Pubblicato il 22 luglio 2017 da ansa

ROMA. – Il ‘ciclone’ NEYMAR potrebbe riaprire porte che sembravano chiuse: è il caso di DI MARIA, sul quale c’è sempre l’Inter, di LUCAS che piace a Roma e Arsenal e di MATUIDI, carta di riserva per la mediana della Juventus dopo MATIC (sul quale è in vantaggio lo United).

In Spagna scrivono che “l’affare del secolo” (222 milioni di clausola rescissoria e 30 netti al giocatore per 5 anni) si farà e va da sè che il club di Nasser Al-Khelaifi, che starebbe tra l’altro per chiudere anche per Alexis SANCHEZ (altri 40 mln), ha bisogno di far cassa per ammortizzare in parte il costo monstre di ‘O’Ney’ e i cartellini dell’argentino, del brasiliano e del francese sono i più gettonati in casa PSG.

L’arrivo del serbo Kolarov, che è già negli Stati Uniti con i giallorossi, impedirà però l’arrivo a Roma di Lucas (extracomunitario) che a questo punto potrebbe prendere la strada di Londra (Arsenal), liberando MAHREZ che è invece il vero obiettivo della dirigenza giallorossa che sarebbe disposta a un ulteriore sacrificio economico per l’algerino con passaporto francese.

Dall’Inghilterra rimbalza invece la voce che vuole Antonio Conte interessato ad Antonio CANDREVA, con il Chelsea pronto a fare un’offerta di 25 milioni per assicurarsi l’esterno nerazzurro che Conte ha avuto modo di conoscere e apprezzare da ct dell’Italia. L’Inter avrebbe però fatto muro, preferendo monetizzare la cessione di PERISIC allo United con il quale non c’è però l’accordo sulle cifre (ballano più di 10 milioni).

Intanto, il club nerazzurro a inizio settimana dovrebbe definire l’acquisto di VECINO, per il quale basterà pagare i 24 mln di clausola alla Fiorentina. Che intanto continua nell’opera di sfoltimento: il club viola ha ceduto all’Olympiacos l’esterno MILIC, TATARUSANU sta per accasarsi al Nantes e anche BADELJ sarebbe in uscita (sono interessate Lazio e Milan).

In entrata Corvino, che sta per ufficializzare EYSSERIC, lavora su Niang (a prescindere dalla trattativa KALINIC al Milan) e KRANEVITTER dell’Atletico di Madrid. Se andrà via il centravanti croato, Pioli vorrebbe uno tra SIMEONE, ZAPATA e NESTOROVSKI, oltre a POLITANO per il quale però il Sassuolo chiede 15 mln.

La Lazio è sempre alle prese col rebus KEITA (“E’ un caso da risolvere al più presto”, ha ammesso oggi il tecnico Inzaghi): il giocatore piace (e tanto) a Juve e Inter, ma Lotito continua a chiedere almeno 25 milioni e su queste basi (contratto in scadenza fra 11 mesi) è dura trovare la quadra e anche l’eventuale sostituto (piacciono FALCINELLI, BACCA e PAVOLETTI, anche se quest’ultimo sarebbe sulla strada di Udine).

In casa Napoli il rinnovo di Pepe REINA tarda ad arrivare ed ecco che tornano di moda il nomi di RULLI della Real Sociedad (farebbe il titolare) e di Karnezis (farebbe il secondo). Anche la Juventus attende di sapere cosa ne sarà di Neymar, perchè in caso di addio non è un mistero che il Barcellona si getterebbe su DYBALA, forte anche dell’accordo non scritto (la corsia preferenziale per il club blaugrana) con il giocatore argentino al momento del rinnovo.

Intanto, in prospettiva i bianconeri hanno sondato l’attaccante uruguaiano classe 1999 ARDAIZ. Nelle intenzioni della dirigenza sostituirebbe SCHICK che, dopo il ‘ribaltone’ potrebbe restare un altro anno alla Samp che intanto non molla il gambiano COLLEY del Genk e sogna VIETTO dell’Atletico e segue sempre WILSHERE.

TROTTA resta a Crotone un altro anno, rinnovato prestito dal Sassuolo, mentre è ufficiale l’addio alla Serie A di PINILLA che torna in Cile e GILARDINO potrebbe ripartire dal Venezia di Pippo Inzaghi.