Ultima ora

12:44Terremoto:Ingv,attenzione alta per sismicità superiore media

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "L'attenzione resta alta perchè i livelli di sismicità nell'area sono superiori alla media". Lo ha affermato all'ANSA il direttore del Centro nazionale terremoti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Salvatore Stramondo, in relazione al sisma di magnitudo 4.2 verificatosi alle ore 4:13 tra le province di L'Aquila e Rieti. Dal sisma che ha colpito Amatrice lo scorso 24 agosto, ha sottolineato l'esperto, "nel centro-Italia abbiamo registrato 61 eventi sismici, incluso quello di oggi, con magnitudo tra 4 e 5. Dunque - ha avvertito - non si possono escludere altre scosse di magnitudo analoga nell'area". Il sisma di oggi, chiarisce, "rientra nella stessa sequenza iniziata lo scorso agosto col terremoto che ha colpito Amatrice, si tratta cioè della stessa faglia e non c'è, dunque, un nuovo fronte che si apre". (ANSA).

12:31Terremoto: sisma sentito in tutto il Reatino,gente in strada

(ANSA) - RIETI, 22 LUG - È stata avvertita in tutto il Reatino, e in particolare nelle zone colpite dal terremoto della scorsa estate, la scossa di magnitudo 4.2 registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 4:13 di questa mattina con epicentro tra Amatrice (Rieti) e Campotosto (L'Aquila). Molta la gente che è scesa in strada e ha commentato sui social il nuovo evento sismico, il più alto registrato negli ultimi mesi nelle zone già interessate dalla sequenza sismica del 24 agosto e del 30 ottobre 2016. Molta la paura, sopratutto per l'intensità e la durata della scossa, ma al momento non si segnalano danni. In tutti i comuni del Reatino prossimi all'epicentro del sisma sono comunque in corso verifiche di stabilità con particolare attenzione agli edifici pubblici già lesionati dal terremoto.(ANSA).

12:27Interpol, 173 kamikaze Isis pronti ad attacchi in Europa

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - L'Interpol ha ricevuto una lista di 173 militanti dell'Isis che sarebbero stati addestrati per organizzare attacchi suicida in Europa per vendicarsi delle sconfitte militari del gruppo in Medio Oriente. Lo scrive in esclusiva il Guardian online, secondo cui la lista sarebbe stata stilata dall'intelligence Usa in base ad informazioni raccolte in Siria e in Iraq. Secondo il quotidiano britannico nulla dimostra per il momento che i jihadisti, di cui il Guardian ha ottenuto i nomi, siano penetrati sul territorio europeo, ma Interpol sottolinea l'entità della sfida cui l'Europa deve rispondere. Nella lista, ottenuta dall'Fbi e resa nota dal segretario generale di Interpol il 27 maggio, i jihadisti in questione vengono definiti come individui "che potrebbero essere stati addestrati per costruire e piazzare ordigni esplosivi in modo da causare numerosi morti e feriti. Si ritiene che possano viaggiare internazionalmente, per partecipare ad attività terroristiche".

12:26Sequestrata a Sanremo villa da 700 mila euro

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 22 LUG - Squadra mobile e Guardia di finanza di Imperia coordinati dalla Direzione investigativa antimafia di Genova e Reggio Calabria hanno sequestrato una villa a due piani con adiacente terreno del valore complessivo di circa 700 mila euro appartenente a Vincenzo Sergi, 55 anni, originario di Rosarno (Reggio Calabria). Si tratta dell'esecuzione di un provvedimento patrimoniale emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Imperia, che ha origine da una proposta delle Procure di Imperia e Reggio Calabria sulla scorta di accertamenti demandati al Centro operativo Dia reggino. Con provvedimento, divenuto definitivo nel marzo 2007, Sergi era già stato sottoposto a tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misura rinnovata con altro analogo decreto di pari durata divenuto definitivo nel dicembre 2011, perché ritenuto abitualmente dedito a traffici illeciti. Sergi era già stato condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo disponeva di beni in valore sproporzionato, rispetto ai redditi dichiarati Da qui il sequestro dell'immobile. (ANSA).

12:15Donna rapinata in casa di 60 mila euro, nipote fa basista

(ANSA) - SAN NICOLA DA CRISSA (VIBO VALENTIA), 22 LUG - Tre persone, Domenico Marchese, di 24 anni, e Vincenzo e Giuseppe Musolino, di 21 e 23 anni, cugini, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno con l'accusa di avere compiuto una rapina a San Nicola da Crissa in casa di una donna di 68 anni, sottraendole 60 mila euro in contanti che la vittima custodiva in cassaforte. Marchese, che é il nipote della donna, é accusato di avere fatto il basista della rapina, eseguita materialmente dagli altri due arrestati, che erano travisati. La vittima, minacciata con una pistola giocattolo, é stata immobilizzata e bendata. La cassaforte é stata aperta con le chiavi che l'anziana aveva legate al collo con una catenina, particolare determinante per compiere la rapina rivelato ai complici da Marchese. (ANSA).

12:10Tennis: il 56enne Doohan stroncato dal morbo di Gehrig

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - L'ex tennista australiano Peter Doohan, la cui vittoria più famosa fu quella su Boris Becker a Wimbledon nell'87, è morto all'età di 56 anni dopo una breve quanto spietata malattia. Lo ha annunciato la locale Federtennis. Nove settimane fa, allo sfortunato ex giocatore era stata diagnosticata una forma particolarmente aggressiva della malattia del motoneurone, meglio conosciuta come morbo di Gehrig. Lo scorso primo luglio Doohan aveva celebrato il 30esimo anniversario di quella sorprendente vittoria sul campione in carica Becker, che il tabellone di Wimbledon gli aveva messo di fronte al secondo turno: il numero 1 del mondo contro il 70. Finì 7-6, 4-6, 6-2, 6-4 e gli valse il soprannome di "the Becker Wrecker" (il Demolitore di Becker). Il miglior ranking Atp in carriera di Doohan è stato il 43/o posto (15/o in quello nel doppio). Una volta terminata la carriera in campo, è andato ad allenare negli Stati Uniti; quindi, dal 2009, era tornato a vivere in Australia.

11:30Terremoto: scossa 4.2 avvertita anche nelle Marche

(ANSA) - SAN GINESIO (MACERATA), 22 LUG - E' stata avvertita anche nelle Marche la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata alle 4:13 tra le province dell'Aquila, Rieti e Teramo. Niente panico: "ormai per la magnitudo 4 non ci alziamo neppure" scherza con l'ANSA il sindaco di San Ginesio Mario Scagnetti che oggi ospiterà la Fondazione Merloni e il direttore generale Unesco Irina Bokova per la presentazione di progetti per la rinascita dell'Appennino. Ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) sono indaffarati per l'assegnazione di altre Sae. "Certo che il terremoto l'abbiamo sentito - racconta il vice sindaco Michele Franchi -, ma è da un anno che ci accompagna, abbiamo imparato a conviverci, qua la gente ormai sa valutare la magnitudo delle scosse: 'questa era intorno a 4' mi hanno detto i concittadini. Gli esperti spiegano che sono 'afterschock'... L'importante ora è guardare al futuro: venerdì assegnare le casette per le frazioni di Pretare (26 Sae) e di Piedilama (16), credo che la gente ci entrerà entro Ferragosto".