19:40Vasto incendio in capannone elettrodomestici nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 22 LUG - Un vasto incendio si è sviluppato in un capannone di elettrodomestici ubicato tra i comuni di Capua e Pastorano, nel Casertano. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo ha provocato una nube nera.(ANSA).

19:35Insulti razzisti: Fratoianni, Salvini? A tutto c’è un limite

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Vabbè, si sa che Salvini e Santanchè sono razzisti e fascisti, ma a tutto c'è un limite. Bene la sospensione dal servizio dell'agente di polizia per gli insulti razzisti. #boldrini". Lo scrive su twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

19:34Calcio: Lazio supera Spal 2-0, in gol Immobile e Keita

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Un gol per tempo e la Lazio supera la Spal, nell'amichevole giocata ad Auronzo di Cadore, prima del ritorno della squadra di Simone Inzaghi a Roma, per la fine del ritiro estivo. Biancocelesti in vantaggio al 44' del primo tempo con Ciro Immobile che capitalizza un contropiede orchestrato da Felipe Anderson. Nella ripresa, la squadra di Semplici capitola ancora all'87': a segno Keita su calcio di rigore conquistato da Luiz Felipe. Dopo il rientro a Roma in serata, i giocatori biancocelesti avranno tre giorni di riposo prima di tornare al lavoro mercoledì al centro sportivo di Formello.

19:32Scherma: mondiali, spada, Pizzo vince l’oro

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Paolo Pizzo ha vinto l'oro nel torneo di spada ai Mondiali di scherma. L'atleta catanese in finale ha battuto l'estone Nikolai Novosjolov con il punteggio di 15-13. Avanti 12-8, l'azzurro è stato rimontato e superato 13-12, prima delle tre stoccate vincenti che gli hanno dato l'oro.

18:45Usa: accordo al Congresso per nuove sanzioni Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 22 LUG - Il Congresso ha raggiunto un accordo bipartisan su un pacchetto di nuove sanzioni nei confronti della Russia da adottare come punizione per le presunte interferenze nelle elezioni americane del 2016 e per le sue aggressioni militari in Ucraina e Siria. Una circostanza che prefigura uno showdown tra Capitol Hill e il presidente Donald Trump, contrario a procedere in questa direzione. La decisione giunge inoltre in un momento di particolare tensione per gli sviluppi sul cosiddetto 'Russiagate'.

18:44Incendi: carabinieri arrestano piromane nell’avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 22 LUG - Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Atripalda (Avellino) per aver dato fuoco a delle sterpaglie all'interno di un'area boschiva demaniale. I militari lo hanno colto in flagranza di reato nel corso dei controlli sul territorio, intensificati dopo l'emergenza incendi. Le fiamme hanno interessato una zona di Atripalda che costeggia il raccordo autostradale per Salerno e la linea ferroviaria. Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno denunciato 8 persone alla Procura di Avellino per aver acceso roghi di sterpaglie e rifiuti vegetali.

18:42Iraq: Ap, 26 stranieri arrestati a Mosul, c’è anche Linda W.

(ANSA) - BEIRUT, 22 LUG - C'è anche la giovane ragazza tedesca, Linda W., tra ventisei stranieri arrestati a Mosul, ex roccaforte Isis nel nord dell'Iraq, durante l'offensiva governativa irachena. Lo riferisce l'Associated Press che cita fonti dell'intelligence irachena. Le fonti precisano che dei 26 stranieri, 16 sono donne, otto sono minori e due sono uomini. Sono stati tutti trasferiti a Baghdad. Le stesse fonti riferiscono che alcuni dei fermati sono ceceni, e che tra le donne ci sono russe, iraniane, siriane, francesi, belghe e tedesche. Alcune di queste donne, come Linda W., sembra che lavorassero nella polizia dell'Isis. La storia di Linda è venuta alla ribalta nei giorni scorsi dopo la diffusione della notizia sull'arresto di alcune donne tedesche a Mosul. Convertita all'Islam a 16 anni quando era ancora a scuola in Germania, era partita dalla Sassonia verso la Turchia e da lì era entrata in Siria, unendosi all'Isis. Per riuscire nell'impresa, l'anno scorso Linda aveva falsificato una procura dei genitori.