13:52Mafia Roma: Speranza (Mdp), massacrarono sindaco Marino

(ANSA) - POTENZA, 21 LUG - "Le sentenze si rispettano sempre", ma "c'è un giudizio politico che riguarda la gestione della 'vicenda Roma', ovvero il fatto che una persona perbene, un sindaco eletto da quella comunità come Ignazio Marino, è stato prima massacrato politicamente intorno a questa vicenda, e poi mandato a casa. Di questo, al di là e al di fuori dalla vicenda giudiziaria, c'è chi deve rispondere sul piano politico, e non si può più nascondere". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Articolo 1-Mdp, Roberto Speranza, a Potenza a margine dell'inaugurazione della sede regionale del movimento. "Non sono - ha aggiunto Speranza - tra quelli che si divertono a giudicare le sentenze, e ho un totale rispetto per il ruolo della magistratura, e per ciò che è stato fatto".

13:52Calcio: Barca-Betis e Deportivo-Real Madrid aprono la Liga

(ANSA) - MADRID, 21 LUG - Barcellona contro Betis Siviglia e Deportivo La Coruna contro Real Madrid: cosi le due corazzate dal calcio spagnolo inizieranno il campionato 2017/18. La prima giornata della Liga si disputerà fra il 18 e il 21 agosto. Il calendario della nuova stagione è stato sorteggiato stamattina, con due giorni di ritardo dopo l'arresto martedì del presidente della Federcalcio spagnola Angel Maria Villar e del figlio Gorka, accusati di corruzione. Nella prima giornata, inoltre, il neopromosso Girona riceverà l'Atletico di Madrid, terza corazzata del campionato spagnolo.

13:49Finte vendite di ville in Costa Smeralda, truffa da 11 mln

(ANSA) - OLBIA, 21 LUG - Simulavano la vendita di immobili di pregio in Costa Smeralda per ricavare vantaggi fiscali milionari. Gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Gdf di Sassari, guidati dal comandante Marco Sabatini, hanno stroncato l'attività della società Strike di Arzachena, che si occupa di intermediazioni immobiliari e avrebbe frodato il fisco per 11 milioni di euro attraverso fatture false e crediti Iva inesistenti. Si tratta di una delle più grosse frodi fiscali scoperte dalle Fiamme Gialle di Sassari. In base alle indagini coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, l'azienda, una S.r.l. con sede in via Aldo Moro, ha emesso fatture false attraverso finte vendite di beni immobiliari di lusso, grazie a preliminari di vendita, per poter scaricare ingenti somme di Iva anche sotto forma di compensazione. In particolare la guardia di finanza di Sassari ha scoperto la vendita fittizia di una villa a Porto Cervo per un valore di circa 11 milioni di euro. L'immobile in realtà non era in vendita e apparteneva ad un proprietario ignaro di tutta la vicenda. La Gdf ha perquisito e acquisito documenti nello studio tecnico commerciale sede della società che ha emesso le fatture e anche nelle sedi delle società utilizzatrici delle fatturazioni per operazioni inesistenti, tutte con sede in Lombardia. A capo della frode era l'amministratore della Strike, un uomo di Rovato (Brescia) che è stato denunciato per emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato che prevede una condanna penale da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di 6 anni. Analoghe denunce sono state disposte per i destinatari delle false fatturazioni che si trovano tutti in Lombardia. (ANSA).

13:47Diritti tv calcio: Riesame ‘disintegra’ accuse

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - La "disintegrazione delle ipotesi accusatorie" dei reati contestati, tra cui la presunta turbativa d'asta, finisce "per rendere evanescente qualsiasi considerazione sull'esistenza di un'associazione per delinquere". Lo scrive il Riesame di Milano che ha confermato il no all'arresto di 2 ex manager di Infront e di un terzo indagato nell'inchiesta sull'assegnazione dei diritti tv del calcio della primavera 2015. Negli atti dei pm era spuntato anche il nome dell'ex ad del Milan Adriano Galliani, mai formalmente indagato.

13:46Diritti tv: Riesame conferma, no arresto ex manager Infront

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - No all'arresto di due ex manager di Infront e di un terzo indagato nell'inchiesta sull'assegnazione dei diritti tv del calcio, avvenuta nella primavera 2015. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto l'atto di impugnazione della Procura contro il rigetto della richiesta di arresti già stabilito dal gip per Marco Bogarelli e Giuseppe Ciocchetti, rispettivamente ex presidente ed ex dg di Infront, e per Riccardo Silva, patron della società Mp&Silva leader della distribuzione a livello mondiale dei diritti tv. La Procura, nel reiterare l'istanza, aveva criticato il provvedimento con cui il giudice Manuela Accurso Tagano, lo scorso aprile, aveva negato gli arresti sostenendo tra l'altro che gli indagati non avrebbero fatto parte di un'associazione per delinquere, ma al massimo di una "lobby" e che le gare non avevano la natura pubblicistica ma erano "licitazioni" private. I difensori degli indagati avevano chiesto di respingere il ricorso della Procura e il Riesame ha dato loro ragione.

13:43Incendi: fiamme nel Senese, 120 persone evacuate

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Un grave incendio è divampato stamani verso le 10 in località San Martino nel comune di Piancastagnaio (Siena). Le fiamme stanno lambendo il centro abitato e soprattutto si teme per la presenza di alcuni bomboloni di gpl di servizio alle abitazioni. E' scattato pertanto l'ordine di evacuazione per circa 120 persone. Sul posto, informa la Regione Toscana, stanno intervenendo 4 elicotteri della flotta regionale e diverse squadre a terra di volontari e Vigili del fuoco. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha fatto richiesta di due Canadair: per adesso la Protezione civile nazionale ne ha messo a disposizione uno. Il fronte del fuoco è al momento sui 400 metri ma è in espansione.

13:39Scherma: Mondiali, fioretto, azzurre subito ok

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Avanzano compatte le quattro fiorettiste azzurre. Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi e Camilla Mancini hanno infatti vinto il match d'esordio del tabellone principale, approdano al turno delle 32. La Errigo ha superato la cinese Peilin Wu col punteggio di 15-4. Alice Volpi invece ha avuto ragione della sudcoreana Mina Kim per 15-7 mentre la Batini ha sconfitto per 15-9 l'atleta di Hong Kong, Areta Lee. Esordio vincente anche per Camilla Mancini che, dopo le qualificazioni svoltesi mercoledì, ha affrontato e superato 15-14 la beniamina di casa, la tedesca Carolin Golubytskyi.