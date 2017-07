Ultima ora

17:37Migranti: Kern, non c’è nessuna emergenza al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Per il cancelliere austriaco Christian Kern, "al Brennero viene messa in scena un'emergenza che non esiste". "Ancora oggi - ha detto a Presse am Sonntag - dai Balcani arrivano più richiedenti asilo che dal Brennero. Una chiusura del Brennero colpirebbe soprattutto l'Alto Adige". Secondo Kern, Vienna "deve stare attenta a non finire in un gruppo con Viktor Orban e la Lega Nord. Chi è contro tutti, resta solo. La reputazione dell'Austria non va messa a rischio per una campagna elettorale", ha aggiunto in riferimento alle prossime elezioni.

17:34Migranti: Kern chiama Gentiloni, ‘mai contro l’Italia’

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - "Serve più sensibilità nei confronti dell'Italia". Lo ha detto il cancelliere austriaco Christian Kern al quotidiano viennese Presse am Sonntag dopo una telefonata con il premier italiano Paolo Gentiloni. Il leader dei socialdemocratici ha ammonito il suo ministro degli Esteri e leader dei popolari Sebastian Kurz: "Così non va, non possiamo posizionarci contro l'Italia", ha affermato, anche in riferimento alla funzione tutrice di Vienna nei confronti dell'Alto Adige. Kern ha poi definito "comprensibile" il rammarico di Roma.

17:20Nuoto: Maglione rieletto presidente Fina

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Niente da fare per Paolo Barelli, Julio Maglione è stato rieletto alla presidenza della Fina. L'81enne uruguayano, al Congresso che si è svolto a Budapest dove sono in corso i mondiali di nuoto, ha sconfitto con 258 voti a favore contro 77 il n.1 della Fin e della Lega europea, confermandosi alla guida della federazione internazionale per il terzo mandato: come vice presidente senior resta il kwuaitiano Husain al-Musallam.

17:14Cgil fa causa lavoro a forze armate Usa,’non ci riconoscono’

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - La Filcams Cgil ha promosso tre cause per comportamento antisindacale presso i tribunali di Roma, Catania e Vicenza. Il datore di lavoro chiamato in causa, questa volta, è il comando delle forze armate Usa in Italia, che la Cgil accusa di "reiterata violazione del riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali nominate dal sindacato nelle basi di Sigonella e Vicenza e per l'impedimento dell'attività della Filcams Cgil a cui viene negato anche il riconoscimento a partecipare alle trattative per il contratto di lavoro". Le udienze sono già state fissate per il 27 luglio a Roma, l'8 agosto a Vicenza e l'11 novembre a Catania. "I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Filcams si sono esposti in prima persona, sottoscrivendo le deleghe di adesione che i comandanti delle basi non hanno ancora oggi riconosciuto, ed eleggendo le loro Rsa a cui viene impedita ogni agibilità sindacale nel luogo di lavoro", spiega Andrea Montagni della Filcams, responsabile del personale civile italiano delle basi Usa. "I lavoratori civili italiani delle basi americane devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori, compreso quello di iscriversi ai sindacato che vogliono, eleggere le proprie rappresentanze e farli sedere al tavolo di contrattazione. Deve finire - aggiunge - una preclusione antistorica nei confronti della Cgil e il governo Usa deve riconoscere le leggi italiane. Stupisce che in questi anni il governo italiano abbia ignorato quel che succedeva, e che Cisl e Uil abbiano sottoscritto un contratto che prevede il loro 'monopolio' della rappresentanza". Sono circa 5.000 i lavoratori civili italiani nelle basi Usa di Aviano, Napoli, Vicenza, Camp Darby e Sigonella.(ANSA).

17:12F1: ‘Marca’, in Ungheria Kubica proverà la Renault my 2017

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Non un'operazione di marketing, ma la seria valutazione delle condizioni di Robert Kubica e delle sue possibilità di tornare ad essere competitivo al volante di una monoposto di F1. La Renault, secondo quanto scrive 'Marca', dopo il Gp d'Ungheria della prossima settimana sottoporrà il pilota polacco ad ulteriori test, mettendogli a diposizione per la prima volta il modello del 2017, più potente e performante della vettura utilizzata al Ricardo Tormo di Valencia lo scorso 6 giugno e il 12 luglio a Le Castellet, con risultati sempre molto promettenti. Nei test al simulatore sul giro secco Kubica avrebbe infatti ottenuto tempi migliori di quelli stabiliti dai due driver ufficiali, Nico Hulkenberg e Jolyon Palmer. Renault vuole quindi capire quanto può scommettere su di lui. Se i nuovi test daranno esito positivo, la scuderia potrebbe decidere di lasciare a piedi Palmer a Spa, aggiunge 'Marca'.

17:11Si: Fratoianni, Pisapia? Serve svolta netta politiche Paese

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Ho deciso di astenermi dal commento quotidiano sull'unità della sinistra, perché ogni 10 minuti c'è una novità: mi pare più utile concentrarsi sulle questioni di merito, su ciò che può unire una proposta politica nel segno però dell'alternativa, della radicalità, del cambiamento di questo Paese". Lo ha detto il segretario di Si, Nicola Fratoianni, a margine di un incontro degli amministratori locali del partito, a proposito della partecipazione di Giuliano Pisapia alla festa del Pd ieri a Milano. "Siamo un Paese - ha proseguito Fratoianni - che brucia appena arriva l'estate, nel quale aumentano la povertà, la marginalità e la disoccupazione. Anche dagli ultimi dati emerge che il Jobs cct è un completo fallimento, visto che diminuiscono i contratti stabili. Occorre una svolta netta - ha concluso - con più diritti per chi lavora".

17:10Nazionale parlamentari in campo per lago di Bracciano

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "L'idea è quella di tenere alta l'attenzione sul problema del lago e sui vari fattori che contribuiscono all'abbassamento del livello dell'acqua a partire dalla siccità, giocando un triangolare di calcio, lunedì 24 luglio dalle ore 20,00 presso il campo comunale del comune di Trevignano Romano. La nazionale parlamentari rappresenta senza dubbio un elemento di attrazione dell'attenzione che consentirà di dare sostegno alla causa". Lo afferma Andrea Nesi responsabile ambiente di AICS in occasione della partita di lunedì con la nazionale parlamentari in difesa del lago di Bracciano. Le partite, un triangolare di calcio, si svolgeranno sul campo di Trevignano e vedranno la partecipazione dei parlamentari, della squadra del 'lago' e della squadra della commissione ambiente AICS Grazie alla donazione iniziale dei parlamentari - prosegue Nesi - si realizzerà una raccolta fondi per stoviglie compostabili da donare alle scuole di primo grado del comune, cui tutti potranno contribuire".