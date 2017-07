Ultima ora

14:30Migranti: nuovo sbarco di algerini nel sud Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 22 LUG - Nuovo sbarco di migranti nelle coste del Sulcis. Questa mattina un barchino con a bordo sei algerini è approdato lungo la spiaggia di Capo Sperone, a Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Gli stranieri sono stati avvistati da un bagnante che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Carbonia. I migranti, tutti uomini, dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Assemini (Cagliari). (ANSA).

14:21Calcio: Real, la maglia n.10 a Luka Modric

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il nuovo n.10 dei campioni d'Europa del Real Madrid è Luka Modric. Sarà il fuoriclasse croato, una delle stelle della squadra merengue, a ereditare la maglia più prestigiosa fino a poche settimane fa sulle spalle di James Rodriguez, adesso passato al Bayern Monaco. La scelta è stata ufficializzata dal club che ha pubblicato sul sito la nuova numerazione delle maglie per la stagione entrante. Un numero di maglia 'pesante' per il talento croato, che a Madrid ha giocato finora col numero 19, che indosserà la maglia che nel recente passato è stata sulle spalle di Robinho, Özil o del colombiano. Ovviamente scontati e confermati i numeri di maglia delle altre stelle della squadra, da C.Ronaldo (7) a Bale (11), da Benzema (9) a Kroos (8), da Ramos (4) a Marcelo (12), a Isco (22). I nuovi arrivati Theo Hernandez e Dani Ceballos avranno rispettivamente il 15 e il 24.

14:21Calcio: lampi di ‘euro’ Milan in Cina, 4-0 al Bayern Monaco

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Lampi di ottimo Milan in Cina. Con gli assist di Rodriguez, gli inserimenti di Kessié, una doppietta del giovane Cutrone e una prodezza di Calhanoglu i rossoneri hanno battuto 4-0 il Bayern Monaco nell'ultima partita della tournée cinese: a cinque giorni dal preliminare di Europa League, Vincenzo Montella può constatare passi avanti rispetto al ko con il Borussia Dortmund. In porta debutto stagionale per Gianluigi Donnarumma, con il fratello Antonio subentrato nel finale, e da subito si è fatto notare sulla corsia sinistra Rodriguez che al 14' ha servito a Kessié l'assist del vantaggio, e al 25' con una punizione mancina da trenta metri ha offerto una palla perfetta per l'incornata di Cutrone. L'attaccante classe '98 si è ripetuto al 42' finalizzando un perfetto contropiede milanista. I tedeschi di Ancelotti hanno sprecato un paio di chance nella ripresa, quando hanno debuttato in rossonero Biglia e Bonucci, accolto con un'ovazione dal pubblico di Shenzhen. A 5' dalla fine ha completato il poker Calhanoglu.

14:16Muore colpito da un toro nel suo allevamento

(ANSA) - ISERNIA, 22 LUG - Allevatore muore ucciso dal toro a cui stava dando da mangiare. Il 73enne Pasquale Forte di Sesto Campano (Isernia) è stato raggiunto a un fianco dal toro del suo piccolo allevamento. L'animale lo ha caricato colpendolo con le corna. Subito soccorso da operatori del 118, poi trasportato all'ospedale "Veneziale" di Isernia, l'uomo è morto qualche ora dopo il ricovero. Nell'allevamento i carabinieri stanno effettuando rilievi. (ANSA).

14:11Gerusalemme: oggi manifestazioni di protesta arabi Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 LUG - La leadership politica della minoranza araba in Israele ha indetto per oggi in serata una serie di manifestazioni di protesta in seguito agli scontri di ieri a Gerusalemme in cui sono rimasti uccisi tre adolescenti palestinesi mentre dimostravano contro le nuove misure di sicurezza israeliane alla Spianata delle Moschee. Gli organizzatori delle manifestazioni affermano di aver ricevuto i permessi dalla polizia e non prevedono incidenti. Ad innescare l'attuale ondata di violenze sono stati tre arabi israeliani che il 14 luglio hanno lanciato un attentato terroristico armato dalla Spianata delle Moschee e poi sono stati abbattuti. L'attentato non e' stato rivendicato. Ieri una Ong impegnata nella difesa dei diritti civili ha chiesto alle autorità israeliane di consegnare i corpi alle famiglie, per dare loro sepoltura.

14:08Nagorno-Karabakh: Putin e Aliyev ne hanno discusso a Sochi

(ANSA) - MOSCA, 22 LUG - "Le questioni legate alla ricomposizione del conflitto armeno-azero nel Nagorno-Karabakh" sono state al centro dell'incontro di ieri sera a Sochi tra il presidente russo Vladimir Putin e quello azero Ilham Aliyev: lo riferisce la presidenza azera sul suo sito internet ufficiale.

14:08Calcio: Marchisio “aspettiamo Bernardeschi, grande stagione”

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Sono previste per lunedì le visite mediche, a Torino, di Federico Bernardeschi, che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina. L'ufficialità del passaggio in bianconero dopo gli esami, ma c'è chi non ha atteso la burocrazia per dargli il benvenuto. E' il caso di Claudio Marchisio, senatore juventino, che su twitter dà il "benvenuto" al nuovo compagno. "Ti aspettiamo per iniziare insieme una nuova grande stagione", scrive Marchisio sul social.