Pubblicato il 21 luglio 2017 da redazione

CARACAS – Tra domani e domenica si disputerà la seconda giornata del Torneo Clausura della Primera División venezuelana. Questo weekend gli occhi dei tifosi del ‘fútbol’ venezuelano saranno puntati su tre incontri: Deportivo Lara-Mineros, Deportivo La Guaira-Caracas e Trujillanos-Estudiantes de Mérida.

Iniziamo dalla gara che andrà in scena domani alle 16:00 sul campo dello stadio Metropolitano di Cabudare. Il Deportivo Lara cercherà di riscattarsi in fretta dopo il magro pareggio (0-0) ottenuto la scorsa settimana in casa del JBL Zulia. Ricordiamoci che la formazione allenata da Leo González non vince da 10 turni di campionato tra Apertura e Clausura. L’incontro con i neroazzurri potrebbe servire per dare una svolta alla stagione. In questo match Cichero e compagni dovranno stare attenti agli arrembaggi di Richard Blanco e Charlis Ortiz. Dal canto suo, la formazione di Puerto Ordaz ha ottenuto un’importantissima vittoria in rimonta nella gara d’esordio: 3-2 contro il blasonato Carabobo.

Sempre domani, alle 18:15, ci sarà il derby della capitale tra Deportivo La Guaira e Caracas. Gli arancioni, che per il Torneo Apertura avevano costruito una squadra per vincere il campionato, sono tornati a casa a mani vuote dopo essere stati battuti nell’octagonal dai rojos del Ávila. Allora c’era sulla panchina del Deportivo l’italo-venezuelano Eduardo Saragò.

In questo Clausura, il tecnico di origine calabrese, ha lasciato la squadra, e al suo posto é arrivato Pedro De Pablos. Ma il nuovo progetto non è iniziato nel migliore dei modi con il ko per 2-1 in casa della matricola Atlético Socopó. Dal canto suo, il Caracas ha iniziato con il piede giusto battendo per 2-0 il Monagas. La formazione della Cota 905 in questa sessione di calciomercato ha perso pezzi da novanta come l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana (approdato ai catarioti dell’Al Gharafa) ed Edder Farías (volato all’Once Caldas). Ma sono approdati alla corte di Noel Sanvicente Fernando Aristeguieta De Luca e Ricardo ‘Kuky’ Martins.

Nell’altro anticipo del sabato si scontreranno il Monagas e l’Aragua dell’italo-venezuelano Antonio Franco.

Domenica, alle 16:00, la città di Valera farà da cornice al derby andino tra Trujillanos ed Estudiantes de Mérida. I giallomarroni, che per questo Torneo Clausura hanno fatto una vera e propria rivoluziona cambiando quasi un 80% della rosa, vogliono rifarsi dal ko subito (2-1) nella prima giornata in casa del Deportivo Anzoátegui. Mentre gli accademici hanno battuto per 3-1 lo Zulia nel Metropolitano di Mérida.

Il resto del programma della seconda giornata é il seguente: Zulia-Deportivo Anzoátegui (Maracaibo alle 15:30), Atlético Venezuela-Portuguesa (Caracas alle 16:00), Deportivo Táchira-Atlético Socopó (San Cristóbal alle 16:00), Zamora – Metropolitanos (Barinas alle 18:30) e Carabobo-JBL Zulia (Valencia alle 19:15).

(Fioravante De Simone)