sul suo stato di salute. Intanto prosegue la caccia all'uomo, dato che sarebbe stata la sessa donna ferita, mentre veniva soccorsa, a fornire il nome del presunto assalitore. La Scientifica intanto cerca telecamere da cui trarre eventuali immagini da visionare, mentre alo stato non risulta che ci siano testimoni diretti del fatto.

11:22Alto Adige, nuove polemiche per cartelli di montagna

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - In Alto Adige i cartelli di montagna non trovano pace: dopo le lunghe ed estenuanti polemiche sull'utilizzo dei toponimi italiani lungo i sentieri, ora l'opinione pubblica si divide sull'utilizzo di cartelli in metallo che fino ad ora sono stati un tabù a sud del Brennero. Mentre Austria, Germania e Svizzera da tempo hanno optato per la segnaletica in alluminio, l'Alto Adige finora è rimasto fedele a quelli in legno, considerati più belli ed ecologici. Ora però il comune di Selva dei Mulini ha fatto da apripista, istallando per la prima volta cartelli in metallo, suscitando aspre polemiche che da giorni occupano la stampa locale. "Ormai solo l'Alto Adige scrive su legno", titola oggi in apertura il Dolomiten. Il senatore Hans Berger si schiera per i cartelli gialli in metallo: sono meglio visibili, inoltre possono contenere più informazioni, come per esempio il grado di difficoltà del sentiero. Il dibattito è destinato a durare.

11:13Omicidio nel Salernitano, ucciso infermiere 53enne

(ANSA) - SALERNO, 21 LUG - Un uomo di 53 anni, Maurizio Fortino, è stato accoltellato, ieri sera, in un'abitazione di Nocera Inferiore nel Salernitano per motivi passionali. Nella nottata i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato un pregiudicato 42enne nocerino, sorpreso per le vie del centro cittadino dopo aver accoltellato l'uomo, un infermiere dell'ospedale Umberto I. Alla base dell'aggressione motivi personali, riconducibili alla sfera sentimentale. La vittima, raggiunta da un fendente alla schiena, colpo che ha perforato il polmone sinistro, ha cercato di raggiungere l'ospedale, aiutato anche da alcuni passanti, ma è deceduta in seguito alla forte perdita di sangue causata dalla ferita.