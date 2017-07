Ultima ora

17:23Putin, ‘vita, amore e libertà i miei tre valori chiave’ (2)

(ANSA) - MOSCA, 21 LUG - "Penso di essere una persona normale. Ma, naturalmente, il mio lavoro non può essere definito ordinario a causa di certe specificità" e perché "ha un certo livello di stress: morale, psicologico e fisico", ha proseguito Putin. "Organizzo la mia agenda - ha detto ancora - in modo da avere tempo per ascoltare musica, fare sport, sentire gli amici". (ANSA)

17:21Calcio: il Leicester su Iheanacho libera Mahrez per la Roma

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il Leicester piomba su Kelechi Iheanacho, la stellina nigeriana del Manchester City. Lo riporta il Mirror, secondo cui l'operazione verrebbe perfezionata sulla base di 25 milioni di sterline (una trentina di milioni di euro) e i citizens si sarebbero comunque garantiti un diritto di riacquisto. Sul giocatore c'era da tempo anche il Monaco (che lo vedeva come possibile sostituto di Mbappè) arrivato a offrirgli un ingaggio di 4,4 milioni di sterline l'anno. Inutilmente, dato che il classe '96 (per lui 21 gol in 64 partite col City in tre stagioni) ha preferito restare in Premier, anche se in un'altra squadra dato che al City è chiuso da Aguero e Gabriel Jesus. L'eventuale trasferimento di Iheanacho al Leicester potrebbe a questo punto accelerare l'uscita di Mahrez dalle 'Foxes' sul quale, come ha confermato il tecnico Craig Shakespeare, c'è la Roma.

17:19Governo: Sottosegretario Cassano si dimette

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il senatore di Ap Massimo Cassano, annuncia le proprie dimissioni, "a far data da oggi" dall' incarico di Sottosegretario al Lavoro del Governo. Lo comunica il parlamentare pugliese con una nota.

17:16Gerusalemme: terzo palestinese ucciso

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 LUG - Un terzo palestinese e' stato ucciso negli incidenti odierni a Gerusalemme est. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Maan secondo cui il giovane e' stato colpito al petto da un proiettile israeliano nel rione di Abu Dis. Stasera, aggiunge Maan, il presidente palestinese Abu Mazen parlera' alla Nazione.

17:06Maltempo: Protezione civile, in arrivo temporali al nord

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Un avviso di avverse condizioni meteo è stato emesso dal Dipartimento della Protezione civile, che prevede dal pomeriggio di oggi temporali al nord, in particolare su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Bolzano e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi e domani è stata valutata allerta gialla su alcuni settori di Veneto e Piemonte, sulla provincia di Bolzano e su buona parte della Lombardia, e solo per oggi su gran parte della Valle d'Aosta. (ANSA).

17:05Calcio: Caf studia riforma, Coppa d’Africa a giugno-luglio

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Addio Coppa d'inverno, con tutte le problematiche che si portava dietro. La Coppa d'Africa 2019 non si giocherà più a gennaio-febbraio ma, quasi sicuramente, nei mesi estivi, come accade per le altre 'consorelle' continentali. Lo ha stabilito l'Esecutivo della Federcalcio africana (Caf) che ha dato mandato a un gruppo di lavoro di studiare la riforma, decidendo anche di innalzare il numero dei Paesi partecipanti da 16 a 24 e questo già dalla prossima edizione che si disputerà in Camerun nel 2019. La novità stagionale soprattutto rappresenta una grande vittoria per i club europei, costretti a rinunciare a tanti giocatori (e diverse 'stelle') in una fase cruciale della stagione. La prossime edizioni della Coppa d'Africa si disputeranno in Camerun (2019), Costa d'Avorio (2021) e Guinea (2023).

17:00Putin, non ho ancora deciso se mi candiderò nel 2018

(ANSA) - MOSCA, 21 LUG - "Non ho ancora deciso se devo continuare ad espletare le mie funzioni da presidente. Sapete che ci saranno le elezioni nel 2018, prima del voto c'è ancora tempo". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i giovanissimi allievi del centro di istruzione 'Syrius' di Sochi trasmesso in diretta dal canale televisivo Ntv.