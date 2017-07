Ultima ora

16:07Siccità, Zingaretti: a Roma l’acqua sta finendo

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Il problema c'è ed è grave. Sta finendo l'acqua a Roma", sintetizza il governatore del Lazio Zingaretti. "La mia preoccupazione come sindaca di Roma è che sia fatto tutto il possibile per assicurare l'acqua a oltre un milione di cittadini, agli ospedali, ai vigili del fuoco, alle attività commerciali - dice Virginia Raggi -. Mi auguro che Regione e Acea trovino quanto prima una soluzione condivisa". Ieri la municipalizzata ha annunciato che dovrà razionare a turno l'acqua per 1,5 milioni di Roma, dopo la decisione della Regione di sospendere i prelievi dal Lago di Bracciano. "Riteniamo questo atto della Regione Lazio abnorme e illegittimo ma soprattutto inutile rispetto alla tutela del lago - dice il presidente di Acea Ato2 Paolo Saccani -. Dal lago Acea sta derivando 86 mila metri cubi al giorno, a cui corrisponde un abbassamento di 1,5 millimetri. Il lago di Bracciano è profondo 164 metri". Saccani ha ribadito che in 7 giorni - lo stop ai prelievi é dal 28 luglio - non si potrà che razionare l'acqua.

16:05Stalking: perseguita ex fidanzata, arrestato ventisettenne

(ANSA) - COSENZA, 22 LUG - La Squadra mobile di Cosenza ha arrestato un giovane di 27 anni, D.A., di Rende, accusato di stalking, danneggiamento e violenza sessuale ai danni dell'ex fidanzata. L'arresto é stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica. L'indagine che ha portato all'arresto del 27enne é scattata dopo la denuncia presentata alla Squadra mobile nei confronti di D.A dall'ex fidanzata del giovane. Gli investigatori hanno trovato in breve tempo riscontri al contenuto della denuncia nei confronti del 27enne, accusato di una serie di minacce, molestie, ingiurie, pedinamenti, controlli a distanza e violenze fisiche e morali nei confronti dell'ex fidanzata, fino alla distruzione del suo cellulare. (ANSA).

15:59Tennis: Atp Umago, oggi il derby Lorenzi-Giannessi

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Sarà il derby azzurro fra Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi a decidere stasera il finalista della parte bassa del tabellone del "Croatian Open", torneo Atp 250 con montepremi di 482.060 euro in corso sui campi in terra rossa di Umago, in Croazia. Il 35enne senese si è aggiudicato i due precedenti confronti con il 27enne spezzino. Ieri, nei quarti, Giannessi, numero 104 Atp, ha battuto in rimonta per 6-7, 6-2, 7-5 il brasiliano Rogerio Dutra Silva, numero 64, protagonista nel turno precedente dell'eliminazione del francese Gael Monfils, numero 2 del seeding. Mentre Lorenzi, numero 34 e quarta testa di serie, ha sconfitto, anche lui in rimonta per 1-6, 7-5, 6-3 il ceco Jiri Vesely, numero 57 e ottava testa di serie. Eliminato, invece, Fabio Fognini, numero 27 e terzo favorito del seeding, nonché campione in carica. Il 30enne di Arma di Taggia ha ceduto per 6-7, 6-2, 7-6, dopo oltre due ore e un quarto di battaglia, il 19enne russo Andrey Rublev, numero 74, ripescato come lucky loser.

15:48Lavoro: ‘Partigiani scuola pubblica’ contro Ddl scioperi

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - I 'Partigiani della scuola pubblica' "sono solidali con le organizzazioni sindacali nel condannare le ulteriori limitazioni che il governo vuole imporre al diritto di sciopero. Dopo aver impedito alle sigle minoritarie di fare assemblee in orario di servizio, il Disegno di legge, che sarà ridiscusso a settembre, a firma di Pietro Ichino del Pd, vuole estendere questa limitazione a tutte le sigle". Lo si legge in una nota dell'associazione - che è stata in prima linea nella lotta alla cosiddetta 'Buona scuola' - contro il Ddl sugli scioperi. "Si parla nella proposta - sottolinea l'associazione - addirittura di un referendum con cui la maggioranza dei lavoratori o una 'coalizione sindacale minoritaria nell'azienda o nel settore', potrebbe dichiarare sciopero. Siamo di fronte all'ennesimo provvedimento liberticida", concludono che "calpesta la dignità dei lavoratori, colpiti attraverso la loro voce più libera: quella dei sindacati di base e minoritari".

15:46Calcio: El Shaarawy, è il momento di vincere un trofeo

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Dobbiamo porci l'obiettivo di vincere un trofeo perché questa piazza lo merita, la gente se lo merita. E anche noi come gruppo, per come stiamo lavorando, ci meritiamo qualcosa". Per Stephan El Shaarawy il prossimo dovrà essere per la Roma l'anno giusto per arricchire la bacheca, dal momento che non vi entrano trofei dal 2008. A guidare la formazione giallorossa sarà Eusebio Di Francesco, "allenatore molto capace e bravo, siamo contenti di averlo", sottolinea l'attaccante dagli Stati Uniti dove si trova in tournée con la squadra. "Ora bisogna lavorare in modo da prepararci bene per il campionato, sicuramente c'è molto entusiasmo", aggiunge a RomaTv El Shaarawy, soffermandosi poi sulla rosa: "Ci sono giovani che hanno grande voglia di mettersi in mostra, stanno arrivando giocatori nuovi che ci aiuteranno a far bene, per cui ci sono tutti i presupposti per una grande annata. Adesso non so se arriverà qualche altro giocatore ma, a parte questo, siamo comunque pronti per il futuro che ci attende sul campo".

15:01Terremoto: camper Telefono Azzurro in partenza per Amatrice

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il Camper Azzurro, un mezzo che agevolerà il supporto di Telefono Azzurro ai piccoli abitanti delle zone nel centro Italia vittime un anno fa del sisma, è in viaggio verso Amatrice, dove l'associazione è presente sin dallo scorso agosto. Il mezzo, presentato ieri sera al Giffoni Festival alla presenza della ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, consentirà all'associazione di rafforzare la sua presenza e il suo supporto ai bambini, offrendo sostegno educativo e psicologico attraverso attività ludico-ricreative impostate sull'importanza dell'ascolto, tema distintivo dell'attività trentennale di Telefono Azzurro. Le attività di Telefono Azzurro ad Amatrice proseguiranno nei prossimi mesi nelle scuole, ma anche all'interno di moduli prefabbricati, grazie al lavoro di operatori specializzati che si alterneranno per favorire il rafforzamento delle attività. (ANSA).

14:59Lancia acido addosso a moglie e fugge con i figli

(ANSA) - FORLÌ, 22 LUG - Al culmine di una lite ha aggredito la moglie con un coltello, ferendola leggermente, e poi le ha lanciato addosso una sostanza acida. Quindi è fuggito in auto, probabilmente con i due figli piccoli. Il fatto è successo a fine mattina in un appartamento di un condominio di via Salinatore a Forlì. La donna, albanese di 37 anni, è stata portata in ospedale e secondo le prime informazioni non sarebbe grave, anche se ha riportato ferite e ustioni. L'uomo, kossovaro, è attivamente ricercato. Probabilmente a limitare i danni alla donna è stato l'intervento di alcuni vicini, che hanno 'lavato' la pelle della donna dall'acido. I vicini hanno anche tentato di fermare l'uomo che però si è dileguato e in casa non ci sono più nemmeno i due figli piccoli. È intervenuta la polizia.(ANSA).